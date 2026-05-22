La firma Gatsby presentó un servicio de limpieza a domicilio con robots por US$150 la jornada

En un hito que marca un antes y un después en la historia de la robótica de consumo, una startup de San Francisco llamada Gatsby presentó el primer servicio de limpieza residencial mediante un robot humanoide en los Estados Unidos. El pasado 14 de mayo de 2026 un robot humanoide fue enviado a un departamento en San Francisco para realizar las tareas domésticas de limpieza, tarea que completó sin ayuda después de tres horas, transformando lo que hasta ahora era ciencia ficción en una realidad cotidiana.

Una startup californiana llamada Gatsby presentó un servicio de limpieza a domicilio con robots

El anuncio sigue al que hizo la firma china X Square Robot en marzo último: un robot humanoide que limpia departamentos, aunque en ese caso tiene un asistente humano para algunas tareas particulares.

X Square Robot presentó un modelo para la limpieza doméstica que se alquila por horas

A diferencia de otras empresas que compiten por construir el hardware perfecto, como SpaceX o Boston Dynamics, Gatsby adoptó un enfoque “robot-agnóstico”. Esto significa que no fabrican sus propios robots, sino que construyen la capa de distribución para el consumidor, que incluye el software de navegación, la interfaz de usuario y la logística necesaria para que cualquier robot sea útil para la limpieza de un hogar. Según la empresa, este modelo les permite cambiar de proveedor de hardware si aparece un modelo más eficiente o económico en el mercado. El que aparece en las fotos parece ser un Unitree G1 chino, un estándar de la industria.

La misión principal de Gatsby, dicen sus creadores, apunta a permitir la interacción entre humanos y robots para “devolver ese tiempo a la humanidad”. Su fundador sostiene que el trabajo doméstico es el empleo no remunerado más grande de la historia y que recae injustamente sobre quienes menos tiempo libre tienen.

Una startup californiana llamada Gatsby presentó un servicio de limpieza a domicilio con robots

El servicio está diseñado para reemplazar las tareas de limpieza tradicionales que los usuarios suelen odiar, como fregar suelos, lavar platos o doblar ropa. Al ofrecer una alternativa robótica, Gatsby busca eliminar los inconvenientes de los servicios humanos, tales como la falta de privacidad al tener personas extrañas en casa, las cancelaciones inesperadas o las diferencias de precios basadas en el tamaño de la vivienda.

A la vez, la compañía difundió fotos, pero no videos del robot limpiando un departamento, por lo que no está claro cómo funciona el servicio; otros servicios en prueba usan operarios que manejan los robots a distancia, usando las cámaras del robot como sus ojos, lo que en su momento generó quejas sobre Neo, el otro robot para limpieza doméstica presentado en octubre último.

Los usuarios en San Francisco pueden descargar la aplicación de Gatsby para iOS, elegir un horario y reservar el servicio con un solo botón. No hay personas presentes durante el servicio de limpieza, como sí los tiene su competidor chino: en este caso es solo el robot, que la compañía lleva hasta la puerta del departamento; será quien se encargue de la limpieza de superficies, hará la cama, lavará platos y ropa, etcétera.

El servicio tiene un costo fijo de 150 dólares, y una sesión de limpieza de un departamento le toma unas tres horas. Según la compañía, un servicio similar en San Francisco, pero con humanos, puede ir de 150 a 300 dólares.