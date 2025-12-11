Los arquitectos de la IA, elegidos como Persona del Año 2025 por la revista Time

Time nombró el jueves Persona del Año a los “Arquitectos de la IA”, y la revista declaró el 2025 como el año en que el potencial de la inteligencia artificial “rugió a la vista” sin posibilidad de retroceso.

“Por entregar la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender lo posible, los Arquitectos de la IA son la Persona del Año 2025 de TIME”, indicó la revista en una publicación en redes sociales.

La revista fue clara al seleccionar a personas —los “individuos que imaginaron, diseñaron y construyeron la IA”— en lugar de la tecnología en sí, aunque habría habido algún precedente para eso.

“Hemos nombrado no solamente a individuos, sino también a grupos, más mujeres de las que nuestros fundadores podrían haber imaginado (aunque aún no suficientes), y, en raras ocasiones, un concepto: la Tierra en peligro, en 1988, o la computadora personal, en 1982”, escribió Sam Jacobs, el editor en jefe, en una explicación de la elección. “El drama en torno a la selección de la PC sobre Steve Jobs de Apple más tarde se convirtió en material para libros y una película”.

Una de las imágenes de portada que se asemeja a la fotografía “Lunch Atop a Skyscraper” de la década de 1930 muestra a ocho líderes tecnológicos sentados en la viga: el CEO de Meta, Mark Zuckerberg; la CEO de AMD, Lisa Su; el CEO de Tesla, Elon Musk; el CEO de Nvidia, Jensen Huang; el CEO de OpenAI, Sam Altman; el CEO de la división DeepMind de Google, Demis Hassabis; el CEO de Anthropic, Dario Amodei; y la pionera de la IA Fei-Fei Li, quien lanzó su propia startup World Labs el año pasado.

La revista Time rinde homenaje a una foto clásica "Almuerzo sobre un rascacielos", de 1932, con la tapa que eligió como "Persona del año 2025" a los arquitectos de la IA; en la imagen, al CEO de Meta, Mark Zuckerberg; la CEO de AMD, Lisa Su; el CEO de Tesla, Elon Musk; el CEO de Nvidia, Jensen Huang; el CEO de OpenAI, Sam Altman; el CEO de la división DeepMind de Google, Demis Hassabis; el CEO de Anthropic, Dario Amodei; y la pionera de la IA Fei-Fei Li Wikipedia/TIME

Otra imagen de portada muestra andamios rodeando las letras gigantes “IA” hechas para parecer componentes de computadora.

Tenía sentido que Time reconociera a la IA porque 2025 fue el año en que pasó de ser “una tecnología novedosa explorada por los primeros usuarios a una en la que una masa crítica de consumidores la ve como parte de sus vidas cotidianas”, dijo por correo electrónico Thomas Husson, analista principal de la firma de investigación Forrester.

La revista señaló la asistencia de los CEOs de empresas de IA a la ceremonia de investidura del presidente Donald Trump este año en el Capitolio como un presagio de la prominencia del sector.

“Este fue el año en que el potencial completo de la inteligencia artificial rugió a la vista, y cuando quedó claro que no habrá vuelta atrás ni opción de exclusión”, escribió Jacobs.

El número de la “Persona del Año” de 2025 incluye un artículo de portada que explora cómo la IA ha ido cambiando el mundo durante del año de formas nuevas, “a veces aterradoras”.

Incluye entrevistas con Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, cuyos chips están impulsando el auge de la IA, y con inversores en IA como Masayoshi Son, CEO de SoftBank.

La edición especial explora aspectos tan preocupantes de la IA como la muerte de un californiano de 16 años que se suicidó, tras lo cual sus padres demandaron a OpenAI, desarrollador de ChatGPT, culpando a la empresa por la muerte de su hijo debido a las conversaciones que mantuvo con el chatbot.

La IA fue una de las principales contendientes para el puesto principal, según los mercados de predicción, junto con Huang y Altman. El papa León XIV, el primer papa estadounidense cuya elección este año siguió a la muerte del papa Francisco, también fue considerado un contendiente, con Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani encabezando las listas también.

Trump fue nombrado la Persona del Año 2024 por la revista después de ganar su segunda candidatura a la Casa Blanca, sucediendo a Taylor Swift, quien fue la Persona del Año 2023.

La selección de la revista data de 1927, cuando sus editores han elegido a la persona que, según ellos, más ha moldeado los titulares en los últimos 12 meses.

Time es uno de los muchos medios de comunicación que se han asociado con empresas de IA para licenciar contenidos y desarrollar nuevas herramientas. En junio de 2024 firmó un acuerdo plurianual de contenidos con OpenAI que daba al creador de ChatGPT acceso a sus contenidos de noticias archivados.

Con información de AP y Reuters