WhatsApp comenzó a desplegar gradualmente los ‘Sound Stickers’, una nueva funcionalidad que permite a las imágenes estáticas y animadas reproducir un clip de audio al ser tocadas.

Esta característica se está activando de forma paulatina para usuarios del programa beta en Android (versión 2.26.47.1) e iOS a través de TestFlight (versión 26.46.10.70). Al igual que los chats tradicionales, estos stickers sonoros están protegidos con cifrado de extremo a extremo, garantizando la privacidad de las comunicaciones.

La nueva función de WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

La creación de stickers con audio ya era posible mediante aplicaciones de terceros gratuitas como Sticker.ly o Stiksound. Sin embargo, la implementación nativa de WhatsApp introduce sus propias especificaciones y limitaciones.

Los stickers creados a partir de imágenes estáticas o archivos de audio pueden tener hasta diez segundos de sonido, mientras que aquellos generados desde videos conservan un máximo de cinco segundos del audio original o reemplazado.

WhatsApp ahora tiene stickers animados

Es importante destacar que su llegada es por etapas; actualizar la aplicación no asegura la activación inmediata en todas las cuentas. No obstante, los usuarios que aún no dispongan de la opción para crearlos sí pueden recibir, guardar en favoritos y reenviar los stickers con sonido que les envíen otros contactos.

Cómo hacer stickers con sonido

1 Usar el editor

Entrá al chat individual o grupal, seleccioná el ícono de emojis, seleccioná la pestaña de stickers y marca la solapa “crear sticker”

2 Elegir el contenido

Seleccioná una fotografía o un video corto desde la galería de tu celular.

3 Agregar el sonido

Presioná el nuevo ícono de “ondas sonoras” (o botón de audio) que aparece en la barra superior del editor. Si no aparece, es que todavía no se habilitó esa función para tu usuario.

4 Elegir la fuente

Una de las novedades es poder grabar tu propia voz en el momento. El mismo puede ser adjuntado y agregado al nuevo sticker en cuestión.

5 Enviar

Una vez que está recortado el fragmento de audio, escuchá la vista previa y presioná enviar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA