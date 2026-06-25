Los líderes de las finanzas, los negocios y la tecnología destacados por estar cambiando las reglas de juego

Varios líderes de las finanzas, los negocios, la tecnología, los medios, el entretenimiento y la filantropía están cambiando las reglas de juego y están tomando decisiones que se extienden por mercados y culturas de todo el mundo, y no pasan desapercibidos para la mirada pública. En este contexto, la revista Forbes lanzó su edición 2026 de Iconoclast, que destaca las figuras de 2026 que están transformando industrias y liderando los negocios.

La publicación se creó hace cuatro años para congregar reflexiones en relación al Covid-19 de las mentes más brillantes del mundo. “Aunque la pandemia parece ya un recuerdo lejano, 2026 presenta un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades urgentes, desde la guerra en Irán hasta el avance imparable de la inteligencia artificial”, asegura la reciente publicación de la revista, que detalló que, en esta edición, los homenajeados representan en conjunto más de US$2,5 billones en patrimonio.

La lista de personalidades influyentes incluye a Jensen Huang, fundador de Nvidia PATRICK T. FALLON - AFP

En esta edición, los criterios incluían la condición de que cada seleccionado debía haber aparecido previamente en alguna clasificación de Forbes. Además, otro requisito importante fue la actualidad: que los elegidos hayan generado un impacto significativo, aplicado una estrategia innovadora o disruptiva, o transformado su sector durante los dos últimos años.

Inteligencia artificial y tecnología

Entre las figuras destacadas y conocidas del mundo de la tecnología se encuentra Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que recientemente se convirtió en el primer billonario de la historia, luego de la salida a la Bolsa de su compañía SpaceX. Otra figura destacada de este ámbito es Gwynne Shotwell, una multimillonaria poco conocida, pero que cumple un rol clave en este ecosistema: es la directora de operaciones de SpaceX y la encargada de supervisar el funcionamiento diario de la compañía.

Dario Amodei y Sam Altman (AFP) ALEX WONG - AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La lista también incluye a otros líderes de las compañías de IA como Dario Amodei, CEO de Anthropic -la firma detrás de Claude- y el hombre que se negó a prestar su herramienta de inteligencia artificial para operar armas letales autónomas en el gobierno de Estados Unidos. Tampoco queda afuera Sam Altman, CEO de OpenAI, la compañía dueña de ChatGPT, que generó unos ingresos estimados de US$20.000 millones en 2025 -según detalla Forbes-, y Jensen Huang, CEO de Nvidia, empresa que desarrolla microchips para las compañías de IA, que a finales de 2025 se convirtió en la compañía más valiosa de la historia al superar una capitalización bursátil de US$5 billones.

A sus 65 años y a punto de dejar su cargo como director ejecutivo de Apple, Tim Cook sigue manteniendo su influencia en el mundo tecnológico y es destacado por Forbes por haber aumentado la capitalización bursátil de la compañía desde US$350.000 millones hasta US$4,5 billones. No es el único hombre longevo incluido en la lista, ya que Larry Ellison -cofundador, presidente y director de tecnología de Oracle- con 81 años, es resaltado por haber protagonizado una de las transformaciones empresariales más “sorprendentes de los últimos años, convirtiendo una compañía conocida principalmente por su software de bases de datos en un actor clave de la revolución de la inteligencia artificial”.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, con las gafas inteligentes

Microsoft mantiene su influencia en el mundo tecnológico y también figura en la lista su CEO, Satya Nadella. La revista lo considera como uno de los impulsores de la integración de la IA en Microsoft y, de hecho, asegura que “a diferencia de otras compañías de software que ven la inteligencia artificial como una amenaza, Microsoft se encuentra a la vanguardia de esta revolución tecnológica”. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, se destaca por su apuesta en la IA, sus anteojos inteligentes Ray-Ban y la publicación en código abierto de sus modelos Llama.

Criptomonedas

La selección de personalidades de este mundo no deja atrás a las criptomonedas y coloca a Paolo Ardoino, CEO de Tether, -empresa emisora de stablecoins, mejor conocida por su token USDT- entre sus personalidades seleccionadas. Según destaca Forbes, “bajo su liderazgo, la capitalización de mercado de USDT se ha más que duplicado hasta alcanzar los US$189.000 millones, mientras que los beneficios anuales de la compañía han superado los 10.000 millones”. Brian Armstrong, cofundador y CEO de Coinbase -la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos- también fue elegido por sus aportes, entre los que figuran desarrollos que permiten pagos con agentes de IA; y Michael Saylor, el fundador de Strategy Inc. y el mayor comprador corporativo de bitcoin del mundo, figura de igual modo en la lista.

Donald Trump (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

Entre las personalidades del mundo financiero destacadas en esta edición también se encuentra Larry Fink, cofundador, presidente y CEO de BlackRock. La revista destaca su adquisición de cuatro compañías durante los dos últimos años, estrategia que llevó a que la compañía alcanzara en 2025 la cifra récord de US$14 billones en activos bajo gestión.

Por su parte, Michael Novogratz, fundador de Galaxy Digital Holdings, es resaltado como uno de los pocos empresarios que ha conseguido construir un negocio relevante en la intersección entre las criptomonedas y la inteligencia artificial.

No faltan nombres de políticos, como Donald Trump -presidente de Estados Unidos, destacado por su patrimonio inmobiliario y sus negocios con las criptomonedas-, artistas como Taylor Swift, la escritora J. K. Rowling y el cantante Bad Bunny.