La PlayStation 5, es sin duda, uno de los productos de deseo tecnológico que más pasiones levanta. En la Argentina, la preventa de sus dos versiones (digital a $ 76.000 y con lectora de Blu-Ray a $ 100.000) se agotó en minutos. Cientos de personas más aún esperan que salga a la venta el 4 de diciembre en la Argentina para poder poner sus manos sobre la nueva generación de videojuegos, que llega con más potencia, resolución 4K nativa, Ray Tracing, audio 3d y un renovado joystick Dualsense con respuesta háptica y gatillos dinámicos para que los juegos transmitan más sensaciones.

Todo esto no sería nada sin los juegos. En la PS5 debutarán desde el arranque juegos exclusivos como Spider-Man Miles Morales, Demon Souls y además God Of War Ragnarok y Horizon 2 en 2021, como así también títulos con mejoras para la nueva generación entre los que se encuentran Assassin's Creed Valhalla, FIFA 21, NBA2K21, Watch Dogs Legion, Call Of Duty Cold War, Fortnite y el recientemente demorado CyberPunk 2077.

Para conocer más sobre el futuro de esta consola, y cuál es la relación de PlayStation con los nuevos usuarios de PS5, los amantes de la PS4 y la comunidad de la Argentina, pudimos hablar en exclusiva con Jim Ryan, el CEO de PlayStation (en rigor, de Sony Interactive Entertainment) desde su residencia en Londres: "Con la PS5 es mas grande el salto generacional que en otras ediciones. El audio 3D y el control háptico del control Dual Sense son nuevas herramientas que realmente no vemos la hora de que la comunidad pruebe".

¿Cómo se viven los momentos previos a un lanzamiento global de esta envergadura?

Estamos en un gran momento. Muchos venimos trabajando hace muchos años para esto.Como sabrás ya viví estos lanzamientos desde el principio, pero realmente siento que este es el más extraordinario. Creo que esto es por tres razones principales: la consola en sí es realmente un salto importantísimo respecto de la PS4; otro punto es la calidad de los juegos. Lanzamos con más y mejores juegos que en otros lanzamientos y sobre todo una diversidad mayor de géneros, hay algo para todo tipo de gustos. Pero quizás lo más extraordinario es hacer todo esto en este 2020. Un año como ningún otro. Se que allá en Buenos Aires las cosas estuvieron apretadas como acá en Londres. Pero lo que te aseguro que no haremos de nuevo es un lanzamiento gigantesco global en medio de una pandemia [se ríe]. Realmente estoy muy orgulloso de lo que hicieron nuestros equipos. Lanzaremos más PS5 en 2020 que la cantidad de PS4 en su comienzo por 2013, y ese ya había sido un gran lanzamiento.

La pandemia pegó fuertemente en todas las industrias, en su manera de trabajar, en los deadlines. ¿cuáles fueron esos desafíos específicos que sufrió PlayStation?

Fue realmente difícil. Recuerdo específicamente un día en marzo donde todos se fueron a su casa con sus laptops, apagamos las luces y cerramos la puerta... yo me subí a un avión y me volví a Londres, donde vivo. Te digo. ese momento fue realmente aterrador. Teníamos todos estos planes, gigantescos planes, totalmente detallados. Y cuando frenabas te preguntabas, ¿realmente podemos lograr esto? Pero después en otras áreas simplemente hicimos que el plan se adapte a trabajar desde las casas. Quizás es un poco contra intuitivo, pero el hecho de que todos trabajen desde sus casas hizo que la compañía se acerque más, y que los equipos se integren como nunca antes. Obviamente tuvimos que hacer muchas cosas distinto a lo planeado, como un evento en Nueva York en junio. Miles de personas, toda la prensa, yo iba a estar en el escenario, pantallas gigantes. todo eso tuvimos que cancelarlo y pensar en algo diferente. Pero para serte sincero, eso dio buenos resultados, más gente vio el show digital que si hubiera sido al estilo E3 como se acostumbraba.

¿Es un cambio permanente? ¿Esta será la nueva manera de trabajar para una compañía global como PlayStation?

Aprendimos muchísimo de esto. Muchas lecciones sobre cómo seguir en el futuro realmente. Pero es una pregunta muy importante. Ver como vamos a organizarnos, cuantos días a la semana vamos a pasar en la oficina. Somos una empresa global, tenemos equipos enormes en Japón, en Europa y en EE.UU, y después tenemos gente de venta y marketing en todo el planeta. Estábamos acostumbrados a volar todo el tiempo de acá para allá. Yo pasaba dos semanas en EE.UU y una en Japón, pero realmente me di cuenta que quizás no tengo por qué hacerlo ahora. Pero también es importante que alguien como yo visite lugares como Argentina; pasar tiempo con el equipo de allá es importante, para aprender del mercado y de los desafíos de su país. Creo que esto puede ayudar a los equipos también. Pero las reuniones semanales cotidianas no creo que tengan que seguir, esta entrevista se hace por videollamada cara a cara y no es necesario que estemos en la misma habitación.

PlayStation 4 está llegando a fin de 2020 con 114 millones de consolas vendidas, sólo superada por la PlayStation 2 en ventas. ¿Cuáles son los planes para la PS5? ¿Se puede igualar este número o es inalcanzable?

Todavía no publicamos números específicos de cual es el objetivo con la PS5, pero puedo decir que esa ambición es alta. En los últimos dos o tres meses, cuando comenzamos a compartir más detalles sobre la consola y empezamos a recibir feedback de la comunidad, junto con el apetito de la preventa, nos pusimos cada vez metas más grandes. Hablando con el equipo de producción, las conversaciones siempre son "gente, ¡tienen que hacerme más unidades!" Estoy cada vez más convencido de que la PS5 puede ser del mismo tamaño que la PS4. No sé qué hará la competencia, ni cómo evolucionará el gusto de los gamers, pero creo que tenemos una oportunidad enorme que debemos aprovechar.

¿Pero qué les podés decir a los que aún no están decididos a dar el salto de la PS4, a los indecisos, por qué deberían comprar la PS5?

La comunidad de PS4 va a seguir siendo increíblemente importante para nosotros. Esos 114 millones de jugadores son incomparables con los números que tendrá PS5 en 2020, 2021 e inclusive en 2022. Lo grande será y seguirá siendo durante muchos años la PS4. Tenemos que mostrarles mucho amor y mucho respeto, dedicarles mucho tiempo y dinero a los usuarios de PS4 para asegurarles que Playstation sigue comprometida con ellos. Al final del día no nos importa qué consola usen, mientras que estén contentos con su PlayStation, y que sean parte de la comunidad. Si quieren quedarse en PS4 y son felices con esa consola, perfecto: vamos a darles montones de juegos, nuevas funciones, y muchas maneras de relacionarse con otros miembros de la comunidad. Y cuando se sientan listos para dar el salto los vamos a acompañar en la transición a la PS5.

En la Argentina y otros países de la región, otras compañías pusieron los precios de sus tiendas en moneda local, y adaptan los precios de los juegos a las fluctuaciones de tipo de cambio. ¿PlayStation tiene algún plan pensado para hacer lo mismo?

Es algo que realmente estamos mirando de cerca. Me lo comentaron de varios sectores cuando fui para Buenos Aires hace unos años, y es algo que no es muy fácil de cambiar. Pero la verdad es que ya tenemos conocimiento de lo que está pasando y es algo que queremos abordar. Entiendo la situación y la preocupación.

La competencia está centrada en ofrecer los juegos como un servicio, como es Xbox Game Pass, mientras que la comunidad de PlayStation elige la manera de jugar con títulos exclusivos que se compran individualmente. ¿Esto va a cambiar con la llegada de PS Plus collection en PS5? (el servicio de juegos incluidos en PS Plus con grandes clásicos de PS)

Honestamente. no nos decidimos aún. Lo que vamos a hacer es lanzar con PS Plus Collection y ver cómo lo usa la gente, cuál es el interés de los jugadores y cuán importante o no se torna con el tiempo. Pero PS Plus Collection es clave, porque básicamente lo que te decimos es que si te comprás una PS5 y contratás PS Plus, algo que hacen virtualmente todos los compradores, es como que te damos la PS4 gratis.

La nueva PS5 usa almacenamiento SSD, y esto acelera la carga de juegos, sin pantallas de espera y con cambios inmediatos entre títulos. ¿Qué pasará con los juegos de PS4 y el desarrollo de los juegos de esa plataforma?

Vamos a hablar con desarrolladores y estudios, porque muchos puntos de la arquitectura de la PS5, sin que la comunidad lo sepa aún, van a ser aplicadas de manera retroactiva a la PS4 para ayudar con los tiempos de carga. Insisto con esto, no nos vamos a olvidar de la comunidad de PS4.

¿Cómo es el trabajo con los estudios?¿Ellos plantean las ideas de juegos y ustedes deciden qué sacar, o hay un roadmap con juegos clásicos, secuelas y nuevas IP planeadas para trabajar por año?

Hay muchísimo planeamiento, creemos que la mayoría de las ideas y la creatividad tiene que venir de parte de los estudios. Porque esa es la manera en que los grandes artistas crean sus obras. Creo que si comenzara con alguien como yo diciéndoles "creo que deben hacer este juego online multiplayer o este juego de servicio" los estudios no estarína contentos y sería una pésima idea en mucho niveles. La mayor parte del "jugo" creativo viene de los estudios. Obviamente lo que hagan tiene que encajar con un portfolio y con un plan de negocios global, pero es un ida y vuelta.

En la PS5 uno puede conseguir la misma potencia y la misma consola pero 100 dólares más barata ($ 24.000 menos en Argentina) solo por elegir la versión que no tiene lectora de discos óopticos. ¿es esta la manera de PlayStation de decirnos que lo digital es el futuro?

No. Lanzamos la PS4 a 399 dólares, que fue un éxito y un precio icónico. Para mi era importante poder decir que íbamos a lanzar la PS5 al mismo precio. Y la manera de hacerlo era con la edición digital (sin lectora de Blu-ray). Realmente no hacemos ninguna declaración sobre lo que creemos que la gente debería o no comprar, qué versión llevarse. La mayoría de la demanda que tuvimos en el lanzamiento fue por la versión que venía con la lectora de Blu-ray. Pero si sos un consumidor digital, que hoy es una tendencia obvia, vas a tener la misma potencia. Es algo muy importante que ambas sean exactamente igual de potentes.

-En el lanzamiento se viene Miles Morales, Demon Souls y en 2021 ya están anunciados God Of War Ragnarok y Horizon 2. ¿vamos a tener otro anuncio potente para lo que queda de 2020 y 2021?

Te puedo decir que no vamos a tener ningún anuncio shockeante sobre juegos durante esta entrevista (bromea). Se que lo sabías ya, pero fue un buen intento. Pero fuera de broma, sobre esto tenemos 14 estudios con reconocimiento mundial y todos ellos están trabajando actualmente en juegos de PS5. Estamos logrando tener juegos para PS5 en el comienzo de la generación, mucho más rápido que con la PS3 y PS4. Este lineup fuerte de juegos en el comienzo es algo inédito.