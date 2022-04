Gamergy 2022: la feria de esports tuvo su paso por la Argentina, con final de League of Legends incluida

La feria Gamergy, conocida por sus eventos en Europa, tuvo su paso por el 15, 16 y 17 de abril en Tecnópolis, en la Provincia de Buenos Aires, con un fin de semana repleto de juegos, actividades, shows y torneos de esports como CS:GO, Free Fire, Rocket League, Valorant, varios juegos mobile y obviamente, LOL.

El evento se dividió en tres días donde se pudieron ver torneos de varios deportes electrónicos, junto con concursos de cosplay, duelos de fans vs pro-players, puestos de marcas de periféricos, shows en vivo y hasta la presencia de compañías no siempre relacionadas con los esports. Entre ellas estaban Flow, Disney Plus, YPF, McDonald’s, Logitech, y Kingston Fury, quienes tuvieron al reconocido streamer Momo Benavides en su booth con transmisiones en vivo.

También estuvieron otras figuras del mundo del streaming y las redes se hicieron presentes, como Coscu, Frankkaster, Robleis y Luck Ra. Pero por sobre todo, lo más destacado fue una fuerte presencia de los equipos locales de esports, con sus propios espacios para jugar, conocer y disfrutar con sus fans como Isurus Gaming, Furious Gaming, Leviatán Gaming,, Maycam Evolve, 9Z Team, Esports Stone Movistar, Ebro Gaming, Velox, Atrapa2Gaming, Malvinas Gaming, Boca y River Plate Gaming, entre otros. Según las empresas organizadoras, GGTech y Grupo Núcleo, más de 50.000 personas recorrieron el evento que tenía como paquete el pase de los 3 días cerca de los 3000 pesos.

Una vista de lo que fue Gamergy 2022

La final de la LLA en suelo argentino

Pero la frutilla del postre fue el evento principal del sábado, donde se disputó por primera vez desde su creación una final de la LLA, la Liga Latinoamérica de League of Legends, de manera presencial y ante más de 5000 personas.

Este torneo es el más importante del continente, donde los mejores equipos de la región luchan por un lugar en el Mundial de League of Legends, en el caso de los “torneo Clausura”, y por un lugar en el MSI, duelo internacional de alto renombre, para este caso, la final del “torneo Apertura”.

Lamentablemente, ningún equipo argentino pudo llegar a la instancia final, pero los fanáticos de los esports, y específicamente los del MOBA de Riot Games, pudieron ver a los mexicanos de Team Aze vencer al Estral del argentino Emiliano “Acce” Juárez, en un apasionante y parejo 3 a 2.

La feria Gamergy tendrá ahora su espacio en México, el 26, 27 y 28 de agosto para luego bajar a Chile, aún con fecha a confirmar por las restricciones sanitarias del país trasandino.