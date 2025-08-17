Cuál es el precio del iPhone 14 Pro Max en Estados Unidos en agosto 2025
El dispositivo únicamente está disponible en distribuidores autorizados, según detalló Apple
Apple presentará su nueva línea de celulares en pocos días, ya que está previsto que lance el siguiente modelo de iPhone 17 el 9 de septiembre. En tanto, su última disposición es el iPhone 16, pero el iPhone 14 Pro Max cobró gran relevancia en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta en agosto de 2025?
Cuánto cuesta el iPhone 14 Pro Max en EE.UU. en agosto de 2025
La firma anuncia este modelo de dispositivo en su página web oficial, aunque señala que únicamente está disponible en distribuidores autorizados. Este celular se vende en plataformas como Amazon, donde presenta un costo que varía de 518 dólares a US$639,99, en función de sus características.
Los precios del iPhone 14 Pro Max con una capacidad de 128 GB en Amazon este mes son:
- AT&T: US$518.
- Boost Mobile: US$639,99.
- Cricket Wireless: US$639,99.
- GSM Carriers: US$609,99.
- T-Mobile: US$609,99.
- Tracphone: US$639,99.
- Unlocked: US$582,72.
- Verizon: US$609,99.
Este tipo de teléfono cuenta con una capacidad de un terabite, aunque solo en sus versiones de AT&T (US$829,97), GSM Carriers (US$824,97), T-Mobile (US$829,97), Unlocked (US$719,99) y Verizon (US$829,97).
Presentado en 2022, este modelo presenta acabados en negro espacial, color plata, oro y morado oscuro. Además, posee un diseño de acero inoxidable con el vidrio mate texturizado y una pantalla con super retina XDR de 6,7 pulgadas.
Según detalla Apple, el iPhone 14 Pro Max es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, y tiene funciones como grabación de video HD, cámara con teleobjetivo o modo retrato, Face ID y la herramienta de Siri.
Con un sistema operativo iOS, su batería en estado completo puede durar hasta 29 horas y tiene la capacidad de recargarse en 25 minutos.
Por otra parte, en Back Market ofrecen el mismo dispositivo por US$1099 si se trata de un teléfono nuevo y por US$546 si es de segunda mano.
En tanto, los precios del iPhone 16 Pro Max, la última línea lanzada previa a la que saldrá a la venta en septiembre de 2025, oscilan entre los US$599 y los US$1599, en función de la capacidad de almacenamiento y las distintas herramientas de cada dispositivo.
Qué modelos presentará la nueva línea de iPhone en septiembre
Con una presentación prevista para el día 9 del próximo mes y un lanzamiento de preventa para el día 12, los clientes fieles a Apple podrán adquirir este novedoso producto a partir del viernes 19.
Según el anuncio oficial, los modelos que saldrán al mercado en un inicio del iPhone 17 son:
- iPhone 17: con una pantalla de 6,27 pulgadas LTPO, chip A19 y 8 GB de capacidad de RAM.
- iPhone 17 Pro: con una pantalla de 6,37 pulgadas LTPO, chip A19 Pro y 12 GB de memoria RAM.
- iPhone 17 Pro Max: con una pantalla de 6,86 pulgadas LTPO, chip A19 Pro y 12 GB de RAM.
- iPhone 17 Air: con una pantalla de 6,65 pulgadas OLED, chip A19 y 8 GB de RAM. Este último se incorporó como novedad y, a su vez, se eliminó la versión Plus de este modelo.
