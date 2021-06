E3 2021: los 14 mejores anuncios de la feria de videojuegos para consolas y PC

Volvió la E3. Luego de varios meses donde se dudaba de la posibilidad de existir sin presencialidad, finalmente varias de las grandes marcas pusieron la firma y en un marco totalmente virtual se vivió la esperada feria de videojuegos E3 2021, que mostró nuevamente los planes a corto plazo de las empresas más grandes de la industria. Xbox, Nintendo, Ubisoft, Square Enix, Take 2 y Capcom, entre otros, dijeron presente con nuevos trailers para esperar en lo que queda de 2021 y un 2022 prometedor. Estos son los mejores anuncios de la feria virtual.

Starfield

11 de noviembre de 2022 - Xbox Series X/S, PC y Game Pass

Desde que Xbox compró Bethesda que se esperaban noticias del Starfield. “Con 25 años de trabajo”, según se anunció en la feria, llegó el primer trailer de cinemáticas “in game” que adelanta vagamente lo que será el nuevo juego de los creadores del Skyrim, ambientado en el espacio. Starfield además, será exclusivo de Xbox y llegará incluido en el Game Pass el 11 de noviembre de 2022, que presentó otros 27 juegos para sumar al catálogo.

Stalker 2

28 de abril de 2022 - Xbox Series X/S, PC y Game Pass

Radiación, extrañas y aterradoras criaturas y un Chernobyl que afectó a la vida como la conocemos. Stalker será un shooter en primera persona con suspenso, personalización de armas y visuales espectaculares. Llega como una secuela del juego lanzado en 2007 por los ucranianos GSC Game World y estará incluido en el Game Pass desde el día de lanzamiento.

Guardians of the Galaxy

26 de Octubre - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Quizás una de las sorpresas más grandes de esta E3 fue el anuncio de este nuevo juego de Marvel. Los creadores de Deus Ex presentaron un nuevo juego single player de los Guardianes de la Galaxia donde encarnamos a Peter Quill (Starlord) en sus aventuras con acción, toma de decisiones, diálogos con los miembros del equipo y la posibilidad de comandarlos y seleccionar sus ataques durante la batalla. Con un poco de Final Fantasy y otro tanto de Mass Effect, vamos a recorrer un juego que, según sus creadores, está pensado netamente para que disfrutemos de la historia y su guión.

Battlefield 2042

10 de octubre - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

El regreso de uno de los shooters bélicos más aclamados será con un paso al futuro. Sin campaña single player y con versiones tanto para la generación pasada (hasta 64 jugadores) como la nueva (128 jugadores en línea) tendrá a drones, aviones, tanques, y escenarios repletos de destrucción y eventos naturales que afectarán a ambos bandos en extensos mapas.

Age of Empires IV

28 de octubre - PC incluido en Game Pass

La nueva edición de uno de los juegos más reconocidos de estrategia de todos los tiempos llegará a PC de la mano de Xbox y el Game Pass. En Age of Empires 4 vamos a tomar un paseo por la historia mientras planificamos nuestra expansión y los ataques a nuestros enemigos. Un clásico de clásicos que regresa tras 16 años.

Stranger on Paradise Final Fantasy Origins

2022 - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Y no era una E3 sin anuncios de Final Fantasy. Square Enix no defraudó a los fanáticos y mostró un nuevo título desarrollado por Koei Tecmo y Team Ninja. Este juego de acción tomará la historia del Final Fantasy 1 y llevará a los jugadores a un combate estilo Soulslike. Comandaremos a Jack, Ash y Jed contra el recordado villano Garland. Llegará en 2022 para consolas y PC.

Shin Megami Tensei V

12 de noviembre- exclusivo para Switch

En una Tokio devastada por demonios y monstruos pudimos ver en profundidad como funcionará el Shin Megami Tensei V. Sus movimientos, sus sistemas de ataque, combates, y negociaciones con nuestros aliados sumado al sistema de combos y estrategias repleto de profundidad como los fanáticos de Shin Megami Tensei tienen acostumbrado. Llegará el 12 de noviembre de manera exclusiva para la portátil de Nintendo.

Mario + Rabbids

2022 - exclusivo Switch

El personaje más famoso de los videojuegos se vuelve a juntar con los divertidos rabbids en el Mario + Rabbids Sparks of Hope de Ubisoft, exclusivo para la Nintendo Switch. Otra vez Nintendo se anima a dejarle a otra compañía usar sus personajes. Ahora vamos a tener que planificar cada uno de nuestros movimientos para salvarnos de una invasión alienígena junto a Mario, Peach, Luigi y los Rabbids, que aportarán ese plus de humor absurdo que siempre funcionó en sus juegos propios. En la conferencia, vimos además varias secuencias de estrategia estilo cenital como nos tenía acostumbrados su precuela y también con una calidad mejorada (que nos hizo dudar si no vimos las primeras imágenes de gameplay de la próxima Switch Pro, más poderosa).

12 Minutes

19 de agosto - Ecosistema Xbox, incluido en Game Pass

En este llamativo thriller narrativo vamos a estar enredados en loop de 12 minutos en el que seremos parte del crimen de nuestra esposa.

Con la participación de Willem Dafoe, Daisy Ridley y James McAvoy, deberemos escapar y resolver este misterio dentro del tiempo, que se repite una y otra vez. Estará para el ecosistema Xbox, además de ser parte del Game Pass.

Avatar: Frontiers of Pandora

2022 - Para la nueva generación

La película de James Cameron de 2009, que tendrá su secuela en diciembre de 2022, también sumará un videojuego de alto presupuesto. Pudimos ver un pequeño adelanto con sólo cinemáticas, pero prometedoras. El juego será en primera persona, con un amplio mundo abierto para explorar y llegará de la mano de los desarrolladores de The Division. El juego llegará en 2022 y en un principio se espera que esté solamente para la nueva generación de consolas.

Raiders Republic

2 de septiembre - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Motos, bicicletas, snowboard, paracaidismo y muchos deportes extremos más estarán dentro del próximo Riders Republic, que llegará para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 2 de septiembre. Este nuevo juego de Ubisoft tendrá diferentes modos de competición, un mundo abierto para recorrer con carreras, desafíos, pruebas y destreza. El nuevo trailer muestra que tendrá no sólo competiciones de todo tipo sino también un divertido caos que te va a exigir tus reflejos.

Zelda: Breath of the Wild 2

2022 - exclusivo para Switch

Si bien no se habló del inminente lanzamiento de una versión mejorada de la consola portátil de Nintendo, ni se dió fecha de lanzamiento de este esperado juego, por fin pudimos ver un poco más de la secuela de Breath of the Wild, para muchos, uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Sin aportar muchos detalles, vimos parte de su jugabilidad, sus enemigos, movimientos y paisajes increíbles.

Xbox además mostró 27 títulos que estarán incluidos en Game Pass y adelantó lo que será el The Outer Worlds 2, de su reciente adquisición Obsidian (creadores de Fallout New Vegas), y el nuevo juego de carreras de mundo abierto Forza Horizons 5 junto con la versión de Xbox de Flight Simulator y una expansión de la película Top Gun que llegará el 27 de julio.

Además, mostró un nuevo título de Arkane Studios llamado RedFall, que tomará la lucha contra los vampiros en un shooter del que pudimos ver, por ahora, solo un trailer cinemático.

