Anthropic detectó al menos cinco intentos de usar su IA para crear armas biológicas

Anthropic asegura que ha desarticulado varias operaciones, que vincula con ciberdelincuentes, que intentaron utilizar su inteligencia artificial Claude para llevar a cabo actividades maliciosas, como destilación ilícita y creación de armas biológicas.

La compañía tecnológica revela en su informe de amenazas de septiembre, que comprende las actuaciones realizadas entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, “ejemplos de las amenazas más notables e innovadoras” que han identificado hasta la fecha.

El informe incluye un apartado dedicado al uso indebido biológico, es decir, el intento por parte de actores maliciosos de usar sus modelos para desarrollar o perfeccionar armas biológicas, algo que Anthropic prohíbe en sus condiciones de uso.

Este uso indebido buscaba aprovechar las capacidades en investigación científica de Claude, en lo que Anthropic ha citado como “el doble uso de la biología”: avances científicos legítimos que pueden ser desviados para crear patógenos más peligrosos.

Si bien modelos anteriores (como Claude Opus 4 y Claude Sonnet 4.5) tienen capacidades que no llegan a “ayudar de manera significativa a un usuario avanzado a llevar a cabo investigaciones biológicas peligrosas”, la situación cambia cuando se habla de los modelos más recientes y avanzados, como Claude Fable y Mythos, lo que justifica la implementación de medidas de seguridad adicionales que “restringen el acceso a una amplia gama de consultas de investigación biológica de doble uso”.

Cinco casos concretos

La compañía recoge cinco casos de uso de actores que utilizaron sus modelos como apoyo para el desarrollo de armas biológicas, aunque asegura que “no hubo creación directa de armas biológicas ejecutadas”.

Los casos de uso recogidos en el periodo analizado se incluye el bloqueo de una petición de ayuda a Claude para la redacción de una solicitud de subvención para la financiación de una investigación relacionada con experimentos para aumentar la transmisibilidad o virulencia del virus del chikungunya (transmitido por mosquitos).

En otro, se identificaron consultas e itinerarios de investigación orientados a analizar cómo variantes de la gripe aviar (H5N1) podrían adaptarse biológicamente para propagarse eficientemente entre mamíferos.

Los actores maliciosos también intentaron utilizar el modelo de Anthropic para modificar estructuras de toxinas conocidas, buscando aumentar su estabilidad, resistencia a tratamientos o capacidad de penetración celular.

También detectaron consultas orientadas a identificar proveedores de síntesis de ADN/ARN y sintetizadores biológicos con mecanismos de detección laxos o vulnerabilidades en sus protocolos de verificación de pedidos.

Un último caso refiere solicitudes de asistencia para optimizar protocolos de cultivo, aislamiento y manipulación de patógenos peligrosos sin contar con las credenciales o el contexto institucional adecuado.

Una vez detectados estos casos, Anthropic procedió a suspender de manera inmediata las cuentas implicadas, así como las claves API. Y asegura que implementó clasificadores y filtros más estrictos en sus modelos más avanzados, para restringir el acceso a un espectro mucho más amplio de consultas de investigación biológica de doble uso.

Destilación ilícita para entrenar otra IA

El informe destaca también los intentos de destilación ilícita por parte de empresas rivales, es decir, una práctica normalmente aceptada que permite utilizar las respuestas de un modelo de IA avanzado para entrenar, ajustar o replicar los aprendizajes aplicados en él en otro.

“La destilación ilícita permite a laboratorios no autorizados extraer e imitar de forma ilícita capacidades de modelos de vanguardia, en una fracción del tiempo, la potencia computacional y el coste que supondría desarrollarlos de forma independiente”, denuncia la compañía.

En este sentido, el informe recoge casos relacionados con laboratorios de inteligencia artificial de China, y cita directamente a DeepSeek, Xiaomi, Moonshot y Alibaba. Actores vinculados a esta última han protagonizado “el mayor ataque de destilación” jamás visto por Anthropic.

Como explica, la campaña de destilación tuvo como objetivo las transcripciones del razonamiento de la cadena de pensamiento de Claude Opus 4.6 y 4.7 para entrenar los modelos Qwen e introducir nuevas capacidades en Qwen 3.5, 3.6 y 3.7.

Asegura que observaron, entre mayo y julio de 2026, más de 151 millones de transacciones, e incluso picos diarios que se acercaron a los 3 millones de transacciones, lanzadas desde más de 3500 cuentas fraudulentas.