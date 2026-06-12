La diferencia clave de Siri AI respecto de ChatGPT, Gemini o Claude, según Apple

El objetivo de Apple es que la nueva Siri AI abandone totalmente la actitud complaciente atribuida a la mayor parte de los chatbots con inteligencia artificial (IA), y sea un asistente que realmente ayude al usuario, en vez de convertirse en su pareja virtual.

En la WWDC 2026, Apple presentó la nueva Siri, que ahora se caracteriza por el soporte para lenguaje natural, tener conciencia contextual y realizar acciones avanzadas dentro de las aplicaciones, además de ofrecer una experiencia al estilo de otros chatbots con IA.

En una entrevista en el podcast Mostly Human con el vicepresidente sénior de Ingeniería de software en Apple, Craig Federighi, y el vicepresidente sénior de Marketing mundial de Apple, Greg Joswiak, el primero declaró que la nueva Siri no actuará como el resto de chatbots de OpenAI, Google y otros.

“Es como que quieren atraparte. Podrían animarte a revelar cosas sobre ti y luego usar eso como la base para establecer una conexión”, matiza Federighi sobre un rasgo de la personalidad del que los chatbots con IA en mayor o menor medida adolecen.

Federighi sugiere con estas palabras que el enfoque de Apple va justamente hacia el lado opuesto, y que se basa en un diseño en el que Siri actúa para ayudar realmente al usuario, en vez de intentar engancharlo para que continúe la conversación casi de forma infinita.

Una demo del nuevo asistente Siri AI para el iPhone

La perspectiva de Apple es clara al señalar que “si intentas interactuar con Siri como una pareja romántica, Siri no está para eso”. Es decir, que incluso con sus nuevas capacidades para la conversación natural, el asistente de Apple con IA nunca intentará establecer una conexión con sus usuarios.

Este ángulo choca totalmente con lo que ha estado ofreciendo OpenAI con ChatGPT y del que el modelo GPT-4o fue el máximo exponente. Tras retirarlo en verano de 2025, Sam Altman tuvo que retroceder en sus planes para volver a recuperarlo debido a la frustración que sintieron los usuarios al quedarse sin un chatbot extremadamente complaciente.

Greg Joswiak toma el testigo de Federighi para reiterar de nuevo que la motivación de Apple no es otra que ayudar al usuario, en vez de tenerlo enganchado. La idea es diferenciarse de otras empresas cuyo modelo de negocio se basa en retener al usuario en su aplicación para ganar dinero.

Es la vertiente por la que irá Siri al ofrecer respuestas concisas y dejar en la mano del usuario el seguir con la conversación si esa es su necesidad.

En este sentido, Anthropic con Claude también ha hecho bastantes avances para que su chatbot con IA sea más honesto, y que incluso sea capaz de admitir incongruencias en sus respuestas.

De hecho, Anthropic utilizó la honestidad de su modelo de IA para denominar uno de los rasgos principales de Claude Opus 4.7, tras la renovación total de la Constitución de Claude (el sistema de valores con el que se entrena a su IA) que se publicó a principios de 2026.