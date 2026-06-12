Cómo hizo su fortuna Elon Musk, el hombre que podría convertirse en el primer billonario de la historia

Mientras SpaceX se prepara este viernes para protagonizar la mayor salida a Bolsa de la historia, su fundador, CEO y CTO -Elon Musk- también está a punto de romper un récord mundial: convertirse en el primer billonario de la historia, una fortuna que ha ido consolidando poco a poco, a lo largo del tiempo.

La compañía comenzará a cotizar en la bolsa de Nueva York este viernes con acciones que tendrán un valor inicial de 135 dólares; tiene como objetivo recaudar US$75.000 millones, llevar la valuación de SpaceX a 1,77 billones de dólares, y con eso transformar a la fortuna de Elon Musk, hoy cercana a los 840.000 millones de dólares.

El magnate fue cofundador de siete empresas, entre las que se encuentran SpaceX, la conocida firma fabricante de autos eléctricos, Tesla, y, más recientemente xAI, una compañía vinculada a la inteligencia artificial.

Según detalla la página de Forbes de perfiles de millonarios, Musk es el dueño de alrededor del 12% de Tesla. Se trata de una empresa que financió por primera vez en 2004, que dirige como CEO desde 2008 y para la cual tiene opciones de adquirir otro 8%.

La oferta de SpaceX incluye la empresa de IA de Musk, xAI, la red social X y la línea de negocio de lanzamiento de cohetes reutilizables John Raoux - AP

Una de las compras más famosas de Musk fue la adquisición de Twitter en 2022, hoy conocida como X, una empresa que compró por US$44.000 millones. En 2025, decidió fusionarla con xAI, en una operación que valoró la empresa en US$113.000 millones.

En febrero de este año, SpaceX adquirió xAI, que llevó el valor de la compañía a US$1,25 billones. Se estima que Musk posee una participación del 41%.

Javier Milei se reunió con Elon Musk en 2024 X Oficina del Presidente

El empresario también estuvo detrás de la creación de The Boring Company, una compañía emergente de perforación de túneles. También fue fundador de Neuralink, empresa que creó en 2016 para desarrollar un chip capaz de interpretar las ondas eléctricas del cerebro y lograr una comunicación directa con las computadoras. Ambas firmas han recaudado alrededor de US$2000 millones de inversores privados.

Con solo 54 años, el magnate proveniente de Pretoria, Sudáfrica, ya ostenta desde hace tiempo el título del hombre más rico del mundo y, según Forbes, en octubre de 2025 se convirtió en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto de más de medio billón de dólares.

Ahora, con la salida a la Bolsa de SpaceX, podría retrucar esa credencial, al sumarle un nuevo récord. La compañía anunció el jueves por la tarde que saldrá oficialmente a la Bolsa de Nueva York hoy, con acciones que tendrán un valor inicial de 135 dólares; tiene como objetivo recaudar US$75.000 millones.

Trabajadores revisan el Modelo Y de Tesla en una línea de producción en la Tesla Gigafactory durante una visita a los medios en Shanghái, China, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Andy Wong) Andy Wong - AP

Con esos números, la empresa podría alcanzar una valoración total de US$1,77 billones, lo que superaría el récord de recaudación de US$25.600 millones de la petrolera Saudi Aramco en 2019 y la valoración de US$1,7 billones del mismo grupo.

Qué piensa el hombre más rico del mundo

Entre las convicciones de Musk que más eco han generado en la prensa está su preocupación por el colapso demográfico. En ese sentido, tuvo 14 hijos con cuatro mujeres, incluyendo trillizos y dos pares de gemelos.

Su mente brillante fue visible desde temprana edad y, de hecho, siendo niño, en Sudáfrica, aprendió a programar por su cuenta. Logró crear un juego que vendió por aproximadamente US$500. Su espíritu emprendedor también fue visible desde la infancia, ya que, de niño, vendía huevos de Pascua caseros con su hermano.

Elon Musk and Shivon Zillis, la actual pareja del magnate Mark Schiefelbein - AP

Con el tiempo, dejó el continente africano para estudiar, primero en Canadá y luego en Estados Unidos, donde cursó economía y física en la Universidad de Pensilvania.

Además de las múltiples empresas que ha creado y liderado, incluyendo Paypal, el servicio global de pagos por internet que vendió en 2002 por US$1500 millones, junto a Peter Thiel, Musk tuvo un paso por la política estadounidense. Fue un aportante clave en la candidatura presidencial de Donald Trump y luego un asesor cercano. Sin embargo, con el tiempo, el empresario comenzó a hacer públicos algunos desacuerdos y su “decepción” sobre el proyecto de presupuesto que impulsaba Trump en el Congreso, hasta que finalmente la relación se quebró.

Peter Thiel y Elon Musk crearon PayPal y la vendieron en 2002 por US$1500 millones archivo

A pesar de su amplia fortuna, se dice que vive en una pequeña casa prefabricada, de un solo ambiente, que alquila a su empresa. Esta decisión despierta mucha curiosidad, ya que el hombre que podría vivir en el último piso de un rascacielos o en la mansión más grande del planeta, parecería haber elegido como residencia principal una casa valuada en US$50.000, después de vender las siete mansiones que tenía. Y no solo se dice que optó por este espacio para habitar, sino que eligió alquilarla y no ser propietario de ella. La casa se encuentra en Boca Chica, Texas, donde se levanta la sede de SpaceX, aunque, según el New York Post, se trataría de una casa prefabricada (diseñada en una fábrica) de 6x6 metros (36m²), que se puede trasladar.