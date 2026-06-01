Nvidia sale a competir por su lugar entre las PCs con el superchip RTX Spark

Nvidia presentó hoy su nueva plataforma RTX Spark, un superchip diseñado para la era de los agentes de inteligencia artificial personales, marcando lo que Jensen Huang, CEO de la compañía, define en un comunicado como la transformación de la PC como herramienta a la PC como “compañero de equipo” capaz de realizar tareas que hasta ayer parecían exclusivas de servidores en la nube. O al menos eso promete la compañía.

Este chip competirá con la oferta tradicional de Intel y AMD (y más recientemente Qualcomm) para ser el cerebro de una computadora personal. En el caso de Nvidia, lo hará acompañado por Mediatek, compañía que junto con Qualcomm domina por partes iguales la fabricación de chips para celulares.

Así, Mediatek pone el CPU (el componente de la computadora que se encarga de darle vida a las aplicaciones), y Nvidia pone el resto: el GPU (que se encarga de los gráficos) y el NPU (la parte dedicada a la IA). Lo hacen sobre una arquitectura Arm, como Qualcomm o Apple (diferente de la x86 clásica de Intel y AMD) para computadoras que usarán Windows 11; Microsoft ya se anotó con la flamante Surface Laptop Ultra.

Nvidia y Mediatek presentaron RTX Spark, el nuevo superchip para notebooks con funciones avanzadas de IA

El músculo técnico

Aunque Nvidia tuvo su propia CPU con Arm para celulares más de diez años (la familia Tegra), ahora prefirió relegar ese esfuerzo en MediaTek, conocida por disputar con Qualcomm el mercado de procesadores para smartphones con Android, y que aporta su experiencia en diseño de CPUs bajo arquitectura Arm para desarrollar el corazón del RTX Spark.

El superchip integra una GPU Nvidia Blackwell RTX con 6144 núcleos CUDA y núcleos Tensor de quinta generación, conectada a una CPU NVIDIA Grace de 20 núcleos, diseñada a medida junto a MediaTek. Esta unión permite alcanzar un rendimiento de 1 petaflop de potencia de IA, un número enorme para un dispositivo de uso convencional.

Para MediaTek, este movimiento representa un paso firme para entrar en el mercado de PCs de gama alta, alejándose de su histórica posición en las Chromebooks, para competir en un segmento de mayores márgenes y prestigio. La firma contribuye con núcleos de alto rendimiento, gestión inteligente de energía y conectividad inalámbrica de poca latencia, para que estos equipos sean delgados, potentes y no se sobrecalienten.

Surface Laptop Ultra: la primera

La Surface Laptop Ultra es, según Microsoft, la Surface más potente jamás fabricada; está diseñada para “creadores de mundos”, desarrolladores y expertos en IA que manejan escenas 3D masivas o datasets locales que no entran en una laptop convencional.

Nvidia y Mediatek presentaron RTX Spark, el nuevo superchip para notebooks con funciones avanzadas de IA

Entre sus especificaciones destaca la capacidad de incluir hasta 128GB de memoria unificada, lo que permite que el pool de RAM se asigne dinámicamente entre la CPU y la GPU según la carga de trabajo. Esto elimina los límites tradicionales entre la RAM del sistema y la RAM de los gráficos, y permite ejecutar modelos de lenguaje de hasta 120 mil millones de parámetros (120B) de forma local, sin depender de internet.

La notebook tiene también una pantalla miniLED de 15 pulgadas con 2000 nits de brillos.

En qué se diferencia RTX Spark de la competencia

El ecosistema RTX Spark se apoya en tres pilares, que lo separan del resto y que ajustan su público: no es una línea de equipos para usuarios “convencionales”, para los que un equipo tradicional sobra.

El hardware de RTX Spark permite correr localmente modelos de frontera y agentes personales de forma privada y segura, renderizar escenas 3D de más de 90GB o editar video en 12K, algo que supera largamente lo que necesita la mayoría de los usuarios. También puede usarse como notebook gamer: según Nvidia puede correr juegos AAA en resolución 1440p a más de 100 cuadros por segundo.

Incluso suma las “primitivas de seguridad de Windows” y el runtime Nvidia OpenShell. Esto garantiza que los agentes de IA (como OpenClaw o Hermes Agent) funcionen de manera contenida, protegiendo la información personal y permitiendo al usuario decidir qué datos se envían o no a la nube.

Con una autonomía de batería para todo el día y un diseño ultra delgado de apenas 14 milímetros en algunos modelos (y un precio que todavía es una incógnita, pero que sabemos que será alto), la plataforma RTX Spark llegará al mercado este año de la mano de fabricantes como Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI y, por supuesto, Microsoft.