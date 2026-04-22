WhatsApp Plus de Meta: estas son las nuevas funciones que trae la versión premium de la app

La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a probar una nueva suscripción llamada WhatsApp Plus, un plan pago que promete ampliar las opciones de personalización dentro de la plataforma. El servicio, impulsado por Meta Platforms, ya empezó a desplegarse de forma limitada entre algunos usuarios de Android.

Según las primeras pruebas, la suscripción tiene un costo mensual de 2,49 euros y busca ofrecer una experiencia más personalizada dentro de la app. Por ahora está disponible para quienes utilizan la versión más reciente del mensajero en dispositivos Android, aunque se espera que en el futuro también llegue a los usuarios de iOS.

La versión está siendo probada en algunos usuarios todavía (Foto: X)

Qué es WhatsApp Plus y qué incluye la suscripción

El nuevo plan WhatsApp Plus se enfoca principalmente en ampliar las herramientas de personalización dentro de la plataforma. De esta manera, los usuarios podrán modificar con mayor detalle el aspecto visual y algunas funciones del entorno de la aplicación.

Entre las novedades se encuentran 18 nuevos temas de color, que permiten cambiar la estética general de la app y aplicar esos diseños de forma uniforme en toda la interfaz.

Además, los suscriptores tendrán acceso a packs de stickers premium, pensados para ampliar las opciones de expresión en las conversaciones.

Más personalización y funciones adicionales

La suscripción también suma otras herramientas pensadas para quienes utilizan intensivamente la aplicación. Entre ellas se incluyen:

14 nuevos iconos para personalizar el acceso directo de la app.

para personalizar el acceso directo de la app. Una biblioteca de 10 tonos de llamada exclusivos.

exclusivos. La posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones en la parte superior del chat.

en la parte superior del chat. Opciones para aplicar configuraciones personalizadas a listas de conversaciones.

Estas funciones buscan ofrecer una experiencia más flexible y estética dentro de la plataforma, especialmente para quienes desean adaptar el diseño de la app a su gusto.

La versión paga tiene un costo de 2,49 euros al mes hasta el momento (Foto: X)

Cuánto cuesta WhatsApp Plus y cómo funciona

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, el plan tiene un precio de 2,49 euros al mes y se renueva automáticamente, salvo que el usuario decida cancelarlo desde la configuración de su cuenta.

Un punto importante es que la suscripción no modifica las funciones básicas del servicio. Es decir, los usuarios podrán seguir enviando mensajes, audios, fotos o realizando llamadas como siempre en la versión gratuita.

De esta manera, WhatsApp mantiene su modelo abierto para todos los usuarios, mientras explora nuevas formas de monetización basadas en funciones premium y personalización avanzada dentro de la plataforma.