Entre las necesidades que genera el uso cotidiano de la tecnología y del teléfono celular se encuentra la posibilidad de escuchar las canciones favoritas en cualquier momento y lugar por lo que resulta importante saber cómo descargar música al celular en simples pasos.

La descarga de música permite disponer de las canciones preferidas, incluso sin conexión a Internet iStock

De acuerdo a las necesidades del usuario existen diferentes maneras de descargar música y disfrutarla desde el celular, en los momentos que resulte pertinente.

La forma más sencilla y segura depende de las necesidades del momento y es preciso evaluar si se quiere recurrir a música legal, para escuchar sin conexión desde apps o archivos en formato MP3.

A continuación figuran las variantes y procedimientos para poner en práctica en cada caso:

Cómo funcionan las apps de música con descarga offline

Estas apps permiten descargar canciones dentro de la app para escucharlas sin Internet. Las siguientes son las más buscadas y utilizadas con este fin:

Spotify

YouTube Music

Apple Music

Deezer

Cómo descargar música a tu celular en simples pasos

1 Instalar la app

Este paso incial orienta el procedimiento de descarga.

2 Iniciar sesión

Indicar el usuario y contraseña que solicita la aplicación.

3 Buscar una canción o playlist

Seleccionar la canción o artista de preferencia para la descarga.

4 Seleccionar la opción Descargar

Una vez descargada, la música quedará disponible sin conexión.

Se trata de la opción más simple, por que evita problemas de virus o archivos dañados.

Cómo descargar archivos MP3 en el celular

En Android

Descargar música desde una fuente legal o pasar archivos desde la PC.

Los MP3 suelen quedar en la carpeta Descargas .

. Usar una app como VLC Media Player o AIMP

En iPhone

Guardar los MP3 en la app Archivos o sincronizarlos desde una computadora.

o sincronizarlos desde una computadora. Reproducirlos con VLC for Mobile

Los pasos para descargar música en el celular SPOTIFY - EUROPA PRESS

Una de las recomendaciones de uso consiste en evitar páginas que prometen descarga gratis ilimitada porque muchas tienen publicidad engañosa o malware.

Cómo escuchar música en Spotify

Para descargar música, Spotify funciona de una manera similar a YouTube Music. En primer lugar, es necesario tener una cuenta premium. Una vez hecho eso se puede bajar todo el contenido que se desee, ya que el límite depende de la capacidad de almacenamiento del dispositivo en donde se haga la descarga.

Para ello, se debe buscar el álbum, la canción o la lista de reproducción elegida y, una vez allí, seleccionar el ícono de “descarga”(que es el que tiene una flecha para abajo dentro de un círculo). Hecho esto, se tendrán disponibles aquellas canciones favoritas para escuchar en cualquier momento, sin necesidad de consumir los datos móviles ni depender de la conexión a internet.

Cómo descargar música en YouTube Music

Para descargar música en YouTube Music es necesario contar con una membresía oficial; es decir, tener una cuenta premium. Esto no solo permite bajar las canciones a cualquier dispositivo, sino que también sirve para poder ver videos en la plataforma sin publicidad.

Para bajar canciones, listas de reproducción y álbumes hay que seleccionar la opción “Menú” y, luego, presionar “Descargar”.