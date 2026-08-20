GTA 6: Rockstar eligió a Netflix para un adelanto exclusivo, pero los hackers los desafían con supuestas filtraciones

En una maniobra comercial sin antecedentes en el mundo del entretenimiento, Rockstar Games anunció que el primer adelanto extendido de Grand Theft Auto VI (GTA 6) se estrenará exclusivamente en Netflix.

La emisión especial, titulada Grand Theft Auto VI: An Extended Look, saldrá el próximo jueves 27 de agosto a las 16:00 (hora argentina) en la plataforma de streaming. Seis horas más tarde, se difundirá en YouTube y en los canales oficiales de la empresa.

Sin embargo, el plan corporativo chocó de frente con las redes sociales: días después del anuncio, hackers filtraron escenas inéditas del juego, imágenes del mapa completo y lanzaron una amenaza contra Rockstar, una de las principales desarrolladoras de la industria.

Se espera que Jason Duval y Lucía Caminos sean los protagonistas de GTA 6

La filtración del material no autorizado a pocos días del evento sacudió a la comunidad. En la red social X, se viralizó una serie de videos que muestran a Jason —uno de los protagonistas del juego— jugando al básquet en el patio de su casa, peleando con transeúntes y escapando de la policía por las calles de la ciudad ficticia de Vice City.

A las pocas horas, un grupo autodenominado Cyberleek se adjudicó la autoría de las publicaciones y divulgó una imagen con el presunto mapa completo del juego, además de nuevos clips de combate con armas blancas, pistolas táser y secuencias cinemáticas, anticipándose así al estreno oficial en streaming.

Cyberleek acompañó los archivos con un manifiesto en el que arremete directamente contra la decisión de Rockstar de comercializar el juego sin el disco en su caja, favoreciendo su versión digital descargable. Con consignas como “¿No hay discos físicos? Entonces habrá más filtraciones”, los atacantes advirtieron que sabotearán a otras distribuidoras si no emiten disculpas públicas y corrigen sus políticas.

El mundo de GTA 6, el estado ficticio de Leonida, está basado en la zona de Miami y alrededores Zurueta, Inaki (Redacción)

Una investigación de Insider Gaming reveló, a partir del análisis de los metadatos y registros de compilación, que las secuencias corresponden a versiones del juego en desarrollo durante 2024 o antes, por lo que no reflejan lo que será la versión final del juego, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

Al mismo tiempo, varios medios especializados advirtieron sobre la legitimidad de las filtraciones, al señalar que algunos canales de difusión vinculan el material a enlaces de criptomonedas, lo que abre sospechas sobre los motivos detrás del ciberataque.

Hasta el momento, Rockstar no hizo alusión a las filtraciones ni adelantó el contenido que mostrará a través de Netflix la próxima semana.

La alianza con Netflix

Pese a los reclamos de usuarios que criticaron la imposición de un “muro de pago” para ver el adelanto, el CEO de Take-Two Interactive (la empresa matriz de Rockstar), Strauss Zelnick, defendió la exclusividad temporal de seis horas en la plataforma.

“Esta es una asociación pionera y única con Netflix. Ellos son un gran socio comercial y de distribución para nosotros. También trabajamos con prácticamente todas las redes sociales del planeta; esto forma parte de la estrategia de marketing de Rockstar Games y estamos entusiasmados de que todos puedan ver este adelanto extendido”, afirmó el ejecutivo en diálogo con TechRadar.

La sexta entrega de la saga de Grand Theft Auto estará disponible este 19 de noviembre

Asimismo, en declaraciones a GamesIndustry.biz, Zelnick esbozó los tiempos de la campaña publicitaria con una metáfora culinaria: “El debut en Netflix es apenas uno de los entremeses (hors d’oeuvres); luego vendrán las entradas, el plato principal y el postre”.

El acuerdo busca captar una audiencia masiva de 325 millones de cuentas pagas a nivel mundial, donde no necesariamente está la comunidad de jugadores habituales. Variety remarcó que la jugada consolida a GTA 6 como el hito cultural más relevante de la década en el negocio del entretenimiento.

De todos modos, la alianza entre ambas compañías nació en 2023, cuando Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (con las remasterizaciones de GTA III, Vice City y San Andreas) desembarcó en el catálogo de videojuegos móviles de la plataforma de streaming. Rápidamente, el título se convirtió en el más descargado en la historia de la división de juegos de Netflix.

Preventas a precio récord

En el plano económico, la respuesta del público confirmó la inelasticidad de la demanda en torno a GTA 6. Zelnick calificó el ritmo de preventas como “asombroso y sin precedentes en la industria”, aunque aclaró que la compañía se mantiene prudente en sus balances, al recordar que las reservas aún pueden cancelarse antes del estreno.

Un vistazo a lo que será el próximo GTA saldrá la próxima semana en Netflix Zurueta, Inaki (Redacción)

A pesar de que Take-Two no difundió las cifras oficiales de la preventa, datos de firmas como Sensor Tower reflejaron una tendencia inédita: cerca del 89% de las reservas registradas corresponden a la versión Ultimate Edition de US$100, dejando atrás a la versión estándar de US$79,99.

Las reservas a precio premium, sumadas a una eventual distribución que se espera que será digital en un 90%, prescindiendo de los costos de la versión física, le permitirán a la empresa acelerar los retornos de su inversión de desarrollo para GTA 6, estimada entre US$1000 y US$1500 millones.