Galaxy S25, S24 y más: Samsung despliega oficialmente su sistema operativo One UI 8.5 a más dispositivos

Samsung ha anunciado que está ampliando el despliegue de su sistema operativo One UI 8.5 a más dispositivos, con lo que llevará las últimas funciones de inteligencia artificial (IA) Galaxy AI a todo el ecosistema Samsung Galaxy.

El contestador inteligente de llamadas que debutó con los Galaxy S26 llegará a la familia Galaxy S24 y Galaxy S25

Concretamente, la actualización se comenzará a desplegar a partir de este miércoles 6 de mayo en las series de smartphones de la compañía coreana:

Galaxy S25

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6

Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S10.

De esta forma lo ha compartido Samsung en un comunicado en su blog oficial, donde ha detallado que se trata de una actualización del sistema operativo que se centra en mejorar la comunicación y las experiencias creativas en los teléfonos móviles y tabletas Galaxy.

Basado en Android 16, One UI 8.5 llegó inicialmente de la mano de los últimos smartphones buque insignia de la compañía con la serie Samsung Galaxy S26. Así, incluye funciones como el filtrado de llamadas por IA, un álbum privado en la Galería, mejoras en el Asistente de fotos y mejoras en el sistema Quick Share, entre otras cuestiones.

No obstante, conviene destacar que One UI 8.5 se ha comenzado a desplegar en Corea y se extenderá a más regiones “posteriormente”, según ha detallado Samsung.