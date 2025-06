Imparable: la Switch 2 es la consola de Nintendo que más vendió en 4 días

La japonesa Nintendo dijo el miércoles que había vendido más de 3,5 millones de unidades de Switch 2 en los primeros cuatro días tras su lanzamiento, lo que convierte a la consola en el dispositivo de juegos de la compañía que más rápido se ha vendido hasta la fecha.

El mes pasado, la compañía con sede en Kioto pronosticó que las ventas de Switch 2 alcanzarían los 15 millones durante el actual año fiscal, que finaliza el próximo mes de marzo.

La Switch 2 es la consola de Nintendo que más vendió en 4 días: 3,5 millones de equipos (AP Photo/Kiichiro Sato) Kiichiro Sato - AP

“Seguidores de todo el mundo están mostrando su entusiasmo por Nintendo Switch 2 como una forma mejorada de jugar en casa y fuera de ella”, dijo el presidente y director de operaciones de Nintendo of America, Doug Bowser, en un comunicado.

Nintendo Switch 2 – Tráiler General

La marca indeleble de la Switch original

Nintendo ha vendido 152 millones de consolas Switch desde que se lanzó por primera vez en 2017, creando un monstruo de los juegos con títulos como The Legend of Zelda y el éxito pandémico de COVID-19, Animal Crossing: New Horizons.

Como el modelo original, la Switch 2 se puede usar como consola de mano o con una pantalla grande al conectarla a una base NINTENDO - NINTENDO

La versión más potente de segunda generación, que salió a la venta el 5 de junio, guarda muchas similitudes con su predecesora, pero ofrece una pantalla más grande (de 7,9 pulgadas y resolución FullHD) y gráficos mejorados gracias al nuevo chip interno provisto por Nvidia.

La Switch 2 tiene un costo de US$499,99 en Estados Unidos, comparado con US$299,99 de la consola original.

Ambos equipos son híbridos: pueden ser conectados al televisor desde la base y reproducir contenido en 4K, o usadas de forma móvil, tanto como consola de mano o de sobremesa, desmontando los controles laterales, que han sido rediseñados para ofrecer un enganche magnético y la posibilidad de usarlos como un ratón de computadora.

También viene con una función de chat interno de la consola para hablar con otros jugadores mientras se usa el dispositivo, y tiene una cámara como accesorio, para hacer videollamadas dentro de los juegos.

Con información de Reuters