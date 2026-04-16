Llega Claude Opus 4.7 con mejoras en el procesamiento de imágenes, el seguimiento de instrucciones y la seguridad

Anthropic ha presentado Claude Opus 4.7, que mejora el procesamiento de imágenes de alta calidad, ofrece mayor precisión en el seguimiento de instrucciones y mejora la detección de instrucciones que piden usos de ciberseguridad de alto riesgo.

La compañía de inteligencia artificial ha destacado cuatro aspectos en los que el nuevo modelo mejora respecto de su predecesor, empezando por la capacidad de seguir instrucciones. En este caso, Claude Opus 4.7 interpreta las instrucciones “literalmente” para evitar resultados inesperados.

También mejora el soporte multimodal al admitir imágenes de mayor resolución (de hasta 2576 píxeles en el lado más largo), lo que impulsa la inteligencia visual en usos que requieren “un gran nivel de detalle visual”, como la extracción de datos de diagramas complejos.

El puntaje de Claude 4.7 comparado con otros motores de inteligencia artificial

Como agente financiero, Claude Opus 4.7 ha demostrado producir “análisis y modelos rigurosos, presentaciones más profesionales y una mayor integración entre tareas”. Y con la memoria basada en el sistema de archivos, el modelo “conserva las notas importantes durante sesiones de trabajo largas y las utiliza para pasar a nuevas tareas que requieren menos contexto previo”.

En conjunto, “este sistema gestiona tareas complejas y de larga duración con rigor y coherencia, presta especial atención a las instrucciones y diseña mecanismos para verificar sus propios resultados antes de informarlos”, como explica la compañía en un comunicado.

Mayor seguridad para Opus 4.7

Claude Opus 4.7 es el primero de los “modelos menos avanzados” en los que Anthropic ha probado las nuevas medidas de ciberseguridad de Claude Mythos Preview, el modelo de vanguardia con lanzamiento limitado que ha sido diseñado para identificar vulnerabilidades de alta gravedad en todos los principales sistemas operativos y navegadores web.

Aunque las capacidades de ciberseguridad de Claude Opus 4.7 no son tan avanzadas como las Claude Mythos, sí cuenta con medidas que detectan y bloquean de manera automática las solicitudes que indican “usos de ciberseguridad prohibidos o de alto riesgo”.

Según la compañía, muestra bajas tasas de comportamiento alineante, como el engaño, la adulación y la cooperación con el uso indebido, en línea con su predecesor, y mejora ligeramente en honestidad y resistencia a los ataques maliciosos conocidos como inyección de ‘prompts’ o instrucciones.