Probamos los nuevos auriculares Huawei FreeClip 2 de diseño abierto

La mayoría busca en los auriculares más modernos libertad, comodidad y tecnología. Pero hay un punto en que no todos los usuarios de auriculares coinciden: estar totalmente aislados del entorno o seguir escuchando lo que sucede a su alrededor.

Es cierto que cada vez más dispositivos ofrecen cancelación de ruido activa o aislamiento acústico, pero muchos usuarios preferimos estar conectados o escuchar música sin dejar de oír lo que sucede en el ambiente en el que nos encontramos. De esta manera nunca te perdés lo que pasa alrededor tuyo mientras trabajás, entrenás o viajás, aun cuando tengas los auriculares puestos. Y eso es justamente lo que ofrecen los Huawei FreeClip 2.

Unos auriculares abiertos Huawei FreeClip 2; pesan 5,1 gramos cada uno

Es que estos auriculares cuentan con un diseño de ajuste abierto llamado open-ear que, además, resulta bastante más cómodo que los que deben usarse dentro del oído (in-ear, o intrauriculares). Porque en este caso solo deben apoyarse externamente en el oído, evitando la presión y la sensación de encierro típicas de los modelos tradicionales. Este diseño previene, además, la fatiga auditiva y permite un uso prolongado sin molestias.

Huawei estuvo entre las pioneras del segmento, que hoy tiene exponentes de Motorola o Shokz, de LG o Nubia, o el flamante modelo de Samsung.

Mucho más que una cara bonita

Pero primero hablemos de su exterior. Lo que destaca, a simple vista, es que el FreeClip 2 parece un aro con forma de clip que localmente está disponible en cuatro colores: celeste, rosa, púrpura y negro.

Uno de los principales destacados de su diseño, además de su forma, son sus materiales. Están fabricados con silicona líquida y una aleación de memoria que conecta las piezas del auricular, provocando que se adapte fácilmente a cada usuario para sostenerse de forma segura sin generar presión sobre el cartílago de la oreja.

Mi experiencia al usarlos es que aunque el primer día pueden sentirse extraños (e incluso hasta se me cayeron en los primeros intentos al colocarlos en el oído) luego se adaptaron rápidamente a la forma de mi oreja; tanto que después de unos días de uso ni siquiera sentía que los llevaba puestos, no solo por su comodidad, sino también porque no te aíslan del entorno, como sí sucede con otros auriculares, algo que los destaca entre sus atributos.

El estuche de carga de los auriculares abiertos Huawei FreeClip 2 agrega 38 horas de autonomía a las 9 de los auriculares

Además de todo son lindos y pequeños. Al usarlos, parecen un arito, son chiquitos y muy livianos (pesan solo 5,1 gramos). Mientras que el estuche de carga también es más chico en esta nueva generación, ya que son un 17% más estrechos y un 14% más livianos que sus antecesores.

Si bien es cierto que la mayoría de los auriculares hoy son livianos y chicos, siempre se agradece que se reduzca el tamaño, sobre todo si se utilizan para entrenar y correr, por ejemplo.

Dicho todo esto, aunque en apariencia parecen casi una joyita delicada, al utilizarlos me di cuenta de que son aptos para usarlos todos los días y en todo momento, ya que son resistentes al agua y al polvo, por lo que pueden utilizarse, incluso mientras se camina bajo la lluvia o cuando se transpira durante los entrenamientos más intensos.

Inteligencia artificial al servicio del sonido

Estos dispositivos están equipados con una Unidad de Procesamiento Neural (NPU) impulsada por inteligencia artificial (un chip dedicado a tareas de inteligencia artificial dentro de los auriculares) y un driver de diafragma dual.

Y justamente esta tecnología es la que permite ofrecer un volumen y audio adaptativo inteligente. Como el ruido exterior entra directo a los oídos (por su diseño este tipo de auriculares no puede ofrecer cancelación de ruido tipo ANC), la NPU analiza el entorno de forma continua y ajusta automáticamente las frecuencias de sonido y el volumen para que el usuario siga escuchando bien la música o la comunicación sin necesidad de cambiarla manualmente al entrar a un lugar ruidoso.

Además, por esta tecnología de volumen adaptativo, los usuarios escuchan con nitidez las llamadas, a pesar de estar más “conectados” con el entorno.

“Para las llamadas telefónicas, utiliza tres micrófonos y algoritmos que filtran el ruido de fondo, asegurando que la voz se escuche nítida incluso en el bullicio de la calle o en el transporte público”, explican desde Huawei.

Por otro lado, desde la firma china aclaran que los FreeClip 2 ofrecen graves y un volumen con el doble de potencia en comparación con su versión anterior.

A la izquierda o a la derecha

Los dos auriculares son exactamente iguales, por lo que podés ponerlos de manera indistinta en cualquiera de los oídos, ya que su sistema identifica de manera automática si está el oído derecho o izquierdo para ofrecer sonido estéreo de manera correcta.

Otro punto importante de los auriculares, sobre todo cuando se utilizan mientras se entrena, son sus controles. En este punto, lo interesante es que este dispositivo se puede controlar con unos pocos toques, sin necesidad de usar el celular. Por ejemplo, basta con deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo en la base para modificar el volumen. Mientras que con dos pequeños toques en los audífonos el sonido se puede pausar, reproducir; o contestar y colgar una llamada. Y si se toca tres veces, se pasa a la siguiente canción.

Por otro lado, otra de las novedades de estos nuevos auriculares es que la NPU permite reconocer movimientos específicos, permitiendo, por ejemplo, aceptar o rechazar llamadas telefónicas simplemente asintiendo o negando con la cabeza, sin necesidad de tocar los auriculares.

Autonomía

Dejé para el final lo que considero uno de los temas más importantes para los usuarios de dispositivos que estamos cansados de tener que cargar los múltiples equipos que solemos utilizar: la duración de la batería.

En todo el tiempo de prueba -una semana- no los volví a cargar a pesar de haberlos utilizado todos los días, aproximadamente dos horas diarias. Según las especificaciones técnicas, los FreeClip 2 duran hasta 9 horas de reproducción con la carga completa, que es una hora más si se lo compara con la generación anterior. Y se extiende hasta 38 horas de uso con el estuche de carga.

Por otro lado, que con una carga de solo 10 minutos ofrece hasta tres horas de uso.

Precio y disponibilidad

Los Huawei FreeClip 2 ya se encuentran disponibles en la Argentina en las tiendas de Claro, y en la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre y su valor es de 429.999 pesos.

Son compatibles con Android, iOS, Windows y macOS, lo que permite utilizarlos con celulares o computadoras de cualquier marca.