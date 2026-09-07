Los comentarios de TikTok ahora admiten audios, encuestas, galerías de fotos y más

TikTok ha reforzado la interacción en su sección de comentarios con nuevas opciones para conversar más allá del texto, como los mensajes de voz de hasta 60 segundos, encuestas, carruseles de hasta nueve fotos y fotografías en tiempo real.

La red social ha matizado cómo la sección de comentarios en las publicaciones no solo sirve para reaccionar al contenido, sino como un espacio donde llevar a cabo conversaciones relacionadas con el vídeo visualizado, para que personas que no se conocen “conecten en tiempo real”.

Prueba de ello es que, cada día, se comparten más de 1700 millones de comentarios en la plataforma y, no solo con texto, sino que también se pueden agregar fotografías y stickers de video para mejorar la comunicación.

Ahora, TikTok pretende ir más allá y ha introducido en la sección de comentarios nuevas funciones como los comentarios de voz, las encuestas, carruseles de fotos y fotos en directo, de cara a aumentar las posibilidades de los usuarios de aumentar sus experiencias.

Ahora se puede comentar un video de TikTok con un audio de hasta 1 minuto

Concretamente, los usuarios ya no tendrán que escribir texto para publicar un comentario, sino que bastará con un mensaje de voz de hasta 60 segundos, que se podrá grabar pulsando en el icono en forma de micrófono situado en el cuadro de comentarios.

Una vez publicado el audio en los comentarios, cualquier persona podrá escucharlo convirtiendo esta sección en un espacio que “no solo se lee, sino que también se escucha”, como ha detallado TikTok en un comunicado.

Los audios en los comentarios se lanzarán a nivel global durante el próximo mes, no obstante, esta opción solo estará disponible para cuentas de usuarios mayores de 18 años.

Encuestas en los comentarios

Otra de las novedades integradas en los comentarios son las encuestas, de manera que los usuarios podrán votar o dar su opinión respecto al tema tratado en la publicación, directamente escogiendo entre distintas opciones, por ejemplo, desde elegir un conjunto hasta decidir una idea para el próximo video.

TikTok ha explicado que se trata de una función pensada para que los creadores de contenido puedan convertir la sección de comentarios en una “conversación con su audiencia”. Así, podrán publicar la encuesta en un comentario en su propio vídeo, dando a elegir entre hasta cinco opciones y estableciendo un tiempo determinado durante el que estará activa la votación.

Los resultados de estas encuestas podrán consultarse directamente en la sección de comentarios. Con todo, esta opción ya está disponible a nivel global.

Carruseles y fotografías en tiempo real

Finalmente, la sección de comentarios se completa con una opción para compartir un carrusel de fotos y otra para realizar comentarios con fotos en tiempo real.

Con los carruseles, los usuarios podrán incluir hasta nueve fotos en un mismo comentario, de manera que puedan ilustrar de forma extensa su comentario o compartir más contenido detallado. Por su parte, en los comentarios con fotos en tiempo real, los usuarios podrán capturar lo que están haciendo en el momento de compartir su comentario con la cámara de su smartphone.

Como ha explicado TikTok, estos comentarios con foto en directo se mostrarán ofreciendo “una rápida vista previa del momento antes de enseñar la imagen completa”

Los comentarios con fotos en directo ya están disponibles a nivel global; sin embargo, el carrusel de fotos se implementará para todos los usuarios a lo largo del próximo mes.