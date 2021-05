Gimnasio para esports: en Japón pagan por un entrenador para mejorar como gamers profesionales

Los gimnasios son espacios donde las personas buscan mejorar su condición física, de forma individual o con la asistencia de profesionales. A tono con las competencias de videojuegos, una firma japonesa acaba de inaugurar un espacio de entrenamiento para que los clientes puedan adquirir o perfeccionar sus habilidades para participar en torneos de esports, en partidas de videojuegos como League of Legends o Valorant, por mencionar algunos de los títulos más relevantes a nivel competitivo.

Ubicado en el barrio Akabane en el norte de Tokio, el Esports Gym abrirá sus puertas el 19 de mayo para que cualquier persona pueda disfrutar de una partida de videojuegos. Sin aparatos ni cintas de correr, el gimnasio de esports se asemeja más a un espacio que combina las prestaciones de un cibercafé con una oficina de coworking, con lugares comunes, cabinas con computadoras gamers y sillas ergonómicas.

Así luce el gimnasio de esports, un espacio que combina las prestaciones de una oficina compartida con un cibercafé

Como ocurre en los gimnasios, sus clientes deben abonar una cuota mensual para acceder a las instalaciones, con un precio que arranca desde los 50 dólares. A su vez, quienes desean jugar una partida de tres horas pueden optar por pagar unos 13 dólares por sesión.

Además, el Esports Gym también ofrece entrenadores personales que, por 25 dólares la hora, asisten a los jugadores interesados en perfeccionar sus conocimientos para competir en los torneos de videojuegos. De esta forma, el gimnasio gamer, creado por la compañía privada de transporte Tokyo Metro y la firma de capacitación en esports Gecipe, busca brindar las oportunidades para todas las personas interesadas en insertarse en el mundo de los esports.

La asistencia de un entrenador en esports tiene un costo de unos 25 dólares la hora

La asistencia de los entrenadores, que puede ser online o presencial, abarca juegos como Valorant, League of Legends, Rainbow Six Siege e Identity V. La iniciativa nipona del Esports Gym sigue los pasos de espacios de coworking para gamers como NET.TM en Singapur, mientras que el equipo profesional de esports T1 abrió un espacio para sumar a los interesados en perfeccionarse como jugadores de League of Legends.

LA NACION