A examen: probamos el Nubia Air, que lleva a los smartphones delgados fuera de la gama alta

En diciembre último, la firma Nubia presentó en la Argentina el Nubia Air, un smartphone de gama media que tiene como característica más notoria ser más delgado que lo usual, con un perfil de 5,9mm (sin contar las cámaras). Estuve probando este equipo, que se vende en la Argentina por 529.000 pesos (tal vez baje de precio a partir de los próximos días) y que no debe subestimarse.

El distintivo principal del equipo es que es finito, sí, como el Galaxy S25 Edge, el iPhone Air o el más reciente Motorola Signature. La buena noticia es que la compañía china logró hacer de esa decisión una virtud, y sin resignar especificaciones.

Esos 6mm de grosor y 172 gramos de peso se sienten en la mano: el equipo tiene una tapa de batería de plástico, negra u oro, con la cámara ocupando toda la zona superior del teléfono, de lado a lado (esto hace que se pueda usar apoyado en la mesa sin que tiemble), con bordes rectos para el marco de aluminio, el clásico botón rojo que usa la marca para la tecla de encendido y bloqueo, y una pantalla totalmente plana de 6,78 pulgadas. El resultado es un equipo que tiene mucha pinta; podría pertenecer a un segmento de precios mucho mayor y nadie se sorprendería. Es canchero y es cómodo en la mano; Nubia incluye una funda muy delgada en la caja por si lo queremos proteger un poco más.

El Nubia Air tiene una sola cámara de 50 megapixeles, con dos sensores complementarios a su lado; la batería es de 5000 mAh

El Nubia Air tiene un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz; la calidad de imagen es buena, incluso al sol directo. La pantalla está protegida por Gorilla Glass 7i, y tiene certificación de protección contra polvo, chapuzones y chorros de agua de IP69.

El resto de las especificaciones sí son más acordes al precio: el teléfono tiene un procesador Unisoc de ocho núcleos y 8 GB de memoria RAM, que puede ampliarse con otros 12 GB de RAM virtual (que toma del almacenamiento interno de 256 GB). La batería, de 5000mAh, es compatible con 33 watts de carga. También tiene NFC, 5G, Wi-Fi y Bluetooth.

El procesador es decente para tareas cotidianas, y combinado con la batería generosa le da buena autonomía, un dato clave para un teléfono delgado como este. Hay que ver cómo se comportará en un par de años, cuando las limitaciones del procesador comiencen a notarse; pero para el grueso de los usuarios no debería traer problemas.

La cámara trasera es un único sensor de 50 megapixeles con apertura f/1.6, y foco por detección de fases (PDAF). El bloque de cámaras aparenta tener tres lentes, pero en rigor se trata de sensores de profundidad y color para complementar las tomas; la app de la cámara ofrece dos distancias focales (26 y 78mm; una toma normal y un zoom) pero en rigor es un recorte sobre la misma imagen.

El smartphone Nubia Air tiene un grosor de 5,9mm, pero aun así incluye una batería de 5000 mAh, la misma capacidad que los smartphones tradicionales

Las fotos que logra la cámara no están mal, y entran dentro de lo esperable para un equipo de este precio, con buena reproducción de colores y detalle (con buena luz), aunque a veces la cámara “tironea” mientras se la está usando.

El Nubia Air viene con MyOS 15, un Android 15 con algunos cambios cosméticos, y funciona muy bien con ese chip; la compañía le sumó algunas funciones de IA a la cámara que ayudan a mantener los videos estables y mejoran la calidad en situaciones de poca luz o por la noche. También incluye herramientas de edición con IA para las fotos, como Magic Editor y Magic Eraser.

También ofrece cancelación de ruido combinando IA con dos micrófonos y sensor de huellas dactilares bajo la pantalla (de buen funcionamiento).

El Nubia Air es, así, un equipo interesante para quienes están buscando un smartphone de precio modesto: funciona bien, es bonito, y no hace que esos 2 o 3 mm de menos le jueguen en contra.