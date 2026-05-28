Los nuevos celulares Xiaomi 17T redoblan la apuesta china por la fotografía móvil

Desde hace años, Xiaomi ha convertido la fotografía en uno de los grandes argumentos de sus smartphones premium. Ahora, la compañía quiere reforzar todavía más ese posicionamiento con la nueva familia Xiaomi 17T Series, presentada este miércoles en Viena, que introduce por primera vez teleobjetivo Leica de cinco aumentos y 50 megapíxeles en toda la serie, así como nuevas funciones centradas en “capturar el movimiento y la emoción”, destacando el bautizado como Leica Live Moment.

La principal novedad de esta generación, formada por los Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, está en su sistema fotográfico. Por primera vez, toda la gama incorpora un teleobjetivo Leica de 50 megapíxeles con zoom óptico 5x, una característica hasta ahora reservada a modelos más premium. El sistema permite realizar desde fotografía macro a 30 centímetros hasta zoom asistido por inteligencia artificial de hasta 120 aumentos, con estabilización óptica de imagen para mejorar los resultados.

Además, Xiaomi introduce Leica Live Moment, una nueva tecnología que busca ir más allá de la fotografía estática tradicional. La función captura el movimiento y la emoción de los instantes previos al disparo, creando imágenes con una narrativa más dinámica. La marca asegura que esta tecnología mantiene la estética visual característica de Leica en todas las distancias focales.

La diferencia de tamaño de pantalla entre el Xiaomi 17T Pro y el Xiaomi 17T

En el apartado de video, el Xiaomi 17T Pro refuerza su apuesta audiovisual con grabación cinematográfica en 4K a 60 fotogramas por segundo. El terminal añade además modos específicos para conciertos y escenas con iluminación compleja, así como herramientas creativas como efectos de zoom fluidos y grabación en retrato con estética cinematográfica.

Pantallas enfocadas en el confort visual

Más allá de la cámara, la nueva serie también apuesta por el cuidado ocular. Xiaomi ha integrado su tecnología Vision Care, orientada a reducir la fatiga visual mediante ajustes automáticos de brillo, control de luz azul y reducción del parpadeo. La compañía destaca que es la primera serie en obtener la certificación cuádruple TÜV Rheinland de cuidado ocular.

Las características principales del Xiaomi 17T Pro

En este sentido, los dispositivos incorporan pantallas AMOLED 1,5K con un brillo máximo de hasta 3500 nits, pensadas para mantener una buena visibilidad incluso bajo luz solar intensa. El modelo Pro alcanza además una tasa de refresco de hasta 144 Hz, mientras que el Xiaomi 17T se queda en 120 Hz.

La compañía también ha trabajado el diseño con dos enfoques distintos. Mientras el Xiaomi 17T Pro apuesta por unos marcos ultrafinos y acabados más sobrios, el Xiaomi 17T adopta un formato más compacto y ligero pensado para facilitar el uso con una sola mano. Ambos modelos estarán disponibles en diferentes acabados y colores.

Más batería y procesadores de última generación

La autonomía es otro de los puntos fuertes de la serie. El Xiaomi 17T Pro equipa una batería de 7000 mAh, la mayor jamás incorporada por Xiaomi en un smartphone internacional, según la compañía. Además, cuenta con carga rápida HyperCharge de 100 W por cable y carga inalámbrica de 50 W.

Las características principales del Xiaomi 17T

El Xiaomi 17T, por su parte, incorpora una batería de 6500 mAh y carga rápida de 67 W, manteniendo un formato más compacto. Xiaomi asegura que ambos modelos utilizan tecnología de silicio-carbono de nueva generación para mejorar la densidad energética y mantener el rendimiento a largo plazo.

En cuanto al rendimiento, Xiaomi apuesta por procesadores MediaTek de última generación. El Xiaomi 17T Pro monta el Dimensity 9500 fabricado en 3 nanómetros, mientras que el Xiaomi 17T utiliza el Dimensity 8500-Ultra en 4 nanómetros. Ambos modelos integran además el sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop para mejorar la estabilidad térmica durante juegos o tareas exigentes.

Precio y disponibilidad

La nueva Xiaomi 17T Series llegará en diferentes configuraciones de almacenamiento y colores. El Xiaomi 17T Pro partirá desde 899,99 euros en su versión de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM y alcanzará los 1099,99 euros en la variante de 1 TB. El Xiaomi 17T, por su parte, arrancará en 749,99 euros para la versión de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM.

Xiaomi 17T Pro estará disponible en tres opciones de color: azul oscuro, violeta oscuro y negro; mientras que el Xiaomi 17T estará disponible en cuatro opciones de color: violeta, blanco ópalo, azul y negro.