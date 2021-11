La historia detrás de Subdivx, el sitio de subtítulos comunitarios que cierra a fin de año

La noticia se viralizó por las redes el martes por la tarde y transformó en tendencia a uno de sus usuarios más conspicuos: a fin de año cierra Subdivx, el sitio de subtítulos comunitarios, y el lugar preferido de TaMaBin, una de sus traductoras más prolíficas. Subdivx es, como Argenteam (una comunidad enorme de traductores nacida en el país), OpenSubtitles o SubAdictos, un sitio que recopila subtítulos en español u otros idiomas para películas, series y documentales (usualmente contenido pirateado).

El creador de Subdivx lo contó así en el sitio: “Hola amigos. A nadie le gusta dar malas noticias, pero lamentablemente tengo que informarles que a fin de año, cerraremos el sitio definitivamente. Me gustaría poder mantener subdivx abierto mil años más, pero no puede ser. Los dueños de los derechos no se dan por vencidos, y seamos realistas, al final siempre ganan. Descárguense los subs mientras puedan. Gracias a todos los creadores por el aguante, fue lindo mientras duró…”

El responsable, le explicó su creador a LA NACION, es Comeso, la compañía alemana que gestiona la protección de derechos de autor para terceros y que tiene un pleito de larga data con Subdivx; ahora amenazó a la empresa de hosting donde está almacenado el sitio, eStruxture. “Para ellos los subtítulos tienen copyright, y nos vienen persiguiendo con eso hace años; nunca pasó nada con los hostings en Canadá, pero ahora se cansaron, evidentemente. Hace un rato recibí un mail del hosting actual, diciendo que nos dan de baja a fin de año y la verdad que ya no tengo energía para volver a subir el sitio a otro nuevo”, dice el fundador de Subdivx, conocido online como Deif.

Es argentino, tiene 42 años y se define como un busca digital. Y registró el dominio Subdivx en 2002, aunque no recuerda exactamente cuándo lo puso online. “Hice la página porque quería aprender a programar, y se me ocurrió la idea de hacer un buscador de subtítulos. Lo hice todo solo, no sabía nada sobre diseño web, aprendí con Google”, explica. Eran otras épocas. Faltaba casi una década para la llegada de Netflix al país y el surgimiento de Cuevana. Por ese entonces, las películas piratas circulaban en CDs, que aprovechaban un por entonces novedoso estándar de compresión, DivX, que permitía convertir una película en un archivo de 700 MB, que podía copiarse en un CD, reproducirse en una computadora y, eventualmente, compartirse online en alguno de los incipientes servicios para compartir archivos, tipo eMule. Las películas piratas circulaban sólo con el archivo de video; sitios como Subdivx o Argenteam surgieron como respuesta comunitaria, con grupos de voluntarios que se repartían la tarea de generar los subtítulos, con los tiempos ajustados para cada versión de cada serie o película.

En su momento de mayor popularidad, en 2008, llegó a tener 200.000 visitas diarias. Hoy tiene unas 40.000, según Deif, que aclara que el costo de mantener el sitio -todo de su bolsillo- es uno de los motivos para dar por terminado el viaje. “Hoy son 400 dólares al mes; con el tráfico de 2008 hubiera sido muchísimo más. El sitio ya no tiene avisos, el público de Subdivx es bastante sofisticado y no cliquea en ellos, así que los saqué”, explica.

Netflix y otros sitios de streaming de video (legales e ilegales), que ofrecen el video con el subtítulo con la sincronización correcta, son el motivo que Deif asume para el descenso de visitas al sitio, aunque la popularidad -como atestigua la repercusión que la noticia del cierre tuvo en Twitter- sigue intacta. “Hoy siento una mezcla de orgullo, melancolía y tristeza al mismo tiempo por tener que darlo de baja. Justamente ayer estuve con 3 personas y las 3 eran usuarias del sitio… hablamos toda la noche de eso”.

En cualquier charla sobre Subdivx es obligatoria la mención a TaMaBin, una de las usuarias más prolíficas, y con mejor calidad en sus traducciones. Según se autodescribe en sitio, es una chica mexicana de 31 años llamada Tabata. Con el anuncio del cierre del sitio, su perfil (donde se pueden dejar mensajes) se transformó en una suerte de memorial donde se acumulan los agradecimientos de los demás usuarios. “Es la única usuaria de Subdivx que tiene mi mail -dice Deif, sobre esta usuaria que es, a su manera, un sinónimo de Subdivx-. Personalmente no la conozco… pero es una leyenda viviente”.