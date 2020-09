PS Plus Collection: un beneficio extra para quienes compren una PlayStation 5

La PlayStation 5 estrena nuevos controles y una colección de juegos clásicos para los miembros de PS Plus

La PlayStation 5 ya tiene fecha de llegada y precio a la Argentina (en diciembre, por un precio de preventa que comienza en 76.000 pesos). Y junto la revelación de los nuevos videojuegos que llegarán con la consola de última generación a fin de año, Sony sorprendió con un anuncio que parecía necesario para afrontar a la competencia.

Así, todos los que compren la PS5 y estén suscriptos a PS Plus (el servicio de pago mensual que permite jugar con otros usuarios y acceder a descuentos y dos títulos gratis por mes) recibirán gratis la PS Plus Collection, que agrupa a grandes títulos de PS4 para disfrutar en la PlayStation 5.

Hasta ahora, PS Plus incluía solamente dos juegos gratis por mes que, durante la generación, variaron entre grandes títulos y juegos menores.

Desde la creación del Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de juegos para usar en PC y Xbox (con un catálogo que va cambiando a lo largo del tiempo), muchos fanáticos de la Play pedían una respuesta similar por parte de Sony.

Playstation Plus Collection, la oferta de juegos para los usuarios de la PS5

Si bien PS Plus Collection no será igual que la oferta de Microsoft, todos los compradores de la PS5 que paguen el servicio mensual tendrán disponible desde el primer día un batallón de juegos de PS4 para descargar y jugar sin restricciones.

Qué juegos incluye PS Plus Collection

Muchos de los títulos incluidos ya estarán en la biblioteca de los usuarios, pero aún así sirven para completar una oferta interesante y premiar a quienes paguen 500 o 400 dólares por la nueva consola. Los juegos incluidos son: God of War, The Last of Us: Remastered, Uncharted 4: A Thief's End, Battlefield 1, Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy XV, The Last Guardian, Ratchet and Clank, Infamous: Second Son, Days Gone, Bloodborne, Detroit: Become Human, Batman Arkham Night, Mortal Kombat X, Persona 5, Until Dawn, Resident Evil: Biohazard.

PS Plus Collection es el nombre del paquete de juegos disponible para quienes compren la PS5

Muchos de estos títulos son los exclusivos de PlayStation 4 que marcaron una diferencia sustancial entre consolas en los últimos años. Los ausentes son Death Stranding, The Last Of Us parte 2 y Spider-Man, que son más recientes y probablemente tendrán una versión específica para PS5.

Lo que aún Sony no aclaró es si estos juegos tendrán algún tipo de mejora gráfica, ni en que resolución o cuadros por segundo podrán jugarse (la PS4 tradicional sólo funciona en FullHD, mientras que la PS5 apuesta por el 4K y más allá).

Con respecto al futuro de esta colección de títulos, Jim Ryan, CEO de la compañía, aclaró en una entrevista post presentación que esto no es un "Game Pass" de PlayStation y pidió que "no se espere que los nuevos lanzamientos lleguen a incluirse en el servicio, porque es un modelo no sustentable".

Los precios de preventa de la PlayStation 5 que comunicó Sony para la Argentina

Precio de PS Plus y Xbox Game Pass

En la Argentina, PS Plus puede conseguirse en la tienda de PlayStation por 39,99 dólares por año, o 16,99 dólares para 3 meses, o 6,99 dólares para un mes, con un pago que, si se hace en pesos, incluye la cotización del dólar más un 8% de impuesto PAIS, 21% de IVA y 35% adicional estipulado por el BCRA, lo que deja al importe anual alrededor de los 5200 pesos y el mensual por 910 pesos.

Mientras, Xbox Argentina aumentará el precio de su membresía Game Pass Ultimate (con su catálogo completo de juegos, Live Gold y acceso en consola y PC) a partir del 20 de octubre, de $ 599 a $ 899, a lo que hay que sumarle el impuesto digital del 8%, 21% de IVA y probablemente el nuevo impuesto de 35%, lo que lo dejaría en $ 1400 mensuales, aunque Xbox Argentina no pudo confirmarlo. Aún continúa la promoción que permite jugar el primer mes a 39 pesos.