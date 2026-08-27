GTA 6: ya se puede ver el adelanto y Rockstar admite las filtraciones de hackers: “Nos rompió el corazón”

Grand Theft Auto VI (GTA 6), el videojuego más esperado de la última década, mostró sus primeras dinámicas de juego, y no fue en Youtube ni en una convención especializada: fue en Netflix, en un hecho inédito en la industria del entretenimiento.

La presentación especial de 26 minutos, titulada Grand Theft Auto VI: An Extended Look, tiene a los protagonistas Jason Duval and Lucía Caminos entrando a un condominio para recoger un paquete, cuando son emboscados por la policía. La secuencia, entre jugabilidad y escenas cinemáticas, es un primer vistazo al sistema de honor —activado cuando el personaje acaricia un perro— y el combate con armas de fuego.

Entre otras funciones, se muestra cómo será el robo y manejo de vehículos, el combate cuerpo a cuerpo y la interacción con distintos objetos dentro del departamento de Jason y Lucía, así como en tiendas y locales en el mundo abierto, basado en Miami y alrededores.

See the next evolution in the groundbreaking Grand Theft Auto series.



Watch Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Now on Netflix: https://t.co/VCJ6pfo51M pic.twitter.com/KqpCjOSgDF — Netflix (@netflix) August 27, 2026

El foco del adelanto está en la relación de los protagonistas, una iteración moderna de Bonnie y Clyde, atravesada por su diversa actividad criminal. Allí aparece el clásico sistema de estrellas cuando son perseguidos por las autoridades, y una novedad: la policía los puede reconocer por sus vestimentas y el vehículo en el que escapan.

Otro punto clave es la posibilidad de cambiar entre el control de Jason y Lucía prácticamente de inmediato: es una de las features que regresan del título anterior, GTA V, de forma renovada. Una dinámica que apenas se mostró fue la del vínculo entre ellos, que se espera que podrá mejorar o empeorar a medida que avance la trama del juego.

Además, de otros títulos de la franquicia se rescata la posibilidad de ir al gimnasio y mantener el físico del personaje, visitar clubes, correr carreras de auto y moto, así como nuevas actividades: de las cuales solo se llegó a ver el básquetbol y el buceo.

La emisión especial, disponible para los más de 325 millones de suscriptores globales de la plataforma de streaming, tendrá una ventana prioritaria de seis horas antes de su lanzamiento en YouTube y otras redes sociales.

Rockstar reconoció el ciberataque

La jugada de marketing fue afectada en los últimos días por la filtración de material confidencial. Antes del lanzamiento en Netflix, la desarrolladora del videojuego Rockstar Games emitió un comunicado donde confirmó la autenticidad del ataque:

“Decir que la filtración de videos de la jugabilidad de GTA 6 de esta manera nos rompió el corazón a nuestro equipo sería quedarse cortos, y no es como pretendíamos que vieran el juego después de todo este tiempo. Lamentamos mucho que nos haya tomado tanto desde terminar el juego (¡ya casi estamos!) hasta compartir más detalles y jugabilidad oficial, y brindarle a la comunidad todo lo que quieren saber", reconoció la empresa.

Y concluyó: “Estamos muy entusiasmados de que todos vean el adelanto extendido. Nos ha llevado más tiempo del que queríamos tenerlo listo, pero como con todo lo que hacemos, sabemos que debemos superar sus expectativas y estamos decididos a ofrecer el nivel que esperan y merecen. Si bien es lamentable que la experiencia prevista del juego ahora pueda verse afectada por algunos spoilers, esperamos que todos esperen un poco más para experimentar el juego por sí mismos”.

El estudio llevó tranquilidad tanto a sus inversores como a los jugadores, al ratificar que el ciberataque no alterará los plazos y que la fecha de lanzamiento se mantiene para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

La escalada del hackeo

Después de las primeras filtraciones, la difusión de archivos continuó en los últimos días en foros y redes sociales. Según un relevamiento de PC Master Race, llega a dieciséis la suma total de videos confidenciales publicados.

Entre ellos, se destacan secuencias cinemáticas del prólogo de Lucía, el sistema de customización vehicular en talleres, los interiores una tienda de videojuegos y una discoteca, playas repletas de transeúntes, vuelos nocturnos sobre Vice City y un campamento nudista en las zonas rurales de Leonida.

La magnitud del ciberataque se demostró luego de que un fragmento mostrara al jugador, presuntamente controlado por el hacker “Cyberleek”, disparando ráfagas de balas contra una pared para escribir su pseudónimo, lo que confirmaría que tiene una copia del juego.

Asimismo, Cyberleek amenazó con spoilear el final de la historia y liberar el código fuente si Take-Two (la empresa matriz) y Rockstar no detienen las acciones legales en su contra. En ese marco, la investigación avanza. De acuerdo con Kotaku, peritos informáticos lograron rastrear la huella digital y los vínculos de los atacantes con la promoción de una criptomoneda especulativa, acercándose a los responsables directos del hackeo.