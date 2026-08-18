La Casa Blanca presiona a Apple para que no le compre chips de memoria a China

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó al Wall Street Journal que la Casa Blanca se opone a que el fabricante del iPhone recurra a proveedores chinos para solucionar sus necesidades de memoria.

“La administración Trump no está a favor de esta solución”, afirmó Lutnick.

Consultado sobre si había transmitido directamente esa posición a Apple, respondió: “Claramente”.

El secretario realizó las declaraciones después de visitar una planta de producción de Apple en Houston y sostuvo que deben existir “otras soluciones al problema de la memoria”.

“No es positivo que las empresas estadounidenses utilicen memoria china”, agregó.

La disputa se produce mientras la creciente demanda de chips por parte de las compañías tecnológicas que construyen enormes centros de datos para inteligencia artificial ejerce una fuerte presión sobre la oferta mundial de semiconductores y provoca importantes aumentos de precios.

Apple está probando chips de memoria fabricados por las compañías chinas ChangXin Memory Technologies (CXMT) y Yangtze Memory Technologies (YMTC), según fuentes cercanas a la empresa citadas por el Journal.

Las pruebas podrían ser el paso previo a la utilización de esos componentes en dispositivos Apple comercializados en China.

Otros fabricantes ya comenzaron a recurrir a proveedores chinos. HP y Acer utilizan chips de memoria de CXMT en algunos dispositivos vendidos fuera de Estados Unidos. Washington mantiene, sin embargo, importantes restricciones sobre las compañías chinas del sector.

Las normas estadounidenses obligan a las empresas del país a obtener una licencia antes de compartir determinada información sobre productos con CXMT y YMTC, algo que podría convertirse en un obstáculo si esas compañías necesitaran fabricar componentes específicamente diseñados para Apple.

La compañía estadounidense sí puede comprar componentes estándar producidos por esas empresas y negociar sus precios.

La posición de la Casa Blanca forma parte de una estrategia más amplia de Trump para reducir la dependencia tecnológica de China y reforzar la producción de semiconductores dentro de Estados Unidos.

El mandatario viene presionando para acelerar las inversiones domésticas en el sector y considera a los chips un elemento central tanto para la competitividad económica como para la seguridad nacional estadounidense.

En esa estrategia ocupa un lugar destacado Intel, cuya producción Trump busca fortalecer como parte del intento de reconstruir una cadena estadounidense de suministro de semiconductores.

ANSA