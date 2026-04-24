Meta y Microsoft reducen miles de puestos de trabajo

Los despidos por incorporación de inteligencia artificial continúan creciendo en las empresas. Según cifras publicadas por Business Today, en los primeros tres meses del año se vieron afectados en diferentes compañías de tecnología más de 40.000 puestos de trabajo por la implementación de la IA. La lista incluye a firmas como Amazon (16.000 puestos de trabajo eliminados), Atlassian (1600), Ericsson (1600), Meta (500), AutoDesk (1000), eBay (800) y Pinterest (700). Y ayer Meta volvió a sumar un caso a más a estas cifras.

La compañía dueña de redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp anunció que despedirá al 10% de su plantilla, lo que equivale a unos 8000 trabajadores. La empresa indicó que realizan los recortes por motivos de eficiencia y para compensar las demás inversiones que concretarán en su negocio, según informó Bloomberg en primera instancia. El anuncio, que se dio a conocer en un memorando enviado a los empleados el jueves, también detalló que la empresa dejará sin cubrir unos 6000 puestos que estaban vacantes y aclaró que los despidos se harán efectivos el 20 de mayo.

Meta anunció que despedirá al 10% de su plantilla, lo que equivale a unos 8000 trabajadores Shutterstock

Meta no es el único gigante tecnológico con anuncios de despidos en estos días: Microsoft también informó ayer que ofrecerá compensaciones por baja voluntaria a miles de sus empleados en Estados Unidos. La agencia AP aseguró que, según información de dos personas familiarizadas con el plan que no estaban autorizadas a hablar públicamente al respecto, el gigante del software planea hacer las ofertas a principios de mayo a unas 8750 personas o el 7% de su plantilla en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, mientras los despidos se multiplican, las inversiones en IA no se desaceleran. Meta ya advirtió a los inversionistas que sus gastos de 2026 crecerán de forma significativa —hasta un rango de entre US$162.000 y US$169.000 millones— impulsados por los costos de infraestructura y la compensación de los empleados, en particular de los expertos en inteligencia artificial que ha estado contratando con elevados salarios.

Meta también alude a su gasto en inteligencia artificial en el memorando difundido ayer, redactado por Janelle Gale, directora de recursos humanos, al que tuvo acceso Bloomberg, y en el que declaraba: “Estamos haciendo esto como parte de nuestro esfuerzo continuo por gestionar la empresa de forma más eficiente y para poder compensar las demás inversiones que estamos realizando. No es una decisión fácil y significará despedir a personas que han hecho contribuciones significativas a Meta durante su tiempo aquí”. El memorando también aclara que hubieran preferido concretar más detalles antes de comunicarlo públicamente, pero dado que la información se filtró, decidieron compartirlo cuanto antes.

Por su parte, Microsoft, con sede en Redmond, Washington, ha gastado miles de millones de dólares en operar una red global de centros de datos en constante expansión, que impulsa servicios de computación en la nube, sistemas de IA y su propio conjunto de herramientas de productividad, incluido el asistente de IA Copilot. CNBC informó más temprano el jueves sobre un memorando de la directora de personal de Microsoft, Amy Coleman, en el que anunciaba el plan de jubilación anticipada: “Nuestra esperanza es que este programa les dé a quienes cumplan los requisitos la opción de dar ese siguiente paso en sus propios términos, con un generoso apoyo de la empresa”.

Con información de AP