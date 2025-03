Cómo saber si la motosierra llegará a Estados Unidos

WASHINGTON.- Cada vez que leo que la estrategia del equipo de Donald Trump es la de “conmoción y pavor” –una toma rápida, masiva y en múltiples frentes del gobierno de Estados Unidos para reducir la burocracia y revocar las prioridades establecidas en materia de política interior y exterior–, recuerdo la primera vez que escuché ese término.

No es un buen recuerdo. Fue la estrategia que utilizó la administración de George W. Bush en su invasión de Irak en 2003, donde Dick Cheney predijo que seríamos recibidos como “libertadores”.

Unas tres semanas después de que comenzara esa guerra, fui a Irak con algunos trabajadores humanitarios para ver cómo se estaba desarrollando la estrategia de “conmoción y pavor”. Mi primera columna se titulaba “No aplaudan”, porque, como expliqué, viajaba con una unidad de la Cruz Roja de Kuwait para visitar un hospital en Umm Qasr, “la primera ciudad liberada por las fuerzas de la coalición. Pero, 20 días después del inicio de la guerra, no tiene agua corriente, seguridad ni suministros de alimentos adecuados”. Los trabajadores de ayuda humanitaria kuwaitíes con los que me encontraba “se compadecieron de los iraquíes”, escribí, y tiraron nuestras cajas de almuerzo extra por la ventana del autobús cuando nos fuimos. Vi a los trabajadores del hospital arremolinándose para conseguir la comida sobrante.

Esta, dije, “fue una escena de humillación, no de liberación… Estoy seguro de que las cosas mejorarán con el tiempo. Pero por ahora, Estados Unidos ha roto el viejo orden –el régimen de Saddam– pero todavía no ha establecido un nuevo orden, y el vacío está siendo llenado en demasiados lugares por saqueadores, matones, caos, sed, hambre e inseguridad”.

El presidente Donald Trump se dirige a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio en Washington, el martes 4 de marzo de 2025 Ben Curtis - AP

Lamentablemente, mi columna salió la mañana del 9 de abril de 2003, el día en que las tropas estadounidenses y los civiles iraquíes derribaron la estatua de Saddam Hussein en Bagdad y todos celebraban este derribo como algo similar a la caída del Muro de Berlín. Pero allí estaba yo, alguien que había apoyado la guerra para difundir la democracia en la región, no para encontrar armas de destrucción masiva que se escapaban a la mano, diciéndole a la gente que se abstuviera de aplaudir, mientras les aseguraba que las cosas mejorarían.

Supongo que a esta altura, querido lector, ya habrás descubierto por qué estoy recordando uno de los puntos más bajos de mi carrera. Fui muy ingenuo. Pensé que cualquier administración estadounidense que lanzara una campaña de “conmoción y pavor” para apoderarse de un país al otro lado del mundo sabría lo que estaba haciendo y contaría con expertos que sabrían lo que estaban haciendo. No podría haber estado más equivocado.

Cuando volví a Bagdad unas semanas después y estuve con mi amigo Nabeel Khoury, un diplomático estadounidense sabio y de habla árabe, y conversamos con los administradores civiles del equipo de Bush, me di cuenta rápidamente de que los habían elegido por su pureza ideológica —lo que ahora llamo “conciencia de derecha”— sobre Hussein y las armas de destrucción masiva. No sabían nada sobre el increíblemente complejo sistema de Irak que acababan de “conmocionar y atemorizar”.

En particular, Bush respaldó a los chiítas de línea dura, incluido más tarde Nuri Kamal al-Maliki como primer ministro y su equipo, y formaron una “comisión de desbaazificación” que purgó y desempleó a varios cientos de miles de árabes sunitas —soldados, maestros, burócratas— del sistema iraquí, a menudo dando ventaja a los chiítas. Esto finalmente generó una insurgencia sunita y, en última instancia, condujo a Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), que luego requirió que la administración de Barack Obama volviera a invadirlo. Todavía estamos luchando contra el ISIS hasta el día de hoy.

El presidente Donald Trump escucha a Elon Musk en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el martes 11 de febrero de 2025 Alex Brandon - AP

Hoy, Donald Trump hace de Bush y Elon Musk, de Al Maliki, sólo que esta vez es nuestro propio gobierno el que está siendo purgado por ideólogos progresistas de derecha que quieren desbaazificarlo de la ideología DEI (diversidad, equidad e inclusión), las protecciones ambientales, los programas de energía limpia y la ayuda exterior. Pero creo que esa es sólo su historia de tapadera.

Creo que Musk y sus colegas de Silicon Valley son libertarios radicales que quieren llevar a cabo el sueño febril del estratega republicano Grover Norquist, cuyo objetivo, le gustaba decir, era reducir el gobierno “al tamaño en que uno pudiera arrastrarlo al baño y ahogarlo en la bañera”.

No estoy en contra de reducir el gobierno, pero estoy mucho más a favor de mejorarlo. La mejor manera de hacerlo es a través de un proceso que considere:

1. ¿Cuáles son las mayores tendencias económicas, tecnológicas, educativas y de salud en el mundo en el que vivimos?

2. ¿Cómo maximizamos nuestra capacidad de prosperar en ese mundo?

3. Por lo tanto, ¿dónde deberíamos recortar y dónde deberíamos invertir para maximizar nuestros dólares de impuestos para tener éxito en este mundo?

El departamento que asesora Elon Musk ejecutó despidos masivos de empleados federales en todo el país

No se está llevando a cabo ningún proceso de ese tipo con los Mosqueteros. De lo único que hablan es de cuánto recortan, nunca de cómo sus acciones son parte de un plan general que fortalecerá nuestra sociedad y servirá mejor a los estadounidenses. Su alegría proviene de recortar, no de construir, al igual que la alegría de Trump en El Aprendiz provenía de despedir y no de contratar.

Musk quiere ser conocido por su motosierra y por alimentar a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) con una “trituradora de madera”. Él y sus colegas parecen deleitarse en dejar sin trabajo a funcionarios públicos y destruir algunas de las joyas de la corona de nuestra investigación, como los Institutos Nacionales de Salud, por no hablar de dejar de lado a los científicos del clima y a los pronosticadores del tiempo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, entre tantos otros.

Si uno piensa que Irak y Medio Oriente se desestabilizaron rápidamente debido a la campaña de “conmoción y pavor” sin un plan inteligente para seguirla, imagine hacer lo mismo con el gobierno de Estados Unidos, que está conectado en todas partes en un mundo plano, donde lo que se pierde allí se siente finalmente aquí.

¿Cómo? Tal vez el alto funcionario de Usaid exageraba cuando dijo que el aplastamiento de la agencia por parte de Trump y la retirada de la ayuda exterior probablemente conducirían a hasta 18 millones de casos adicionales de malaria por año; 200.000 niños al año paralizados por la polio y cientos de millones de infecciones; y más de 28.000 nuevos casos de enfermedades infecciosas como el ébola y el marburgo cada año. ¿Pero qué pasa si no estaba exagerando? ¿Creen que no habrá ninguna reacción negativa? ¿Han oído hablar del Covid-19?

Muéstrame un estudio en el que el gobierno Trump haya puesto a prueba algo de esto. O muéstrame las pruebas de resistencia del efecto devastador que los aranceles del 25 por ciento de Trump a México y Canadá tendrán sobre Ford y General Motors. Su insistencia repetida en que los exportadores extranjeros paguen el costo de los aranceles es una tontería. Como señaló Warren Buffett en una entrevista televisiva que se emitió durante el fin de semana: “Son un impuesto sobre los bienes. Quiero decir, ¡el Ratón Pérez no los paga!”.

¿Y cuál crees que será el efecto a largo plazo en la moral, el reclutamiento y la retención en el ejército estadounidense de ver al oficial militar estadounidense de mayor rango y al jefe de operaciones navales despedidos, no por ningún fracaso declarado, sino aparentemente porque el primero era negro y en algún momento expresó su apoyo a Black Lives Matter y la segunda era una mujer? El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ciertamente insinuó que ambos fueron ascendidos por razones de cupo, no por méritos reales como combatientes de guerra serios.

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio, escuchan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dirigirse a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio el 4 de marzo WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿No por mérito? ¿En serio? El despedido presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Q. Brown Jr., se graduó de la Escuela de Armas de la Fuerza Aérea, el equivalente de la rama al programa Top Gun de la Marina, y había registrado más de 3100 horas de vuelo principalmente en F-16, incluidas 130 horas de combate.

En cambio, Hegseth, un expresentador de Fox News de segunda categoría que una vez fue acusado por su propia madre de maltratar sistemáticamente a las mujeres (ella luego desmintió el ataque), es el epítome de una contratación de DEI para hombres blancos mediocres en la era Trump.

Musk, en sus negocios reales, seguramente no contrataría a Pete Hegseth, Kash Patel, Tulsi Gabbard o Robert F. Kennedy Jr. para ser vendedores en una sala de exposición de Tesla. Pero Trump los contrató precisamente porque eran ideólogos de segunda categoría que estarían dispuestos a poner su lealtad a Trump por delante de la Constitución o la verdad.

Trump tiene razón en esto: la guerra en Ucrania debe terminar, ahora. Pero la manera de lograr la paz más duradera en Ucrania –y para el resto de Europa– es “escandalizar y atemorizar” a Vladimir Putin, que inició esa guerra, para que acepte que va a tener que vivir al lado de una Ucrania armada por Occidente y anclada en la Unión Europea, no aumentar el apetito de Putin atacando y extorsionando públicamente a su víctima. Eso es simplemente vergonzoso.

(Por cierto, ¿dónde están todos los guerreros de la justicia social que cerraron campus universitarios por Gaza el año pasado, pero parecen estar dándole un pase a Trump cuando apuñala a nuestros aliados democráticos por la espalda y se pone del lado de Putin?)

Es vergonzoso, y un despilfarro de dinero. Sí, Estados Unidos pagó más que cualquier otro país para construir los pilares del orden mundial liberal durante los últimos 80 años, pero al hacerlo hicimos que la torta global fuera mucho más grande y más estable para todos. Y como éramos la economía más grande y más fuerte, nuestras porciones fueron cada vez más grandes que las de cualquier otro.

Si usted “sorprende y aterroriza” a ese sistema que no tiene ningún plan —excepto la venganza de la derecha y la visión del siglo XIX de Trump sobre la geopolítica y el comercio— observe lo que sucede con nuestra porción y la de todos los demás.

Por Thomas Friedman

The New York Times