Los 40 años de la NES (o Family Game), la primera consola “de verdad”

Ya han pasado cuarenta años desde que el Nintendo Entertainment System (NES) se lanzó al mercado. Fue un caluroso viernes 15 de julio de 1983 en Japón cuando Nintendo cambió al mundo de los videojuegos para siempre. A un precio de 14800 Yenes (unos 60 dólares por ese entonces), el equipo salió a la venta con 3 juegos: Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye.

Si bien tuvo un comienzo un tanto irregular en su país natal – principalmente por problemas técnicos en las placas base – la Family Computer (así se conoció en Japón) fue creciendo paulatinamente en ventas hasta convertirse en líder del mercado y superar ampliamente a su competidora, la SG-1000 de SEGA.

A finales de 1984 ya habían vendido el impresionante número de 2,5 millones de consolas solamente en aquel país. Pero todavía faltaba más, ya que el mito recién estaba por nacer.

La consola que revivió el videojuego en EE.UU.

La Nintendo Entertainment System tardó más de 2 años en llegar a Estados Unidos. Nintendo tenía un gran problema que enfrentar, ya que el mercado de videojuegos en ese país estaba sumido en una gran crisis, fruto de la venta de consolas y juegos que prácticamente insultaban al jugador (recuerden la crisis del juego de E.T. para Atari 2600 y los cartuchos enterrados en el medio del desierto).

La Nintendo Entertainment System o NES, la consola japonesa que hace 40 años fue un boom de ventas y definió la evolución de la industria en las décadas siguientes Shutterstock - Shutterstock

Uno de los desafíos más importantes para la empresa nipona fue crear un diseño que alejara de la mente del consumidor lo más posible la imagen de las consolas que conocían hasta entonces. Es por eso que la NES que se vendió en América parece una videocasetera y es gris en lugar de negra. No es casualidad tampoco que los cartuchos se inserten desde el frente (para seguir simulando el concepto de los VCR). La idea de Masayuki Yukawa fue crear una imagen de “juguete de entretenimiento” en lugar de una consola cómo se conocía por entonces. Los niños más chicos de la casa eran el objetivo y por eso los accesorios como la pistola de luz “Nintendo Zapper” salieron tan rápido.

Técnicamente hablando, la NES estaba equipada con un procesador Ricoh 2A03 de 8 bits a una velocidad de 1,79 MHz, lo cual era bastante impresionante para la época. Además, contaba con 2 KB de memoria RAM y 2 KB de memoria de video. La resolución de pantalla era de 256×240 píxeles, y podía mostrar hasta 16 colores simultáneamente de una paleta de 64 colores. Hoy nos resulta incomprensible por lo limitado, pero en aquel entonces, para consumidores que venían de jugar a la Atari 2600, esto eran un salto significativo en términos de capacidad de procesamiento y calidad gráfica.

La Nintendo Entertainment System o NES, la consola japonesa que hace 40 años fue un boom de ventas y definió la evolución de la industria en las décadas siguientes Shutterstock - Shutterstock

Ni Family Computer ni NES. Acá fue la Family Game

Para los que peinamos canas (o en mi caso no, pero es más por suerte que por otra cosa) la realidad es que en Argentina conocíamos a las consolas de Nintendo más por revistas que por otra cosa. Debido a una cuestión de costos –y por la facilidad de clonar el hardware de esa época– en nuestras latitudes se hicieron populares los clones. La Family Game fue tan popular en Argentina y en toda Latinoamérica que prácticamente existe una generación de personas que las conoce con ese nombre.

Existieron un montón de Family Games. Todas eran compatibles a nivel de cartuchos (se usaba el formato japonés) y se diferenciaban en el diseño y la calidad. Recuerdo varias, Edu Games, Electrolab, NTD, Froggy y hasta el Super Rasty crearon una generación de gamers.

Fue tanta la popularidad de estas máquinas que salían en las revistas de videojuegos con total impunidad.

Un clon de la Family Game de Nintendo

La primera consola que trajo juegos de verdad

No importa que hayas jugado en una NES, Family Computer o Family Game. Lo cierto es que hace 40 años nacía la que, a mi humilde entender, es la primera consola con juegos de verdad. Verán, antes de esta máquina de Nintendo los videojuegos hogareños eran simples, sosos y hasta poco interesantes. Podían ser divertidos un rato, claro, pero no trascendían. No se trataba de un capricho de Coleco, Atari o Magnavox: las limitaciones técnicas del hardware de la época no permitían que los artistas y diseñadores puedan dar rienda suelta a su creatividad.

No soy historiador de videojuegos, pero creo que no me equivoco al afirmar la NES fue la primera máquina popular que pudo contarnos historias, ponernos en el papel de carismáticos personajes y con eso, además, establecer el nivel mínimo para consolas posteriores en aspectos básicos como lo son el diseño de videojuegos y el planteamiento de los mandos.

Es lógico. Con ella nacieron joyas como Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid de la misma Nintendo y muchos otros de terceros como Mega Man, Contra, Doble Dragon, Castlevania y hasta el mismísimo Metal Gear. El génesis de los videojuegos que conocemos ahora comenzó con ese mágico chip creado por Ricoh.

Un éxito que llevó a Nintendo al trono de las consolas

Una vez que salió de Japón y se lanzó en América y Europa, la NES se convirtió en un éxito internacional de ventas. En todo el mundo se vendieron unos 61,91 millones de consolas, consolidando su posición como una de las consolas más populares de la historia. En Estados Unidos, la NES vendió alrededor de 34 millones de unidades, mientras que en Japón superó los 19 millones. Su impacto en la cultura de los videojuegos es innegable.

El éxito de la NES fue tal que durante años mantuvo el récord (y por lejos) de las consolas más vendidas del mundo. Recién la PlayStation de Sony la superó llegando al mercado diez años después, con una población potencial de usuarios –y una inserción de los videojuegos cultural incomparable– muchísimo mayor. Lo de esta consola fue épico e inigualable.

Una Nintendo Classic Mini, la réplica en miniatura de la clásica NES que la compañía anunció en 2016

Cuarenta años después, el legado de la NES sigue vivo. Los juegos que se lanzaron en esta consola sentaron las bases para muchas de las sagas y géneros que disfrutamos en la actualidad. Los avances tecnológicos pueden haber llevado a gráficos más realistas y experiencias de juego más inmersivas, pero la magia de aquellos primeros juegos de la NES nos sigue cautivando. Tanto que hasta la consolita que sacó Nintendo hace unos años en su honor fue un éxito de ventas. Es que esos juegos son mágicos y tienen algo que no tienen los juegos de ahora.

En un mundo dominado por la última tecnología y los avances constantes, recordar la Nintendo NES nos invita a mirar atrás y apreciar el impacto duradero que tuvo en nuestras vidas. Es un recordatorio de una época más sencilla, donde los juegos eran una forma de escape y una fuente de alegría sin complicaciones. Las épocas donde pertrechados con una chocolatada con vainillas prendíamos el Family para jugar al Mario o al Goal!, siempre y cuando tuviéramos la tarea hecha. Aunque el tiempo haya pasado, la melancolía de la NES sigue viva en nuestros corazones, recordándonos un tiempo en el que la aventura estaba solo a un cartucho de distancia.