La empresa argentina SoyBOT ganó un reconocimiento internacional

Una empresa argentina especializada en el desarrollo de inteligencia artificial ganó un reconocimiento entre competidores de más de 80 países. Se trata de SoyBOT, integrante de Grupo KELSOFT, que fue reconocida con el WITSA Global AI Award (la Alianza Mundial de Innovación, Tecnología y Servicios que reúne asociaciones y cámaras del sector tecnológico de distintos países) en la categoría “Use Cases”.

La firma argentina desarrolló una solución bautizada como “Intercomunicador” que busca resolver justamente la comunicación entre clientes, equipo y proveedores. Las empresas que gestionan estos vínculos a través de WhatsApp, se enfrentan al desafío de la comunicación fragmentada. En este sentido, la firma se planteó centralizar conversaciones que hoy suelen dispersarse en dispositivos personales y canales sin registro, y las convirtió en un sistema corporativo trazable y escalable, integrado con Slack y Microsoft Teams.

El proyecto ya procesa más de 334.000 mensajes reales de WhatsApp para más de 15 clientes y logró aumentar en más de un 90% la tasa de respuesta y reducir el tiempo medio de respuesta de varias horas a minutos. Entre sus clientes, se encuentran jugadores del sector financiero, jurídico y automotriz, como ACARA, Guardian Legal, KZ, RunOne, Primart y Grupo Dietrich, entre otros. Combina también sugerencias automáticas de respuesta con supervisión humana constante y una matriz de permisos por rol.

Las empresas que gestionan su relación con clientes, equipos y proveedores a través de WhatsApp, se enfrentan al desafío de la comunicación fragmentada

“Este reconocimiento nos da visibilidad y confianza, y lo entendemos como una oportunidad concreta de abrir conversaciones en mercados desarrollados, donde la trayectoria y la calidad de ejecución son lo que se evalúa a la hora de elegir un socio tecnológico”, compartió a LA NACION Nicolás Stajnsznajder, CEO de Grupo KELSOFT, y agregó: “De cara a 2027, nuestra apuesta es seguir desarrollando soluciones diferenciales y convertirlas en nuevos clientes, que es la forma de sostener el crecimiento en un sector que se está reconfigurando”.

Según sus métricas, el 71,1% de las consultas es atendido en menos de una hora y el 41,4% en menos de cinco minutos. Además, su volumen de usó creció fuertemente y los mensajes mensuales pasaron de 9743 en diciembre de 2025 a 108.354 en junio de 2026.

La solución forma parte del Grupo KELSOFT, una compañía global IT con más de 25 años de trayectoria, presencia en 9 países y clientes como MercadoLibre, Banco Nación, Telecom, Capex y Flecha Bus. Además, está integrada por cuatro empresas: SoyBOT (dedicada al desarrollo de inteligencia artificial), Netkel (que desarrolla software a medida), Cosys (staffing y headhunting especializado en perfiles IT) e ITSCHOOL (abocada a la capacitación online gratuita en tecnología).