Victoria Lomanto, una estudiante rosarina de 20 años, ganó una de las 8 vacantes argentinas y pasó a la instancia internacional en el Space Apps Challenge que organiza la NASA

La versión argentina de NASA Space Apps 2020 que se llevó a cabo el pasado fin de semana en 8 localidades argentinas permitió mostrar el talento de muchos jóvenes para afrontar algunos de los principales problemas planteados por la agencia espacial de los Estados Unidos.

El evento, que tuvo a 400 participantes en todo el país, tuvo un desarrollo atípico debido a la pandemia y por eso se extendieron los plazos: "al ser un evento virtual este año, los organizadores de la NASA nos dieron una semana extra para evaluar los proyectos", explicó Gabriel Caballero, uno de los organizadores. Mientras los jurados de algunas localidades aprovechan ese plazo, otras ya anunciaron a sus ganadores, como Rosario.

En la ciudad santafesina hubo un solo proyecto ganador, al contrario de otras localidades donde se anunciarán dos. Bautizado con el enigmático nombre de GW Einstein, fue desarrollado por Victoria Lomanto, de 20 años y estudiante de la Licenciatura de Física en la Universidad Nacional de Rosario. Aficionada desde chica a la astronomía, decidió convertir las ondas gravitacionales enunciadas por Einstein hace más de 100 años, algo complejo de entender para quien no sea físico, en algo que pueda ser comprendido por todo el mundo, con un lenguaje accesible y explicado en forma didáctica.

Locuaz, hincha de Boca y de las pastas, Lomanto comenta que se acordó tarde del evento y que decidió rápidamente lo que quería hacer: "el sábado anterior me di cuenta de que ya era la fecha y me puse a ver cómo podía participar. La idea me surgió de la nada: me fijé en los desafíos planteados y fui por la categoría Observacional, como había hecho en años anteriores que participé. Fue en ese momento cuando se me ocurrió ir por el lado de las ondas gravitacionales. Primero la idea era hacer un catálogo, luego se convirtió en una página web", le explica desde su Rosario natal a LA NACION. Se asoció con el desarrollador Walter Wagner y juntos crearon la página GW Einstein.

Entender las ondas gravitacionales

La web, que se convertirá posteriormente en una app, le permite acceder a "varios conceptos, especialmente las ondas gravitacionales, pero también todo lo que sea radiación, gravedad, rayos gamma, conceptos de física muy estudiados pero muy complejos de entender, que acá pueden ser entendidos fácilmente. Me surgió la idea de llevar estos temas a todo el mundo, para que cualquiera lo pueda entender, desde un niño a un adulto", indica. Así que en primer lugar se dedicó a catalogar las ondas gravitacionales, y por eso el proyecto se llama GW Einstein: las siglas corresponden a Gravitational Waves (ondas gravitacionales en inglés) y lleva el apellido por quién las predijo en su Teoría de la Relatividad, aunque fueron confirmadas y se están estudiando desde hace solo 5 años.

"Un deseo mío es humanizar los conceptos muy complejos de los científicos y su imagen como personas que están alejadas del mundo, en sus laboratorios secretos bajo tierra, usando instrumentos sofisticados. Quiero llevar los conocimientos a algo súper simple, que se entienda, que les apasione a los demás tanto como a mí" agrega emocionada. El proyecto, al igual que todos los presentados, tenía que ser innovador, y por eso se dedicó a juntar en una sola página web "toda la información que había sobre el tema en todos los observatorios, en todas las bases de datos, para que esos números, cuentas, coordenadas, se transformaran en algo que fuera fácil de ver y de entender", subraya.

La página del proyecto, al igual que todos los presentados, está en inglés, pero una de las metas es que la información esté disponible próximamente también en español. Incluso, para que sea todavía más atractiva, quiere agregarle algunos juegos, como sopas de letras o desafíos de preguntas y respuestas que "permita aprender algo de manera didáctica".

Pasar a la instancia internacional

Lomanto todavía no termina de creer que su proyecto haya sido elegido: "no me lo esperaba para nada, pero a la vez es un escalón más en mi trayectoria que ya lleva 5 años, porque yo arranqué haciendo cursos de Astronomía en el Complejo Astronómico Municipal, en el Planetario de Rosario, luego las olimpíadas nacionales de astronomía y ahora esto. No muchos se interesaban por este tema en mi escuela, pero a mí de chiquita me apasionaba todo lo relacionado con los planetas e incluso más allá, las galaxias, todo lo relacionado a la parte de la Física".

Oriunda del barrio Belgrano, en la zona oeste de Rosario, Victoria agradece el apoyo de sus padres para que pueda seguir estudiando, aunque también busca generar sus propios ingresos dando clases particulares de Matemática y de Física. "Si bien me gustaría en un futuro trabajar en la NASA, quiero terminar el profesorado de Física y también estudiar Astronomía y Matemática, porque la docencia es mi vocación, así que no pienso tanto en irme del país", agrega.

A pesar de tener una vida dedicada al estudio, Victoria dice que se hace tiempo para su vida social: "me gusta cocinar, uso las redes sociales y me gusta pasar tiempo haciendo videollamadas con mis amigas o con mi novio. La pandemia me permitió dedicarme a la facu y dar clases particulares, pero ahora hay que ver cómo sigo, porque haber ganado el NASA Space Apps Challenge en mi ciudad me abre puertas, además de permitirme competir a nivel internacional".

Esta fanática de Cosmos de Carl Sagan y que admira los trabajos que hacen los físicos del Conicet, es también una ciudadana de Asgardia, un proyecto de fundar una nación en el espacio. "Somos unas 300.000 personas y 2000 de Argentina de todo el mundo que formamos parte de este proyecto, que nació en 2016. Entré porque tenía idea de ser astronauta, pero eso fue cambiando. Allí solía ser moderadora de un grupo en Discord, y me comunicaba con todo el mundo". Este mundo virtual tiene una constitución, leyes y hasta un presidente, y si bien la idea original de crear una nación que existiera en el espacio parecería haber quedado en las buenas intenciones, a ella le sirvió para "conocer gente de otros países y mejorar mi inglés. Aunque hay mucha política, y ya no hay tantas actualizaciones".

Falta conocer los ganadores del resto del país

Luego del boom producido en su ciudad natal al habérsela anunciado como ganadora en la NASA Space Apps Challenge de Rosario, ahora solo le resta esperar a que se anuncien los otros ganadores de las otras localidades argentinas que competían.

Y luego, a comerse las uñas mientras la NASA termina de evaluar a los proyectos de las 230 ciudades de todo el mundo y define, en diciembre, a los 30 finalistas mundiales, y a fines de enero, a los 6 ganadores globales en las distintas categorías.

