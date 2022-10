La PlayStation en tu PC: estos son los juegos exclusivos de la consola que llegan a Windows

escuchar

PlayStation siempre se destacó por la calidad de sus juegos exclusivos. God of War, Spiderman, The Last of Us y Uncharted, para nombrar algunos, fueron durante años la máxima razón por la cual varios usuarios elegían a la PlayStation, 4 o 5, por sobre la competencia.

Ahora, con una industria de los videojuegos en plena revolución de modelos económicos, como la llegada de los servicios por suscripción y el consumo en la nube, PlayStation le abrió las puertas de su caja de tesoros en forma de juegos no solo a los que tengan una PS4 o una PS5, sino también a los usuarios que tengan una PC suficientemente potente como para correr sus juegos.

Si bien esta estrategia de Play viene hace un tiempo ya, este 2022 solidificó esta nueva idea de que la mayor cantidad de personas posibles puedan probar sus títulos. Obviamente, siempre se podrán jugar primero, y durante un tiempo extendido, como títulos exlusivos en PlayStation, pero aproximadamente un año después (según declaraciones no oficiales de directivos de la marca) los juegos llegarán a Steam o Epic Games Store.

Hoy tenemos disponibles en PC títulos como el espectacular, oscuro y misterioso Death Stranding de Hideo Kojima o el aclamadísimo Horizon: Zero Dawn que nos llevó a conocer a Alloy y su lucha contra los dinosaurios robots en un futuro distópico.

Pero también a esta lista se le sumaron el juego de zombies de mundo abierto Days Gone, el Predator Hunting Grounds o el shooter Helldivers. Pero las frutillas del postre llegaron cuando por fin los usuarios de Steam pudieron probar el juego del año de 2018, el God of War que cuenta la historia de Kratos y su hijo Atreus. También otra de las gemas de Play llegó a PC: el mundo abierto de la ciudad de Nueva York, Spiderman, también ya se puede jugar con una placa de video decente.

Es por eso que este año se suman nuevos títulos y muy importantes. Este mes de octubre le toca al Uncharted: Legacy of Thieves Collection con el cierre de la historia de Nathan Drake y la expansión stand alone de Lost Legacy. Es una lástima que no podamos jugar en PC los tres primeros juegos de la saga y tengamos que arrancar por el final, pero desde este 19 de octubre ya podemos jugar con Nathan en nuestro control… o mouse y teclado.

También lanzado en octubre, específicamente el 27, llegó el juego familiar y de plataformas Sackboy: A big adventure, que mezcla el multiplayer online o con amigos en casa donde vamos a manejar y disfrazar al querido Sackboy mientras recorremos los niveles al ritmo de hits como Uptown Funk de Bruno Mars.

Más cerca de fin de año vamos a tener la expansión stand alone de Spiderman: Miles Morales y aún sin fecha confirmada, pero si anunciado, vamos a tener el remake del premiadísimo The Last Of Us Part 1, donde vamos a conocer, esta vez en nuestra computadora, la historia de Ellie y Joel en un mundo devastado por un virus.

Los juegos de PlayStation se pueden comprar tanto en Steam como en Epic Games Store, y son compatibles con cualquier computadora que tenga los requerimientos mínimos para correrlos en Windows.