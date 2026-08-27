LibreOffice se actualiza: tipografía profesional, más idiomas y “sin inteligencia artificial”

The Document Foundation ha anunciado la disponibilidad de la versión 26.8 de LibreOffice para Windows, macOS y Linux, que, aparte de caracterizarse por la incorporación de tipografía profesional y una mayor compatibilidad de idiomas, sigue manteniendo su rechazo a la inteligencia artificial (IA).

En el comunicado hecho por Italio Vignoli, disponible también en su blog, la app de ofimática se ha actualizado a la versión 26.8, que se caracteriza por Writer, que ahora es capaz de detectar automáticamente la dirección de los párrafos, ajustar las líneas bidireccionales y el manejo del cambio de tamaño de los objetos en los documentos tipo CJK (chino, japonés y coreano, y que tienen la particularidad de escribirse de derecha a izquierda y en vertical).

Por otro lado, en la mejora del sistema de escritura de LibreOffice, la aplicación Calc es capaz de establecer la dirección de las celdas cuando se introduce texto de derecha a izquierda, mientras que Math, ahora cuenta con operadores para los alfabetos N’Ko y Adlam (usados en las lenguas mandingas de África Occidental y en el fulani).

“Nada de este trabajo tiene un mercado comercial. Aun así, se hizo, porque una fundación no tiene que preguntarse si una lengua puede sostenerse económicamente por sí misma antes de decidir apoyarla”, señala Vignoli en el comunicado hecho sobre la compatibilidad con más idiomas, y tras la crítica sobre Microsoft de hace dos días.

El procesador de textos de LibreOffice se actualiza con el Compositor de párrafos, que se encarga de distribuir de mejor forma el espaciado entre palabras en un párrafo, en vez de optimizar cada línea por separado. Además, se admiten las variaciones de fuentes OpenType de forma nativa.

Otros detalles de la actualización se dirigen a la conservación de los tipos de gráficos más recientes de Microsoft Office en archivos OOXML con LibreOffice Chart, y Calc, que agrega campos calculados a las tablas dinámicas y gestiona de mejor forma los archivos XLSX.

A ello se une el rechazo a la IA. “LibreOffice 26.8 no contiene funciones de IA generativa. Los documentos no se transmiten a servicios remotos y ningún componente requiere acceso a la red para funcionar”, señala Vignoli, recordando la filosofía de software libre y privacidad de LibreOffice para resguardarla y procesar localmente los documentos del usuario.

Vignoli anuncia que esta nueva versión ya está disponible en su web a través de versiones X86-64 y ARM64. Asimismo, las organizaciones tienen la posibilidad de implementar LibreOffice a gran escala con las versiones empresariales de la suite ofimática.