El Hub de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) lanzó su primer Índice de Innovación en Tecnología, que mide el impacto de la tecnología en la calidad de vida de las personas, con el objetivo de entender “la adopción de tecnología en actividades cotidianas de los usuarios”, según indicaron.

“Es fácil decir que el impacto de internet en la vida de la gente es malo, pero en general no se le pregunta a las personas”, le dice a LA NACION Fernando Fabre, Director del Hub de Innovación del ITBA, y destaca que, según la encuesta que realizaron, “el 74% de las personas dicen que la tecnología afectó positivamente sus vidas en cuanto a la comunicación, y el 57% dice que afecta positivamente a su acceso a la información”.

Por otro lado, Fabre destaca el uso de aplicaciones educativas. “El 78% de los encuestados dijeron que usan alguna aplicación con fines educativos. Y de ese 78%, la gran mayoría usa YouTube, el 60% de ellos. Es la nueva gran escuela del mundo”, dice Fabre.

“Es el lugar donde podés aprender de todo. Podés aprender recetas, podés aprender a programar en Python, podés aprender sobre la guerra civil española. A mí me gusta usar la imagen de la película Matrix. YouTube es un lugar que se usa como una educación a la carta, como cuando el protagonista de la película pide aprender artes marciales y tiene un curso preparado de eso, instantáneo”, dice Fabre.

-¿No hay un problema con la calidad de los contenidos?

-Seguro. Lo más importante es hacer una buena curaduría de los contenidos que hay en YouTube. Eso no es un problema que tengan otras aplicaciones educativas, que justamente lo que brindan es una curación de contenidos con expertos, como Coursera, por ejemplo, que aparece en nuestro reporte como la segunda aplicación que más se usa con fines educativos. Pero en YouTube vos podés acceder al curso del mejor profesor de biología de Harvard, por ejemplo. Ese tipo de contenidos existen. Hay un acceso que democratiza ese tipo de información, y es muy positivo.

-¿Cómo impacta el uso de YouTube en el modelo de educación formal y tradicional?

-Yo creo que el modelo tradicional continua, y es válido, y la verdad no me parece que este tipo de aplicaciones lo amenacen, porque sirven para otro tipo de población. Es cierto que la educación tradicional, formal, puede mejorar. Puede incluso mejorar con un mejor uso de la tecnología disponible y de una actualización de la currícula. Pero no lo veo amenazado, porque cumple una función específica.

-¿A qué población apunta entonces la educación a través de aplicaciones?

-Dos de cada tres alumnos no pasan por la educación superior. A ellos apunta. Ahí entra YouTube, y es un área interesante. Para el cuello azul no existen en general soluciones educativas, y YouTube apunta ahí.

-¿La solución son las aplicaciones?

-Hay obviamente un problema grande, y es que es inhumano exigir a un cuello azul que se forme solo en la casa después de trabajar todo el día. Cómo motivar a alguien a que estudie desde su casa, ese es el tema. De cada 100 personas que se anotan en un curso en Coursera, por ejemplo, al curso lo completa el 3%. Dejan en la primera, segunda clase. Es difícil la motivación para estudiar solos de casa. En un salón es distinto, están los compañeros, eso es un gran motivador.

-¿La respuesta a ese problema puede venir también de la tecnología?

-Lo que se está estudiando es, por ejemplo, podés crear con una inteligencia artificial un tutor para que te motive. Alguien en tu teléfono que te ayude y te guíe en tu proceso, que te ayude a destrabarte si estás atascado en algo. Y también podría ser que de alguna manera se te incorpore a un grupo de personas parecidad a vos, que estén estudiando lo mismo, para compartir experiencias. Eso ayudaría.

El informe

Este fue el primer reporte del ITBA destinado a medir el uso y el impacto de la tecnología en la población. El año que viene se repetirá en la Argentina, con lo que se va a poder medir una tendencia en los usos, y se realizará también en Brasil. En la Argentina, la encuesta se hizo con 1000 entrevistas a una población representativa. Las entrevistas fueron digitales. Además, se realizaron 100 entrevistas en la calle, para contrastar sus resultados con los de las encuestas digital, y no hubo mayores diferencias en las respuestas. Las cinco aplicaciones más usadas fueron: WhatsApp, Youtube (entretenimiento), Google Search, YouTube (educación) y Mercado Pago.

