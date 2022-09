En vivo: Apple presenta el iPhone 14 y un nuevo Apple Watch

10:05 ¿Tendrá conexión satelital?

Una novedad que podría tener el iPhone 14, más allá de las mejoras esperables en un dispositivo nuevo, está en la inclusión de conectividad satelital para emergencias: la posibilidad de enviar y recibir mensajes vía satélite en zonas donde no hay señal de celular convencional, algo de lo que ya se había hablado para el iPhone 13, pero que ahora se haría realidad. No hay datos concretos de parte de Apple, pero sí hablan sus competidores: Huawei presentó ayer el Mate50, un smartphone que puede enviar -pero no recibir- mensajes de texto vía satélite para casos de emergencia; hace unos días Starlink (la compañía de internet satelital de Elon Musk) y T-Mobile (una operadora de telefonía móvil de EEUU) prometieron, para 2023, 5G satelital, con la posibilidad de hacer llamadas e intercambiar mensajes de texto en zonas donde no hay cobertura de celular convencional.

10:00 Cómo ver la presentación del iPhone 14

Hoy a las 2 de la tarde, hora de la Argentina, Apple hará la presentación de sus nuevos iPhone 14, en una transmisión que se podrá ver por YouTube, entre otros lugares