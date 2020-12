Un equipo mendocino está entre 30 de todo el mundo que llegaron a la etapa final de un concurso organizado por la NASA Crédito: Shutterstock

"Vamos a representar a la Argentina en la final" arranca diciendo, emocionada, Julieta Porta, mendocina y miembro de Zonda Incorporated, el equipo argentino que quedó entre los finalistas mundiales del NASA Space Apps Challenge 2020, el evento auspiciado por la agencia espacial de EEUU y que busca resolver problemáticas relacionadas con el espacio y la Tierra. De acá a enero, entonces, cuando se conozcan a los 6 ganadores mundiales por cada categoría, hay otro equipo argentino por quién hinchar. Seguramente, Diego Maradona debe estar alentándolos desde algún lado, como hacía con cada representante de la bandera celeste y blanca.

El proyecto por el cual lograron llegar a esta etapa definitoria es Flut Mapper, una app que provee información en tiempo real sobre inundaciones (brindada por los satélites de la NASA y sus asociados) con la situación de los lugares donde se puede producir esta catástrofe natural; realiza simulaciones para analizar las consecuencias que tendría sobre la población y la economía del lugar, y muestra la historia de anteriores episodios similares. De esa manera, es posible tomar acciones concretas: "afrontamos el desafío de desarrollar un algoritmo que aproveche la observación espacial de la Tierra y los datos de la infraestructura crítica -hospitales, escuelas- para poder mitigar los daños que causan las inundaciones", explica la joven mendocina.

Zonda Incorporated está formado por 4 amigos que se juntaron para probar suerte por primera vez en el NASA Space Apps Challenge 2020. Se trata de un grupo de jóvenes profesionales y estudiantes avanzados de ingeniería: Sebastián Calvera López (23 años, ingeniero mecánico), Sergio Dubon (25 años, guatemalteco, ingeniero químico y desarrollador del software), Julieta Porta (22 años, estudiante de Ingeniería en Dirección de Empresas y de programación) y Wenceslao Villegas (23 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Data Scientist del proyecto).

Completando todos los campos del proyecto que exigía la NASA, el proyecto del grupo, que participa en la categoría denominada A Flood Of Ideas, no solo consiste en una herramienta que puede ayudar a prevenir inundaciones, sino además el costo que producirían: "la app no solo monitorea en tiempo real, sino que también permite ver procesos históricos. Si bien no es posible evitar las inundaciones, los gobiernos pueden calcular los costos y elegir cómo salvar a las poblaciones afectadas o qué medidas tomar", explica Porta.

Un prototipo en tres días

La joven luego añade que "la información que uno tiene hasta ahora es solo lo que cuentan los bomberos, los rescatistas y la historia. Pero no siempre hay forma de saber dónde y cómo va a producirse la próxima inundación. Por eso nos pareció una buena idea proponer esta solución cuando vimos las categorías en las que podíamos participar". El prototipo lo armaron en 3 días, durante los cuales "prácticamente no dormimos, utilizamos los datos de satélites y, como todos sabemos programar, armamos la app con sentencias de comando de Java Script y después con Python hicimos una demostración interactiva".

El proyecto primero fue elegido como uno de los dos mejores de Mendoza entre 20 participantes, para luego pasar directamente a la competencia internacional, donde entre 2303 proyectos de más de 150 países se seleccionaron 30. Entre ellos, claro, Flut Mapper. También hubo otros participantes argentinos que llegaron a instancias intermedias, como ZeroXygen (un sistema de detección temprana de incendios) o GW Einstein, que enseña las ondas gravitaciones que describió Einstein.

Los proyectos habían sido preseleccionados a nivel regional por un jurado multidisciplinario de profesionales, provenientes del área espacial y pertenecientes algunos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales e INVAP, y otros de áreas como derecho ambiental, física y geografía. A diferencia de otros años, en 2020 el evento se llevó a cabo en forma virtual debido a la pandemia, y The Mars Society Argentina, la organización sin fines de lucro que promueve la exploración del planeta Marte y lleva adelante el evento en nuestro país, lo efectuó para las sedes de Mendoza, San Juan y Bariloche. Precisamente, el equipo que representó a esta última ciudad, bautizado como Canix, recibió una mención de honor por parte de los jueces.

Los ganadores, en enero

En enero, la NASA anunciará a los 6 ganadores globales por cada categoría (denominadas Mejor uso de datos; Mejor uso de hardware o tecnología; Impacto galáctico; Más inspirador; Mejor concepto de misión y Mejor uso de la ciencia) y cuyo premio será poder visitar la sede la NASA en Cabo Cañaveral.

Además de los ganadores, habrá algunos proyectos dentro de los 30 finalistas globales que tendrán la oportunidad de llevar la idea del proyecto a otro nivel, utilizando una licencia anual bonificada de Euro Data Cube, con acceso a más datos de las agencias espaciales y con recursos gratis de procesamiento. "Estamos sorprendidos y orgullosos, sabemos que la competencia es alta, hay un nivel bastante elevado. Tal vez en la Argentina no nos tenemos tanta fe y nos sorprendemos de lo que somos capaces. Nosotros le queremos pedir ayuda al Gobierno para continuar adelante con el proyecto no solo porque vamos a representar a la Argentina, sino también vamos a brindar una herramienta que les puede servir a muchos países", concluye Porta.