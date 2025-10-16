Google permite establecer un amigo de confianza para recuperar la cuenta de usuario

Google permitirá recuperar la cuenta con ayuda de amigos y familiares en caso de que el usuario no pueda recurrir a los métodos más habituales, por no tener el smartphone a mano o haber olvidado la contraseña.

La cuenta de Google es el elemento central de la experiencia que la compañía tecnológica ofrece a través de su ecosistema de aplicaciones, y da acceso a información personal y a servicios personalizados.

Para asegurarse de que el usuario siempre pueda tener acceso a su cuenta, ha anunciado los contactos de recuperación, una opción adicional que solicita ayuda a amigos o familiares en caso de quedarse fuera de ella.

Esta opción requiere que el usuario designe a una persona de su confianza como contacto de recuperación, como explica Google en su blog oficial. Esta persona recibirá una notificación o un correo electrónico con un código, que también tendrá el usuario, para verificarlo.

“Ten la seguridad de que tu contacto de recuperación no tendrá acceso a tu cuenta ni a tu información personal”, ha matizado la compañía tecnológica.

Esta opción se presenta como idónea en caso de que el usuario haya perdido el smartphone -ya no puede recibir el código de un solo uso ni usar las claves de acceso- o haya olvidado la contraseña de su cuenta.