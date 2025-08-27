LA NACION

Cuánto cuesta el iPhone 12 en EE.UU. en agosto de 2025: antes de que salga el iPhone 17

Este modelo, que ingresó al mercado en 2020, se puede comprar a precios accesibles

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
El iPhone 12 salió a la luz en 2020
El iPhone 12 salió a la luz en 2020Apple

En un mercado donde la tecnología avanza rápidamente y salen modelos de celulares cada año, hay usuarios que eligen su móvil por sus características, precio y confiabilidad, y no por su fecha de aparición. Así, mientras crece la expectativa por el lanzamiento de la nueva línea de teléfonos de Apple, todavía se consiguen en Estados Unidos algunos modelos de iPhone 12, principalmente en versiones reacondicionadas o renovadas.

Precios del iPhone 12 en agosto de 2025

Este celular de Apple, que salió al mercado a fines de 2020, ya no se vende a través de la web oficial de la compañía ni en sus tiendas físicas. Sin embargo, todavía se pueden encontrar algunas unidades a la venta en las plataformas de comercio electrónico como Amazon o Ebay.

Los iPhone 12 ya no se consiguen en las tiendas de Apple
Los iPhone 12 ya no se consiguen en las tiendas de AppleMichel Spingler - AP

El iPhone 12 se puede adquirir principalmente en versiones reacondicionadas o renovadas, a precios que van entre US$173 y US$218, según el modelo y la capacidad de almacenamiento.

Estas son las principales referencias disponibles en tiendas online de EE.UU.

  • iPhone 12, 64 GB (eBay BuyBackBoss) – US$190
  • iPhone 12 mini, 64 GB, negro (Amazon Renewed Sprint) – US$173,69
  • iPhone 12 mini, 128 GB, azul (Amazon Renewed Cricket) – US$218,49

iPhone 12 reacondicionados en eBay

Uno de los avisos vigentes corresponde al Apple iPhone 12 ofrecido por BuyBackBoss a través de eBay. El equipo aparece con un valor aproximado de US$190, en condición reacondicionada o de segunda mano. La capacidad disponible es de 64 GB.

Se trata de un ejemplar del modelo estándar de la línea presentada en 2020, que marcó la llegada de la conectividad 5G a los teléfonos de Apple.

iPhone 12 mini en Amazon Renewed: la opción más barata

En Amazon Renewed aparece una de las ofertas más accesibles del momento: el iPhone 12 mini de 64 GB en color negro, con un precio de US$173,69.

El aviso aclara que el dispositivo no incluye auriculares ni tarjeta SIM, aunque sí un cargador y cable compatibles.

Según la descripción, se encuentra en buen estado estético, sin detalles. Además, pasó pruebas de diagnóstico que garantizan un funcionamiento correcto y al menos un 80% de capacidad en la batería.

El iPhone 12 fue el primer celular de Apple en incorporar la tecnología 5G
El iPhone 12 fue el primer celular de Apple en incorporar la tecnología 5GAmazon

iPhone 12 mini con 128 GB: más capacidad

En la misma tienda aparece otra variante: el iPhone 12 mini de 128 GB en color azul, ofrecido por Cricket inalámbrico dentro del programa Amazon Renewed. Su valor asciende a US$218,49.

Entre sus características técnicas se destacan:

  • Pantalla de 6,4 pulgadas
  • Tecnología celular 5G
  • Conectividad lightning
  • Redes compatibles: CDMA, GSM, LTE y WiFi
  • Dual SIM

Este modelo apunta a quienes priorizan una mayor capacidad de almacenamiento. El precio, aunque más alto que el de las versiones de 64 GB, es considerablemente más bajo que el de los iPhone de nueva generación.

El iPhone 12 aún se consigue en plataformas online
El iPhone 12 aún se consigue en plataformas onlineAmazon

El lugar del iPhone 12 en la historia de Apple

El iPhone 12 salió al mercado global el 13 de noviembre de 2020, con dos ediciones que despertaron gran expectativa: el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 mini. Apple presentó esa generación como un paso clave en su transición hacia el 5G y con un rediseño que evocó líneas rectas similares a las de los recordados iPhone 4 y 5.

Expectativa por el lanzamiento del iPhone 17 en septiembre de 2025

Mientras las versiones anteriores aún circulan en plataformas como eBay y Amazon, Apple ya anunció el lanzamiento de su nueva familia de teléfonos. El iPhone 17 será presentado el 9 de septiembre de 2025 en el Apple Park de Cupertino, California. Las reservas comenzarán el 12 de septiembre y la salida oficial está programada para el 19 de septiembre.

La línea incluirá las siguientes variantes:

  • iPhone 17 estándar
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Air

El iPhone 17 Air se suma como novedad y se perfila como la versión más delgada. Ofrecerá una pantalla OLED de 6,65 pulgadas, procesador A19 y 8 GB de RAM. En esta generación se eliminó la versión Plus.

El evento, como ya es tradición, reunirá a medios y fanáticos en un encuentro que podrá seguirse en vivo desde el canal oficial de Apple. Además de la nueva línea de iPhones, se espera la presentación de Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Estas son las zonas del jardín donde se esconden las ratas
    1

    Cuáles son las zonas del jardín donde se esconden las ratas: “¡Cuidado con el compost!”

  2. ¿Puede un migrante indocumentado cobrar el premio mayor del Powerball o Mega Millions este 2025?
    2

    En Estados Unidos: ¿puede un migrante indocumentado cobrar el premio mayor del Powerball o Mega Millions este 2025?

  3. Hispanos fueron detenidos por el ICE en un parque y se les solicitó un documento concreto
    3

    El ICE detiene a inmigrantes latinos en un parque de EE.UU.: ¿cuál es el documento que les solicitaron?

  4. El caso de narcotráfico contra Maduro en EE.UU. que avanza en paralelo al despliegue militar y fomenta especulaciones
    4

    ¿Qué tan sólidas son las pruebas de Estados Unidos contra Nicolás Maduro por narcotráfico?

Cargando banners ...