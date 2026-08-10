La revista Time comienza a mostrar anuncios a agentes de IA

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) revolucionó la manera de navegar en internet. Sin ir más lejos, estadísticas difundidas recientemente por Cloudflare revelan que el tráfico de bots superó al tráfico humano en línea por primera vez en la historia. En números concretos, el 57,5% de las solicitudes web son realizadas por sistemas automatizados, mientras que las generadas por usuarios humanos representan el 42,5%.

En este escenario, la revista Time decidió dar un nuevo paso en materia publicitaria: mostrar anuncios a agentes de IA. “Quizás sea más importante influir en el agente que incluso en el ser humano, porque cuando influís en una persona, influís en una sola persona. Cuando influís en ChatGPT, potencialmente estás influyendo en todo ChatGPT. Si ChatGPT cambia lo que dice sobre [una marca], el impacto es enorme y es algo que ninguna campaña individual podría lograr”, comentó Jonah Goodhart, cofundador y director ejecutivo de Mobian —plataforma de tecnología publicitaria basada en IA que colabora con Time— a Digiday.

Y añadió: “La gran idea detrás de esto es que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) y la IA necesitan información confiable sobre las marcas. Nosotros se la estamos proporcionando de una manera muy directa y sencilla”.

La estrategia, en detalle

El mes pasado, Time tomó la decisión de convertir sus páginas web de HTML a Mark Down, es decir, copias simples de sus páginas que contienen únicamente texto y eliminan todo tipo de diseño e imágenes, explica Digiday. El objetivo: que el sitio sea de fácil lectura para los sistemas y agentes de IA.

Los anuncios incluyen un formato de “preguntas frecuentes” e información y mensajes de una marca. A su vez, están identificados como contenido patrocinado.

Sin embargo, todavía se desconoce si dicha estrategia es efectiva para combatir la caída del tráfico proveniente de los buscadores. “Aún no lo sabemos porque esto es completamente nuevo, y creemos que estamos abriendo el primer camino. Pero estamos aprendiendo de cómo abordamos este tipo de publicidad en el pasado y aplicándolo aquí, y si terminarán necesitándolo o no, no lo sabemos”, dijo Mark Howard, director de operaciones de Time.

Los anuncios dirigidos a agentes incluyen un formato de “preguntas frecuentes” e información y mensajes de una marca Shutterstock - Shutterstock

Por otro lado, datos de TollBit revelan que la revista recibe más solicitudes de rastreadores de IA para acceder a sus contenidos que la mayoría de los casi 7000 medios que forman parte de la red de TollBit. Específicamente, el aumento surge cuando Time publica una lista de alguna de sus franquicias Time100, como la de Time100 Creators.

Incluso, el volumen de tráfico de bots que recibe la revista supera al tráfico humano durante la mayoría de los días, según Howard. “Esta es una fuente de tráfico en crecimiento y, por lo tanto, una fuente de inventario publicitario cada vez mayor que creemos que tiene un enorme valor si podemos seguir desarrollando este producto de la manera en que lo hemos hecho hasta llegar a este punto, para poder ofrecerles una propuesta a estas marcas”, apuntó.