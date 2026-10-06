Semana Mundial del Espacio: el doodle de Google celebra la Nebulosa Rosebud

Esta semana, Google cambió lo icónico logo de colores por un doodle especial para celebrar la Semana Mundial del Espacio y la tecnología que hay detrás de la astrofotografía más impresionante.

En este caso, al entrar a google.com se puede ver una imagen recién publicada de la Nebulosa Rosebud capturada por el Telescopio Espacial James Webb de la NASA.

El doodle de hoy celebra el espacio HANDOUT - JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGEN

Situada a 3300 años luz de distancia, esta nebulosa de reflexión alberga más de 130 estrellas jóvenes. Sus nubes de gas y polvo forman una figura que recuerda a un capullo de rosa aún sin abrir, que brilla con un tono rosado debido al polvo calentado por estas estrellas.

El doodle de Google tiene el objetivo de celebrar o conmemorar eventos, logros o personas que han marcado un antes y después en el mundo. En ese sentido, el servidor de internet cambia su logotipo en la página principal por un día o varios.

Qué es la Semana Mundial del Espacio

La Semana Mundial del Espacio se celebra anualmente del 4 al 10 de octubre en más de 100 países, y es impulsada por la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de difundir el impacto de la tecnología espacial en la Tierra.

Este año, bajo el lema “Revolución de los Cohetes”, busca visibilizar los avances en esta disciplina, destacando la reducción de costos y la creciente participación de universidades, empresas emergentes y nuevos países.

La imagen del evento de Space X, compartida por las Naciones Unidas

Se trata del mayor evento de divulgación espacial, y reúne agencias, escuelas y museos en conferencias, talleres y observaciones para fomentar las disciplinas científicas.

Las fechas conmemoran hitos:

el 4 de octubre: el lanzamiento del Sputnik 1 (1957)

el 10 de octubre: la entrada en vigor del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (1967).

La Oficina para Asuntos del Espacio Exterior de la ONU subraya que el acceso ampliado al espacio ayuda a resolver problemas cotidianos mediante datos satelitales, como monitoreo de cultivos, predicción climática y gestión de desastres. Esta oficina coordina la cooperación internacional y regula la actividad espacial pacífica. En 2025, se registraron 50.000 eventos en 102 países.