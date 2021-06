Guardianes de la Galaxia tendrá su juego single player: hablamos con sus directores sobre cómo será lo nuevo de Marvel

El nuevo juego de Guardianes de Galaxia llegó como una grata y prácticamente oculta sorpresa entre los anuncios de la E3 2021. Square Enix mostró imágenes de un gameplay prometedor, donde con un poco de Final Fantasy, otro tanto de Mass Effect y un poquito de Deus Ex (el anterior juego de sus creadores) pudimos ver como manejaremos a Peter Quill, o Starlord, el cómico comandante de los “Guardianes”.

Si bien Marvel tiene muchos videojuegos en su historia, esta sería la primera vez que tenemos un juego con un guión profundo y con la posibilidad de tomar decisiones dentro del juego. Se diferencia muchísimo del anterior juego, Marvel’s Avengers, que funcionaba como un “juego de servicio” y no como un single player.

En este caso, durante la historia vamos a tener que decidir entre varias alternativas de la historia, debatir con nuestros compañeros Draxx, Groot, Gomorra y Rocket, y tratar de continuar con nuestra misión de la mejor manera posible. Además, como el juego será de acción en tercera persona, vamos a poder “comandar” el movimiento de nuestros compañeros en batalla. Si bien siempre manejaremos a Peter, vamos a poder elegir qué poderes o de qué manera nuestro equipo ataca a los enemigos.

Mary DeMarle, de Eidos Montreal, habló del desarrollo del videojuego de Guardianes de la Galaxia

Para conocer más de este juego, que llegará para todas las consolas y a la PC el 26 de octubre de este año, y doblado al español latino, hablamos con Patrick Fortier, Senior Gameplay Director, y con Mary DeMarle, Senior Narrative Director, de Eidos Montreal, quienes nos adelantaron muchísimos detalles.

Patrick Fortier, de Eidos, durante la presentación de Deus Ex (2016)

La historia

DeMarle cuenta que si bien la historia se va a construir con varias decisiones, la línea argumental es una sola. El gran final es uno, pero será con diferentes detalles para todos los que lo jueguen: “queremos construir una historia convincente y emotiva, que llegue a un clímax propio de una verdadera película de superhéroes de Marvel. Pero las decisiones que tomás tendrán impacto y habrá diferencias sutiles en los finales”, a lo que Fortier agrega: “Las partes principales serán las mismas, pero les damos una manera de personalizar tu aventura. Así que, cuando le cuentes a tus amigos sobre eso, ellos se van a quedar como: qué, ¿esto te pasó a vos? A mí no me pasó eso.”

Así se verá la edición para un solo jugador del juego de Guardianes de la Galaxia

Un problema que se vivió con el juego anterior de Avengers, en manos de Square Enix, fue que las caras de los personajes no eran las de las películas y le costó al público familiarizarse con ellos. Ahora, Peter Quill será bastante diferente a Chris Pratt, actor que lo interpreta en el universo cinematográfico de Marvel, pero Fortier asegura que esto no es del todo negativo, ya que buscan contar una historia distanciada de las películas: “el objetivo es hacerlos reconocibles, pero hacerlos propios también. En nuestra relación con Marvel, desde el principio nos animaron a hacer nuestra propia visión de los Guardianes de la Galaxia. Así que miramos las películas, leímos los miles de cómics, y empezamos a explorar diferentes diseños. Después fue cuestión de encontrar dónde pensábamos que encajaban los personajes, porque creamos una visión, un universo, un origen para estos personajes.”

Así se verá la edición para un solo jugador del juego de Guardianes de la Galaxia

Jugabilidad

Con la confirmación de que no se podrá controlar o elegir a otros personajes (no tendrá multiplayer, será una historia single player), surgió también la duda de cómo será la interacción con quienes nos rodean: “la magia de los guardianes es toda esta sinergia y funcionalidad del equipo, y el humor que sale de eso. Queríamos poner eso en el centro y permitirnos desarrollar esas personalidades y explorarlas. Sos el líder, pero no lo sos, todos son súper independientes. Así que tenés estas conversaciones y después ellos se meten, los dejás tomar el control o los echás, y con eso se crean un montón de situaciones que creímos que eran muy relevantes con respecto a lo que queríamos explorar. Decidimos enfocarnos en Peter, pero hicimos a los guardianes omnipresentes, que ellos sean parte de todo”, afirma Fortier y agrega: “La forma en la que interactuás y le pedís algo a cada guardián es igual en combate. Podés empezar a confiar en ellos y tener esta sinergia... yo congelo a este enemigo, Gamora está ahí y lo va a derrotar, yo puedo concentrar mi atención hacia otra cosa, o pensar que este grupo de enemigos sería ideal para Rocket y lo voy a usar para eso. No estás pensando solamente en tus habilidades: estás viendo el campo de batalla y pensando en tu equipo. Se siente que los personajes están vivos”.

Así se verá la edición para un solo jugador del juego de Guardianes de la Galaxia

También otro punto fuerte de la jugabilidad de Guardianes de la Galaxia será que el foco es siempre la historia: “la narrativa está enfocada en la aventura, no quisimos complejizar con muchos sistemas aunque hay algunos “árboles de habilidades” para desarrollar, como en los RPG. Mientras participás en combates, obtenés puntos de habilidad al final y podés empezar a desarrollar algún personaje o Starlord, vos decidís cómo gastar tus puntos” comenta Fortier.

Así se verá la edición para un solo jugador del juego de Guardianes de la Galaxia

¿Romance?

Sin querer dar muchos detalles para evitar los spoilers, DeMarle asegura que habrá sorpresas y quizás otros personajes conocidos del mismo universo en el juego, y que algo que vimos en las películas como central, como es el romance entre Starlord y Gomorra, quizás en el juego no será de la misma manera: “Starlord está abierto a muchas relaciones” confiesa Mary entre risas, mientras que Fortier concluye: “Los guardianes recién están juntos por algo más de un año en el juego y todavía están aprendiendo a trabajar junto. Esa historia es acerca de ellos como un equipo, sobre todo el proceso de convertirse en un equipo. En ciertos momentos los personajes se verán desafiados con respecto a sus defectos y personalidades, y crecerán a partir de eso.”

