iPhone 12: los Pro y Pro Max llegan a la Argentina en forma oficial, y estos son los precios

Apple presentó la familia iPhone 12 en octubre último. Desde entonces, los teléfonos más avanzados que ofrece la compañía han sorteado habilitaciones y certificaciones para ser importados en forma oficial (más allá de que alguien los compre en otro país y los traiga al nuestro), una demora que se repite todos los años y que se explica por la ausencia de Apple del polo productivo de Tierra del Fuego, de donde sale el resto de los smartphones que se venden en el país (y que, avatares del tipo de cambio y de los beneficios impositivos, hoy tiene precios muy competitivos a nivel internacional).

Así, en la Argentina, a pesar de las restricciones a la compra de dólares, la cuarentena y los problemas de importación, ya están disponibles en preventa (con la entrega a partir del 26 de marzo) del iPhone 12 Pro y Pro Max; ambos modelos con financiación, pero con precios que pueden sorprender por su elevado ticket a primera vista.

Los precios del iPhone 12 Pro y Pro Max en la Argentina

Los iPhone 12 Pro de 128 GB se pueden reservar en MacStation hasta el 26 de marzo por $ 258.999 (o 6 cuotas sin interés con American Express emitida por American y no bancos), o bien 6 cuotas fijas de $ 51.799,80 con otras tarjetas. El iPhone 12 Pro de 256 GB tiene un precio de $ 288.999 o 6 cuotas sin interés de $ 48.166,50 con American Express o 6 cuotas fijas de $ 57.799,80. Mientras que el iPhone 12 Pro de 512 GB está a $ 338.999 o 6 cuotas sin interés de $ 56.499,83. Con otras tarjetas se financia con 6 cuotas fijas de $ 67.799,80.

Las cámaras del iPhone 12 Pro: una lente normal, otra gran angular y un zoom 2x, todos de 12 megapixeles

El iPhone 12 Pro Max de 128 GB se puede conseguir por $ 288.999 o 6 cuotas sin interés de $ 48.166,50 con Amex y con otras tarjetas en 6 cuotas fijas de $57.799,80. La versión de 256 GB a $ 308.999, 6 cuotas sin interés de $ 51.499,83 con American y 6 cuotas fijas de $ 61.799,80 con otras tarjetas mientras que el de 512 GB, el iPhone más caro de todos, tiene un precio de $ 364.999, o 6 cuotas sin interés de $ 60.833,17; la alternativa son 6 cuotas fijas de $ 72.999,80, con Visa o Mastercard.

En Estados Unidos, un iPhone 12 Pro va de 999 a 1299 dólares; un iPhone 12 Pro Max, de 1099 a 1399 dólares, según el almacenamiento. A eso hay que sumarle los impuestos y retenciones (si se pagará en pesos) y el envío del exterior al país; en otros años la comparación era que se podía viajr a Miami, comprar el teléfono y venir por el mismo precio que costaba acá un iPhone, un circuito que desde marzo de 2020 está muy limitado por la cuarentena.

Como referencia, un Samsung Galaxy S21+ tiene un precio local de 140.000 pesos; el Galaxy S21 Ultra, de 180.000 pesos.

¿Por qué son tan caros si es la tienda oficial?

Los iPhone se venden en la Argentina hace varios años, siempre importados. Pero no todos los iPhones que se venden son iguales. Esto no significa que los que se compren por MercadoLibre o por tiendas virtuales en redes sociales sean “truchos”, sino que no tienen el aval de Apple para ser comercializados en el país, y carecen de algunos ajustes específicos de software para optimizar su uso en el país. Esto no significa que un modelo comprado en el exterior no vaya a funcionar en el país; de hecho, la mayoría de los iPhones en uso en la Argentina suelen venir de EE.UU. o Europa, y no hay reportes de problemas particulares. Pero, dicen los resellers, pero puede llegar a impactar en la duración de batería y optimización para funcionar con Claro, Movistar o Personal.

El iPhone 12 Pro tiene una pantalla de 6,1 pulgadas; el iPhone 12 Pro Max trepa a 6,7 pulgadas

Según Mariano Smith, Consultor de Negocios de MacStation (el primero en anunciar la venta oficial del teléfono en el país), los costos para importar un equipo homologado por Apple para poder venderlo oficialmente con garantía en el país son más altos que comprarlo directo en una tienda de EE.UU. Los costos que impone Apple para crear la versión “Argentina”, los costos de la compra a Apple en dólares y luego la importación, aduana, flete, impuestos y financiamiento, hacen que suban exponencialmente los precios de venta, que al estar en pesos y fijos, también hacen variar al margen de ganancia de los resellers, según oscila el tipo de cambio, de entre el 10 y el 20 por ciento.

Comprar el iPhone 12 pro de 128 GB en los Estados Unidos, por ejemplo en California, con impuestos estatales sale 1101 dólares, mientras que en la Argentina, con dólar tarjeta al día de hoy sale US$1628 o 259.000 pesos, que pueden financiarse en 6 cuotas con American Express.

Cuántos iPhone se venden en la Argentina

Según Smith, “la Argentina tiene un potencial de más de 1 millón de clientes de los nuevos modelos de Apple”. MacStation, uno de los pocos revendedores oficiales en nuestro país, asegura que vendió 20.000 iPhone 11 Pro, y que espera igualar ese número con el iPhone 12. A este número de equipos vendidos por resellers (MacStation no es el único), se le debe que sumar el amplio mercado de reventa de productos estadounidenses o europeos, ingresados de a uno o dos en viajes turísticos o de negocios, que se venden por canales informales o por tiendas no oficiales.