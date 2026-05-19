La app de IA Gemini estrena nuevo diseño y un buscador de tutoriales en YouTube

Google ha presentado el nuevo lenguaje de diseño que transforma la experiencia de la app de Gemini, Neural Expressive, que acompaña la incorporación de los dos modelos más recientes de la compañía, Gemini Omni y Gemini 3.5 Flash.

La aplicación de Gemini cuenta ya con más de 900 millones de usuarios mensuales, que acuden a ella para buscar información y para generar imágenes (Nano Banana), videos (Veo) y música (Lyria). Recientemente, la compañía la ha vinculado con otros servicios propios, como Gmail y Fotos, a través de su Inteligencia personal.

We’ve completely transformed the Gemini Live experience. It now opens immediately and inline. pic.twitter.com/t5D2G5AAX7 — Google Gemini (@GeminiApp) May 19, 2026

Esta aplicación está disponible en más de 230 países y regiones del mundo y en más de 70 idiomas, como Google ha señalado en el evento Google I/O 2026. La interacción por voz incorporará dialectos regionales, y la app ofrecerá nuevas funciones con la integración de Gemini 3.5 Flash y Gemini Omni (para suscriptores).

La compañía ha destacado que Gemini un asistente de IA personal diseñado para el día a día. Este martes, ha anunciado un rediseño de la experiencia basado en el lenguaje de diseño Neural Expressive, que introduce animaciones fluidas, colores más intensos y respuesta háptica. Está disponible desde martes en iOS, Android y la web en todo el mundo.

Otra novedad, disponible para suscriptores, es Daily Brief, un resumen diario de la agenda que espera al usuario a lo largo del día, que incluye la posibilidad de realizar acciones. También se incorporarán los agentes con Gemini Spark, para que realicen tareas en nombre del usuario (primero para los suscriptores en Estados Unidos).

En Gemini para MacOS, Google ha introducido nuevas capacidades de voz, que estarán disponibles este verano.

Buscalo en YouTube

Adicionalmente, Google ha anunciado nuevas funciones impulsadas por Gemini en otros servicios de la compañía, como llegada de ‘Ask YouTube’, que muestra videos largos y shorts en respuestas interactivas y permite saltar directamente a las partes que interesan.

Google I/O 2026: así funciona Ask YouTube

Google también ha anunciado Docs Live, que ya no necesita una indicación concreta para que Gemini genere un documento, sino que puede hacerlo a partir de ideas que comparta el usuario. Llegará a las suscripciones AI Pro y Ultra este verano.

Además, en Worskpace ha introducido Google Pics, una nueva herramienta de creación y edición desarrollada a partir de Nano Banana, que ofrece controles precisos para mover, cambiar el tamaño o transformar por completo elementos específicos de una imagen.