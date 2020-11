LaCie 1Big Dock es una unidad para hacer copias de seguridad automáticas con hasta 16 TB de capacidad

Pocos son los usuarios que le prestan atención al resguardo de sus datos, hasta que estos se pierde. La sociedad de la información está acostumbrada a generar y manejar grandes volúmenes de datos, los cuales crecen conforme pasa el tiempo. "La gente viene desesperada cuando se le rompe un disco rígido", me decían en una casa de computación hace algún tiempo. La realidad es que no todos los usuarios incorporan en su rutina digital el hecho de hacer copias de seguridad de lo que consideran importante. Este ultimo punto variará dependiendo el usuario, claro, pero desde recuerdos como fotografías de bautismos, vacaciones y cumpleaños, hasta tesis, monografías trabajos escolares y balances de una empresa, todo es información sensible.

También es verdad que muchos servicios en la nube ofrecen la posibilidad de respaldar la información (Dropbox, OneDrive, Google Drive y Google Fotos, por solo nombrar algunos), pero la copia de seguridad personal en medios locales todavía prevalece como "solución ideal" entre una importante comunidad de usuarios.

Entre tantas alternativas para esto último probamos una solución de firma LaCie, el 1Big Dock, una unidad externa de uso profesional que viene con algunas sorpresas.

El frente del LaCie 1Big Dock ofrece ranuras para leer tarjetas de memoria y hacer una copia de seguridad de su contenido

La propuesta

El 1Big Dock de LaCie viene en una gran caja. Al desembalarla, nos encontramos con una serie de cosas; como primera medida hallaremos la unidad y en una caja aparte todos los cables necesarios para su conexión. Además de incluir un cable de datos tipo Thunderbolt - USB C, trae diferentes tipos de cables de corriente para ser conectados a su fuente externa; esto es bastante extraño porque, en vez de incluir 5 cables con diferentes tipos de enchufes, estos podrían haber sido reemplazados por adaptadores intercambiables y así ocupar menos espacio.

La unidad principal está construida en aluminio, por lo que se encuentra bien protegida. Solo su frente es de plástico. Dentro de la unidad se aloja un disco mecánico (HDD), marca Seagate IronWolf de 8 TB de capacidad de almacenamiento (también hay versiones de 4 y de 16 TB.). En este punto es importante destacar que la tapa de plástico frontal es rebatible por lo que, deslizando la bandeja interna, podemos retirar el disco rígido y reemplazarlo utilizando otro en el mismo dock.

Si observamos en la parte trasera de la carcasa, encontramos un cooler pensado para refrigerar la unidad, además de todos los conectores de datos y corriente.

La unidad de almacenamiento está pensada para ser ubicada al lado del CPU o portátil. Tiene un tamaño considerable y pesa 2 kilogramos.

La parte trasera de LaCie 1Big dock con su sistema de ventilación y sus conectores

Realizando copias de seguridad

Una vez ubicada la unidad en el escritorio de trabajo y luego de conectar su fuente de alimentación, deberemos conectar el 1Big Dock a la PC. Lo haremos enchufando el cable de datos a la entrada host que se encuentra en la parte trasera del equipo y luego a un puerto Thunderbolt o USB-C de la PC. Si bien la unidad es compatible con ambos puertos, con Thunderbolt 3 conseguiremos una mayor velocidad de tasa de transferencia. En las pruebas que realizamos copiamos 16 GB de de una carpeta que incluía fotos y videos en apenas 3 minutos.

La unidad viene con algunas características extra que la convierten en algo más que un disco externo: en su frente incluye un lector de tarjetas de memorias (CFast 2.0, CFexpress y SD) y un puerto USB 3.1 para conectar pendrives u otras unidades. En la parte trasera suma un puerto Thunderbolt - USB-C extra, que reemplaza el que ocupa al conectar la PC. Al lado de este encontramos una conector de salida DisplayPort 1.4.

Si bien puede usarse para cualquier propósito (incluso instalamos un juego y lo corrimos desde allí), la unidad está pensada para realizar copias de seguridad de nuestros datos. Dicho esto, al conectar la unidad encontraremos el software Toolkit que permitirá automatizar dicha tarea. Una vez instalado el programa deberemos indicar cuales son las carpetas de la PC o Mac que queremos respaldar en la unidad externa. Seguidamente podemos indicar si queremos mantener una paridad en los datos, es decir, si al borrar un archivo en la carpeta nativa se hará lo propio en la carpeta de destino en la unidad externa. Luego, cualquier cambio o nuevos archivos que sumemos, se copiará de forma automática a la solución de LaCie.

Es claro que existen otros programas para automatizar copias que funcionan con cualquier disco externo, pero lo interesante aquí es que viene todo incluido en la unidad.

Mas opciones

El 1Big Dock es parte de una familia de soluciones de LaCie para realizar copias de seguridad. Además de este, encontramos el 2Big Dock que incluye dos discos mecánicos para hacer copias espejo (Raid 1) y tener la información salvaguardada por duplicado. También hay soluciones que incluyen unidades de estado sólido (SSD) con todas las ventajas que traen aparejadas estos nuevos sistemas de almacenamiento.

En conclusión

El 1Big Dock de 8 TB se consigue a un precio en la Argentina de 469 dólares, lo que deja claro (al igual que su capacidad) de que se trata de una herramienta pensada para uso profesionao o semiprofesional.

Esta solución de LaCie es una propuesta muy interesante para respaldar información y automatizar el proceso de la realización de copias de seguridad. Tiene una alta velocidad de transferencia si contamos con un puerto Thunderbolt 3, aunque es interesante que también sea compatible con USB-C. Otro punto a favor es la cantidad de puertos extra que incluye. El único punto criticable es que la unidad es algo ruidosa y, por ende, su presencia no pasa inadvertida..