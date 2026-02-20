WhatsApp: así podés leer los mensajes antiguos si sos nuevo en un grupo

WhatsApp anunció una nueva herramienta pensada para mejorar la experiencia dentro de los chats grupales: el historial de mensajes del grupo. Esta función permite que las personas que se suman a una conversación puedan acceder a mensajes enviados antes de su ingreso, lo que facilita ponerse al día sin perder información clave. De esta manera, tanto administradores como miembros tienen la posibilidad de compartir mensajes recientes con quienes se incorporan, haciendo que la dinámica del grupo sea más ágil y ordenada.

Este historial de mensajes conserva el cifrado de extremo a extremo, del mismo modo que las conversaciones privadas, lo que garantiza la confidencialidad de la información compartida y evita recurrir a capturas de pantalla o reenvíos para poner en contexto a quienes se suman a un grupo. Así, la privacidad sigue siendo un eje central dentro de la experiencia de uso.

La función permite compartir entre 25 y 100 mensajes recientes con nuevos integrantes (Foto: WhatsApp)

Al incorporar a una nueva persona, el grupo ofrece la posibilidad de compartir de manera selectiva entre 25 y 100 mensajes recientes, permitiendo que los nuevos integrantes accedan solo a la información más relevante sin necesidad de revisar conversaciones extensas. El envío del historial debe realizarlo de forma manual algún miembro del grupo, y los administradores cuentan con la opción de desactivar esta función si así lo prefieren, manteniendo siempre el control sobre cuándo y cómo se comparte.

Para aportar mayor transparencia, cada vez que se envía el historial todos los integrantes reciben una notificación que indica la hora y quién realizó el envío, además de que esos mensajes aparecen con un formato visual distinto dentro del chat.

Qué beneficios aporta esta nueva herramienta a la dinámica grupal

La función evita reenvíos y capturas de pantalla para ponerse al día

La nueva función de historial de mensajes del grupo en WhatsApp resulta especialmente útil para mejorar la integración y la comunicación dentro de los chats grupales. Cuando una persona se suma a un grupo de trabajo, estudio o amistades, suele quedar fuera de conversaciones previas con información importante, lo que puede generar confusión o retrasos en la dinámica del grupo.

Con esta herramienta, administradores o miembros pueden enviarle al nuevo integrante mensajes recientes, permitiéndole comprender rápidamente los temas tratados, acuerdos alcanzados o avisos clave. De esta manera, se evita repetir explicaciones y se agiliza la organización, algo especialmente práctico en grupos de eventos o proyectos en curso.

Las nuevas funciones que suman los grupos de WhatsApp

Los grupos incorporaron chats de audio para conversaciones en tiempo real (Foto: WhatsApp)

Los grupos de WhatsApp sumaron nuevas funciones pensadas para mejorar la comunicación, la organización y la privacidad dentro de las conversaciones colectivas. Estas herramientas apuntan a hacer más fluidos los intercambios, facilitar la coordinación entre los miembros y ofrecer mayor control sobre la información que se comparte en los chats. A continuación, el detalle de cada una:

Chats de audio : permiten mantener conversaciones grupales en tiempo real, de forma similar a un walkie-talkie , sin necesidad de iniciar una llamada tradicional. Están disponibles en grupos numerosos y cualquier integrante puede sumarse tocando el ícono de ondas de sonido. Si no hay actividad durante 60 minutos, el chat se cierra automáticamente .

: permiten mantener conversaciones grupales en tiempo real, , sin necesidad de iniciar una llamada tradicional. Están disponibles en grupos numerosos y cualquier integrante puede sumarse tocando el ícono de ondas de sonido. Si no hay actividad durante 60 minutos, . Eventos : esta función facilita la organización de encuentros presenciales o virtuales directamente desde los grupos o comunidades. Al crear un evento, se puede definir nombre, fecha, horario, ubicación y agregar un enlace para llamadas , mientras que los miembros confirman su asistencia dentro del mismo chat.

: esta función facilita la organización de encuentros presenciales o virtuales directamente desde los grupos o comunidades. Al crear un evento, , mientras que los miembros confirman su asistencia dentro del mismo chat. Privacidad avanzada del chat: ofrece mayor protección en conversaciones seleccionadas al bloquear el reenvío de mensajes, evitar la descarga automática de archivos multimedia y restringir la exportación del contenido fuera de la app. Además, impide que la información del chat sea utilizada por sistemas de inteligencia artificial como Meta AI.