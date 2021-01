Globant entra en los esports con Emerald, un equipo de LoL mixto

La Liga Master Flow, el torneo de League of Legends más importante de la Argentina se renovó por completo para 2021. Con varias sorpresas, la liga tendrá a River, Boca, San Lorenzo y los equipos de Oberto (New Indians), Guillermo Coria (New Pampas), Ebro (de Verón) y Stone Movistar de Diego Schwartzman.

Pero además de los deportistas tradicionales y equipos de fútbol, la LVP, luego de renovar casi por completo a los participantes tras no llegar a un acuerdo con equipos clásicos de esports, también tendrá equipos debutantes nacidos en las empresas de tecnología. Este es el caso de Globant, que presentó su plantel completo para su equipo profesional Globant Emerald.

Somos Globant Emerald Team y estamos listos para el juego. Are you ready for GET? #GETintheGame #GETReady

🔊SOUND ON🔊 pic.twitter.com/S040SzvR5w — Globant Emerald Team (@GlobantEmerald) December 16, 2020

La reconocida empresa nacional de ingeniería de software y tecnología, con sede en Luxemburgo, decidió no sólo trabajar y cooperar en la creación de videojuegos triple A de Electronic Arts e Ubisoft, sino también ingresar por la puerta grande de los esports nacionales. Emerald tendrá a grandes figuras en su equipo, como Damian “Nate” Rea, proveniente del subcampeón 9z, Juan Ignazio “Krim” Vaccaro, Santiago “Bardito” Martin y a Camila “Kytra” Paludi (proveniente de Isurus Academy), Florencia Sofía “Floh” Sánchez y Florencia Milena “Fakkes” Todoro Manti.

Los integrandes de Globant Emerald, con el que la compañía de software entra en los esports y competirá en el League of Legends

La apuesta de Globant a un equipo mixto no es la primera que se ve en la liga, ya que Isurus jugó un par de fechas de 2020 con Ktyra como titular, pero esta vez Emerald propone una inclusión mayor, demostrando que no hay diferencia alguna entre hombres y mujeres detrás de un mouse y un teclado. “Ser parte de Globant Emerald Team es un desafío increíble. Lo vivo como un paso muy importante en mi carrera”, cuenta “Kytra”, y luego agrega: “A las chicas que quieran ser parte de esta comunidad les diría que no tengan miedo y que se arriesguen a cumplir su sueño, pero sin dudas deben dedicarse al 100%”.

Para completar su escuadra profesional, Emerald también tendrá entrenadores estrella. Misael “Pierre” Di Ciancia (campeón latinoamericano con Isurus) y a Facundo “Lesmart” Canteros (campeón local) serán quienes comanden este proyecto.

La Liga para 2021

Además de los equipos mencionados, la LVP sumará un total de 12 equipos para este año. La lista la completan Naguara Team, Savage, Maycam Evolve y el campeón Undead Gaming. Como tendrá más equipos, se sumará un nuevo día de transmisiones que irán de miércoles a viernes desde enero a agosto, dividido en dos splits. El Apertura irá de enero a abril y Clausura de mayo a agosto. Todos los equipos se cruzarán durante 22 jornadas en formato Round Robin. Los ocho mejores ganarán la clasificación a los playoffs para competir por un lugar en la gran final de cada torneo.

La Liga Master Flow Apertura 2021 comenzará con los primeros encuentros el miércoles 27 de enero a partir de la 18.