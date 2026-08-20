Las criptomonedas suben tras el respaldo de Donald Trump a la Clarity Act

Las acciones de empresas vinculadas a las criptomonedas y blockchain subieron con fuerza este jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara al Congreso a aprobar una legislación que establezca reglas claras para los activos digitales, tras una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de la industria.

Trump, un firme defensor de las criptomonedas que prometió convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”, pidió el miércoles a los legisladores que aprueben una “versión justa de la Clarity Act”, un proyecto respaldado por la industria que se encuentra trabado en el Senado.

“Los comentarios de Trump de ayer son moderadamente positivos porque sugieren que la Casa Blanca está ejerciendo una presión más directa sobre el Congreso para lograr que se apruebe la legislación”, dijo Bo Pei, analista de Tiger Securities en Estados Unidos.

La Clarity Act, de ser aprobada, definiría si las criptomonedas deben ser consideradas valores negociables o commodities, y aclararía la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) sobre el sector.

Ejecutivos y analistas de la industria señalaron que, sin una legislación, las regulaciones quedan expuestas a los cambios en el escenario político y a impugnaciones judiciales.

Sin embargo, muchos demócratas y algunos republicanos aseguran que no respaldarán un proyecto que no incluya disposiciones firmes para impedir que funcionarios políticos, incluido Trump, obtengan ganancias de sus propios negocios vinculados a las criptomonedas.

El presidente Trump declaró ingresos por más de US$1400 millones provenientes de los emprendimientos cripto de su familia durante 2025.

“Las preocupaciones en torno a que Trump y su familia obtengan ganancias de emprendimientos vinculados a las criptomonedas son, por lo tanto, importantes y podrían complicar las negociaciones, particularmente en lo referido a las disposiciones sobre ética y conflictos de interés”, señaló Pei.

Bitcoin subió un 3,8% y superó la barrera de los US$70.000. La criptomoneda más grande del mundo acumula una caída de alrededor del 18% en lo que va del año y todavía se encuentra aproximadamente un 43% por debajo del máximo histórico que alcanzó en octubre.

Ether avanzó un 3,3% y alcanzó su nivel más alto en más de tres meses.

Las acciones del exchange de criptomonedas Coinbase Global subieron un 5,7%, mientras que Strategy, una de las compañías más expuestas a bitcoin, avanzó un 5,8%.

Canaan, fabricante de equipos para minería de bitcoin, se disparó un 12,5%; Circle, emisora de stablecoins, ganó un 3,8%; y la plataforma de inversión minorista Robinhood avanzó un 1%.