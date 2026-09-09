Es alemana y ejecutiva de un gigante, visitó la Argentina y reveló cómo la IA está transformando el trabajo

La IA sigue transformando el mundo del trabajo y las noticias sobre recortes de personal en diversas empresas se multiplican. Frente a este escenario, surge una pregunta cada vez más relevante: ¿cómo seguirá cambiando el trabajo en los próximos años y qué habilidades serán más valoradas en la era de la IA?

En ese contexto, LA NACION habló con Gina Vargiu-Breuer, directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de SAP en todo el mundo, y miembro del Consejo Ejecutivo de la empresa. Vargiu lidera la organización de Personas y Cultura, y es responsable de la Agenda Global de Personas de SAP, compañía que cuenta con 112.019 empleados en todo el mundo, provenientes de 158 nacionalidades (más de 1300 colaboradores directos son de la Argentina). Antes de unirse a SAP, fue vicepresidenta senior de Recursos Humanos en Siemens Energy por más de cuatro años. Durante ese tiempo, lideró la escisión de la empresa de Siemens AG e impulsó con éxito la transformación para 94.000 empleados.

Para Vargiu-Breuer, la clave de la transformación no pasa por reemplazar personas, sino por construir organizaciones donde humanos y agentes de IA trabajen en conjunto.

-El año pasado, muchas empresas lanzaron agentes de IA y hubo una fuerte tendencia en torno a ellos. ¿Cuáles son los principales cambios que observá en el mercado laboral desde su aparición?

-Antes que nada, hay un aspecto central que tiene que ver con la evolución de las habilidades. La vida útil de ellas es de apenas entre seis y dieciocho meses. Eso significa que hay que actualizarse y encontrar un lenguaje que refleje qué habilidades están cobrando importancia y cuáles están perdiendo relevancia. Esto es una gran tendencia y vemos muchas empresas avanzando hacia un modelo de organización basado en habilidades. De hecho, hace dos años y medio, cuando llegué a SAP, empezamos a trabajar en esta dirección. Desde entonces, hemos cambiado los roles y descripciones de puestos de trabajo tradicionales para poner en primer lugar a las habilidades. Por supuesto, siempre hablamos de equipos de trabajo híbridos, porque es necesario asegurarse de que se está integrando la IA en los flujos de trabajo.

La inteligencia artificial también impacta en el modelo operativo de la empresa y exige rediseñarlo. Hoy las organizaciones todavía funcionan, en gran medida, bajo estructuras jerárquicas, en donde muchas áreas trabajan en silos. Pero la aparición de los agentes de IA exige una dinámica diferente: moverse entre distintas áreas, conectar puntos y trabajar de manera más transversal. Los agentes trabajan de principio a fin (no se limitan a realizar una tarea puntual, sino que pueden encargarse de un proceso completo para alcanzar un objetivo), por lo que precisan datos de recursos humanos, números financieros, etc.

-¿Cómo está impactando la adopción de la IA en las personas que están al comienzo de su carrera profesional?

-Alrededor del 60% de nuestras contrataciones externas corresponden a jóvenes talentos y la empresa invierte fuertemente en programas y en capacitación para construir habilidades. En ese sentido, estamos repensando completamente cómo preparar y educar a los talentos jóvenes, para que sean capaces de avanzar con tareas más complejas, más rápidamente, porque varias de ellas se gestionarán por la IA. Las entrevistas laborales también están cambiando: ya no miramos qué título universitario tenés, sino que prestamos atención a las habilidades. Además, usamos IA no solo para hacer parte de las entrevistas, sino también para realizar un testeo en tiempo real, para demostrar que las capacidades en IA que los candidatos aseguran que tienen realmente existen. También estamos trabajando muy fuerte en la reconversión y mejora de las habilidades de nuestra fuerza laboral. De hecho, para el primer trimestre de 2027, habremos capacitado al 80% de nuestros más de 112.000 empleados, para que tengan conocimientos y habilidades en inteligencia artificial. Tenemos un sistema de “insignias” que obtienen los colaboradores por participar de actividades de capacitación en IA, y 750 facilitadores en la compañía para hacer esto posible.

El juicio crítico es una de las habilidades que gana relevancia en la era de la IA Gorodenkoff - Shutterstock

Todo esto ayuda a crear transparencia, porque, cuando uno es transparente, reduce el miedo. Y, por supuesto, hay temor dentro de las organizaciones, porque hay mucha incertidumbre.

-¿Cómo reaccionó el personal de la compañía a la adopción de la IA?

-Como ocurre en cualquier organización, diría que tenés diferentes personalidades en la empresa. Hay personas que son early movers, y usan y experimentan con todo lo que tienen. Y también hay personas que necesitan ayuda, apoyo y un framework claro.

Nuestro trabajo es asegurarnos de que la gente se sienta cómoda y apoyada pero, por supuesto, al final también tenés que tener un efecto de empuje. Es por esto que estamos invirtiendo mucho en el elemento cultural, que implica que queremos fomentar un ambiente de adaptación continua, asegurándonos de que todos sepan cómo lograr ese cambio. En ese sentido, hemos hecho más de 2000 viajes de transformación para líderes de empleados, más de 26 summits de crecimiento y hemos alcanzado a más de 20.000 empleados en todo el mundo, en las jornadas de transformación que tenemos, donde también discutimos lo que está viniendo.

-En otras oportunidades, comentó que el futuro será de “personas + IA”. ¿Qué trabajos cree que tienen más probabilidades de desaparecer en el futuro y cuáles serán transformados por la IA?

-Creo que todos los trabajos serán transformados por la IA, no pienso que exista un solo trabajo que no se vea afectado. Algunos serán más impactados, en concreto, los que realizan tareas más rutinarias. Seguirá habiendo agentes de IA capaces de tomar ciertas decisiones, aunque dentro de límites y reglas previamente definidas. En este contexto, creo que es importante establecer mecanismos de control, incorporar una dimensión ética y definir reglas claras sobre cómo trabajar.

SAP cuenta con 112.019 empleados en todo el mundo. En la Argentina, tiene más de 1300 colaboradores directos Hyp Yerlikaya

-¿Hay decisiones que, en su opinión, nunca deberían delegarse en una inteligencia artificial? ¿Cuáles?

-Creo que el elemento ético está ahora entrando en juego y considero que necesitamos frameworks muy claros. Desde mi perspectiva, la IA nunca debería tomar por sí sola la decisión de contratar a una persona. Puede ayudarnos a evaluar determinadas habilidades o realizar una primera entrevista, pero al momento de contratar a alguien hay muchos otros factores que entran en juego. Es importante entender si un candidato encaja en la cultura de una organización, si trabajará bien en un equipo. Y la organización tampoco debería quedarse sin control humano -que los agentes deciden todo en temas financieros, acuerdos, etc.-.

-En la Argentina, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ha planteado el proyecto de empresas completamente autónomas. ¿Qué pensás de este concepto?

-Nuestra estrategia es crear una empresa autónoma, pero no conozco el proyecto del ministro. De todas formas, puedo explicar de qué se trata la propuesta de SAP. En primer lugar, una empresa autónoma es, desde nuestra perspectiva, un sistema híbrido en el que hay agentes que trabajan a través de distintos flujos de trabajo de punta a punta, que pueden tomar decisiones, pero siempre dentro de los límites establecidos y con una persona involucrada en el proceso. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de una empresa autónoma. Hay puntos de decisión en los que interviene una persona, pero también hay determinadas tareas de bajo riesgo que los agentes pueden realizar de manera autónoma.

-En otras ocasiones habló de que “las habilidades son la nueva cadena de suministro”. ¿Cuáles cree que serán las habilidades más valiosas para los profesionales en el futuro? ¿Y qué habilidades humanas cree que cobrarán cada vez más importancia a medida que avance la IA?

-Yo diría que la agilidad de aprendizaje es una habilidad fundamental, porque hay que aprender y desaprender, en un contexto en que las cosas están cambiando constantemente. Otra habilidad que veo absolutamente crucial es el pensamiento crítico; cuando el ser humano se mantiene “en el loop”, interviene, tiene que ser el puente de calidad para los resultados que la IA está produciendo. De otra forma, tomás por sentado todo lo que la inteligencia artificial produce y eso sería muy peligroso. En cuanto a las habilidades humanas, considero que la empatía es extremadamente importante. Considero que la IA puede simularlo, pero la verdadera empatía viene de un ser humano. Para establecer un espacio de trabajo donde la gente tenga un sentido de pertenencia, donde exista conexión humana y relaciones entre personas, es importante que haya verdadera empatía.

La IA impactó en las habilidades que hoy se buscan en el mercado laboral Dragon Images - Shutterstock

-¿Qué buscan cada vez más los empleadores a la hora de contratar? ¿Qué tipos de perfiles son cada vez más demandados y cuáles están perdiendo relevancia?

-Cada vez más, está cobrando importancia contar con habilidades estratégicas, de consultoría y saber cómo obtener información relevante a partir de los datos. La IA se hará cargo cada vez más de las tareas rutinarias, pero eso también libera tiempo para dedicarnos a trabajos o tareas de mayor nivel. En ese sentido, necesitamos ciertas habilidades que puedan conectar ciertas cosas mucho más que antes, porque la IA volvió la organización mucho más horizontal.

Al mismo tiempo, es importante la experiencia funcional, porque precisamos de eso para desafiar los resultados de una IA. Mis 25 años de experiencia en Recursos Humanos me permiten ver un resultado de la IA y detectar enseguida si tiene o no sentido.

-En Davos, señaló que había algo claro al hablar de innovación: los seres humanos seguirán estando en el centro. ¿Cómo se traduce este principio en la era de la IA? ¿Qué está haciendo SAP para llevarlo a la práctica?

-Tiene mucho que ver con lo que ya expliqué. El primer principio que tenemos es mantener al ser humano en el “loop”, es decir, supervisando lo que hace la IA. Para eso, estamos colocando los límites, para que exista una capa de intervención humana. Por otro lado, estamos invirtiendo mucho en la capacitación y reconversión de nuestros empleados, porque creemos que esta es la clave para mantenerse empleable y aprender a integrar la IA en su trabajo diario. También estamos invirtiendo en nuevos programas de desarrollo de liderazgo. Este aspecto cobra aún más relevancia en la era de la IA, porque las habilidades humanas adquieren un valor creciente y son los líderes quienes tienen un rol clave en promoverlas y en construir un entorno de trabajo centrado en las personas.

-¿Qué cree que diferenciará a un profesional valioso de alguien que simplemente sabe utilizar herramientas de IA?

-Creo que es importante que tengamos empleados dispuestos a hacer preguntas, a desafiar el statu quo, a experimentar, a equivocarse y a aprender. Así es como evolucionamos, y eso es algo que siempre hicimos en SAP. Desde mi punto de vista, esa es nuestra gran fortaleza. Por eso necesitamos empleados dispuestos a hacer todo eso, en lugar de limitarse a aplicar aquello que se les indica.