Le preguntaron a la inteligencia artificial qué fue primero, si el huevo o la gallina, y su respuesta fue contundente

El chatbot conversacional que OpenAI lanzó al mercado transformó la forma en que interactuamos con el conocimiento. Esta herramienta digital funciona hoy como una fuente permanente de consulta. Millones de usuarios la utilizan a diario para resolver tareas complejas, redactar textos o satisfacer curiosidades profundas. Entre la enorme variedad de preguntas cotidianas, reapareció un dilema antiguo: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?

El ChatGPT habló sobre si existió primero el huevo o la gallina y la respuesta dejó a todos en shock Tiempo

Aunque la ciencia moderna ya ofreció explicaciones sobre el tema, la tecnología estructuró el asunto en dos miradas bien diferenciadas. En primer lugar, abordó la postura basada en la fe. Desde esta perspectiva, la solución descansa en los textos sagrados, de forma específica en el libro del Génesis. La narrativa bíblica sostiene que Dios creó directamente a todas las criaturas marinas, a los animales terrestres y a las aves. Bajo este argumento, la gallina existió antes que el huevo.

En segundo lugar, el sistema analizó el proceso evolutivo. La Inteligencia Artificial explicó que una especie ancestral dio origen a la gallina actual. De este modo, la primera ave moderna nació de un huevo que depositó un antecesor biológico. Esta hipótesis coincide con investigaciones publicadas en la revista Science. Diversos estudios afirman que el huevo con cáscara dura apareció en vertebrados primitivos durante la transición hacia la vida en la tierra, mucho antes de la presencia de las aves domésticas.

Según un estudio científico y la segunda teoría que expresó la IA, el huevo nació primero que la gallina Radio UDA

Así, la plataforma reabrió un debate clásico y ofreció argumentos claros para distintos tipos de público.

El nombre más lindo del mundo, según la tecnología

Dentro de las búsquedas insólitas que realizan las personas, también destaca la consulta sobre cuál es el nombre más bello del planeta. Aunque este tipo de elección depende del gusto personal y la cultura, la Inteligencia Artificial sorprendió con una selección precisa. La herramienta determinó que Sofía ocupa el primer lugar debido a su popularidad, su sonoridad elegante y su significado profundo.

El propio sistema aclaró que no posee sentimientos ni preferencias personales, pero reconoció que ciertas opciones reciben un aprecio universal. A partir de esa premisa, elaboró un listado con diez nombres populares entre familias de diversas regiones.

La herramienta determinó que Sofía ocupa el primer lugar debido a su popularidad, su sonoridad elegante y su significado profundo (Unsplash)

La lista completa ubicó a Sofía en la cima. Detrás quedaron opciones mayoritariamente femeninas, junto con tres alternativas masculinas: Valentina, Isabella, Lucía, Catalina, Victoria, Elena, Alejandro, Mateo y Gabriel.

Según la interpretación analítica de la plataforma, el nombre Sofía posee una fortaleza particular que lo distingue del resto. Representa a una figura que busca destacar en su entorno y proyecta una sabiduría natural. Con estas respuestas, la tecnología demuestra su capacidad para abordar desde preguntas científicas y teológicas hasta cuestiones de gusto popular.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA